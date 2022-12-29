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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Салернитана
 
Позже
Милан
Прогнозы 42
Салернитана 0% (0)
X 0% (0)
Милан 100% (42)
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Салернитана
Ничья
Милан
7.10
4.60
7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Салернитана
Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 6 0.4
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.2
Маццокки Паскуале 2 0.13
Кандрева Антонио 2 0.13
Де Вильена Тонни 1 0.07
Бонаццоли Федерико 1 0.07
Кулибали Лассана 1 0.07
Ботхейм Эрик 1 0.07
Фасио Федерико 1 0.07
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 6 0.4
Жиру Оливье 5 (1) 0.33
Диас Браим 4 0.27
Ребич Анте 3 0.2
Эрнандес Тео 2 (1) 0.13
Мессьяс Жуниор 2 0.13
Тонали Сандро 1 0.07
Ориги Дивок 1 0.07
Беннасер Исмаэль 1 0.07
Томори Фикайо 1 0.07
Балло-Туре Фоде 1 0.07
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 4 0
Фасио Федерико 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кандрева Антонио 1 1
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Диа Булайе 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 5 0
Леау Рафаэл 3 1
Тонали Сандро 4 0
Жиру Оливье 2 1
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Диас Браим 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Ориги Дивок 1 0
Томори Фикайо 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Салернитана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
2
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

6
18
Салернитана
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Милан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
4
50%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

7
19
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
16%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
5
26%
46-60
1
14%
3
16%
61-75
2
29%
2
11%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
11%
4
15%
1-15
3
17%
4
15%
16-30
3
17%
2
7%
31-45
4
22%
5
19%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
4
22%
6
22%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
16%
2
12%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
6
24%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
8
32%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1
Салернитана - Кремонезе 2:2 Лацио - Салернитана 1:3 Салернитана - Специя 1:0 Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0
Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСВ - Милан 3:0 Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1
Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2

Результаты матчей

Салернитана
Милан

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
7
1
1
6
2.5
3
5
1
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
10
5
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 29 - 15 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 26 - 11 30
5.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Рома
 Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Торино
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Болонья
 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
14.
Монца
 Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
16.
Лечче
 Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
17.
Специя
 Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18.
Кремонезе
 Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
20.
Верона
 Заявка 15 1 2 12 12 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
9.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10.
Сассуоло
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
12.
Фиорентина
 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Салернитана
 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
15.
Рома
 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
16.
Специя
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Лечче
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18.
Кремонезе
 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3.
Аталанта
 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
5.
Милан
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8.
Ювентус
 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
14.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15.
Болонья
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16.
Монца
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17.
Сампдория
 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Специя Нзола М'Бала 7
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 2 дня 4 часа 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Салернитана 0% (0)
    X 0% (0)
    Милан 100% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Милан
    7.10
    4.60
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Салернитана - Милан

    Исход игры
    Салернитана
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Милан
    100% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    45.2% (19)
    0:2 Милан
    21.4% (9)
    0:1 Милан
    14.3% (6)
    1:3 Милан
    4.8% (2)
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