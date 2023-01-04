Тур: 16. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Дионизи Федерико
Бонусы букмекеров
Ход матча
45'
0:1
64'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа "Торино"
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
61
Тамез
Адриен
30
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
50 Дембеле АлиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Сек ДембаНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Торино
Верона
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
1
2.13
Среднее время на гол
90
42
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Среднее время на гол
65
65
Всего голов
19
28
Голов в среднем за матч
1.19
1.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
51
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|4
|0.25
|Миранчук Алексей
|3
|0.19
|Санабрия Антонио
|2
|0.13
|Радоньич Неманья
|2
|0.13
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.13
|Линетти Кароль
|1
|0.06
|Джиджи Коффи
|1
|0.06
|Эйна Ола
|1
|0.06
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.06
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дойг Джош
|2
|0.13
|Анри Тома
|2
|0.13
|Ласанья Кевин
|1
|0.06
|Депаоли Фабио
|1
|0.06
|Гюнтер Корай
|1
|0.06
|Верди Симоне
|1
|0.06
|Чеккерини Федерико
|1
|0.06
|Давидович Павел
|1
|0.06
|Каллон Яя
|1
|0.06
|Джурич Милан II
|1
|0.06
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван
|2
|2
|Линетти Кароль
|5
|0
|Буонджорно Алессандро
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Риччи Самуэле
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|5
|1
|Хиен Исак
|5
|0
|Велозу Мигель
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Давидович Павел
|2
|1
|Фараони Марко
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Маньяни Джанджакомо
|1
|1
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Верона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Торино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Верона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
15
Волевые поражения
7
1
Торино
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Верона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
15
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
25%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
5
63%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
5
42%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
17
29
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
12%
1
3%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
2
12%
4
14%
46-60
4
24%
6
21%
61-75
6
35%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1
Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2
Верона
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1
Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2
Результаты матчей
Торино
Верона
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Торино
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
510
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 11
|30
|5.
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|6.
|1:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 17
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|16.
|2:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|20.
|1:1 Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|2:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|11.
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|16.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|19.
|1:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|1:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|2:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|1:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа "Торино"
Прогнозы на матч Торино 1:1 Верона
Исход игры
Торино
90.6% (106)
Ничья
9.4% (11)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
48.21% (54)
Нет
51.79% (58)
Популярный счёт
2:1 Торино
35.9% (42)
1:0 Торино
27.4% (32)
2:0 Торино
22.2% (26)
1:1 Ничья
7.7% (9)
3:1 Торино
2.6% (3)
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