Заброс на правый край штрафной площади последовал на свежего Терраччано, но тот под натиском защитника не удержался на ногах и упал. Пенальти в этом моменте даже не пахло.

Сами туринцы также уже подустали. Проблемой команды Ивана Юрича является очень ограниченная обойма, из-за чего тренер выполнил лишь 1 замену в этом поединке.

Длинный заброс вперёд следовал на Санабрию, который пытался выполнить скидку назад, но роста не хватило, так что мяч отскочил за лицевую линию.

Обе команды сосредоточились на том, что просто бьют мяч вперёд наудачу, надеясь, что вражеские защитники допустят какую-то результативную ошибку.

Санабрия пытался заработать угловой для своей команды, не позволив Монтипо сохранить мяч в пределах поля, но со стороны нападающего арбитр зафиксировал нарушение правил.

Двойная замена в составе "Вероны": вместо Ибрахима Сулемана и Яя Каллона на поле вышли Иван Илич и Симоне Верди.

Миранчук с правого фланга доставил мяч в штрафную площадку, где после скидки по воротам пробивал Лукич, но выстрел пришёлся в одного из центральных защитников "Вероны".

Снова решили взять паузу в матче "быки", пасуясь поперёк поля на своей половине. В ближайшее время хозяева должны пытаться идти уже на основательный штурм ворот соперника.

Тамез животом наскочил на колено соперника, из-за чего теперь ему нужно дать время, чтобы перетерпеть боль и прийти в себя.

У некоторых веронцев уже ноги практически не слушаются при попытке организации контратак. Усталость проявляется всё отчётливей. Победить в этом матче гостям будет невероятно сложно - хотя бы ничью убежать в такой ситуации.

Но на морально-волевых качествах гости всё же провели контрвыпад с диагональной подачей в штрафную площадку на Джурича, но тот в борьбе с защитником произвёл не столько удар, сколько скидку за лицевую линию поля.

Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали туринцы. Готовились они выполнять подачу в штрафную площадку, но в итоге всё-таки мяч был разыгран накоротке.

Войвода с левого фланга выполнял диагональный навес в район дальней штанги, но там Радоньичу не хватило роста, чтобы добраться до игрового снаряда и пробить по воротам головой.

Начинают уже посвистывать недовольные болельщики "Торино", которые ожидали увидеть куда более конструктивную игру от своих любимцев в этот день.

"Верона" же начала контратаковать всё чаще. Сейчас дальним ударом решил попытать счастья Тамез, но мяч после его выстрела полетел далековато от створа ворот.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Алексей Миранчук!!! Глядя на беспомощность своих партнёров по команде, россиянин решил взять инициативу на себя, обыграл соперника, после чего с левой ноги пальнул с 24 метров точно в правую "девятку". Монтипо в отчаянном броске не смог спасти свою команду.

ОПАСНО! С левого фланга у гостей прошла подача на дальнюю штангу, где на замыкании играл Лазович, но, несмотря на отсутствие сопротивления, он пробил головой неточно.

В ответной атаке "Торино" заработал угловой на правом фланге, но после подачи стандартного положения опасности у ворот гостей не возникло.

"Верона" в высоком прессинге уже не пытается играть, начиная встречать соперников на своей трети поля. Чувствуют гости, что усталость начинает проявляться.

Но всё же в контратаке "Верона" продолжает ходить при первой возможности. Понимают аутсайдеры, что для выживания в Серии А надо играть на победу.

Войвода долго танцевал с мячом на левом фланге атаки, запутывая соперников финтами, но его последующая подача в центр была выполнена не самым лучшим образом.

У Сулемана снова проблемы - оказывается медицинская помощь. Тренеру идёт сигнализация, что парень всё-таки не сможет закончить эту встречу.

Оба тренера решили не делать никаких кадровых перестановок в перерыве матча. Это означает, что все игроки здоровы, да и особых претензий к подопечным у наставников нет.

Первую атаку туринцы развили не лучшим образом - мяч ушёл за лицевую линию на правом фланге после слишком сильного заброса в эту зону.

Радоньич протащил мяч к левому углу штрафной площади, после чего резко сместился немного в центр и пробивал по воротам, но мяч полетел прямо в руки Монтипо.

Джурич пострадал в жёстком стыке с Риччи. Его партнёры по команды выбили мяч за пределы поля, чтобы нападающему оказали медицинскую помощь.

Повреждение колена у Джурича, но похоже, что ничего критического, так как Милан своим ходом добрался за пределы поля. Не видно уже гримасы боли на лице, так что парень должен вернуться в игру.

Вот уже угловой на левом фланге заработали гости стараниями Джурича. После подачи на ближний край вратарской площади последовал опасный удар головой по замысловатой траектории - мяч пролетел в сантиметрах от дальней "девятки".

"Верона" явно не намерена закрываться строго в обороне, ища возможности для регулярных контрвыпадов на ворота соперника. Очень непросто в таких условиях будет "Торино" работать на волевую победу.

Хозяева заработали и подали угловой с правого фланга, но мяч был отбит защищающимися за боковую линию. После этого "быкам" пришлось отыгрывать мяч к центральному кругу.

Освистали сейчас болельщики на трибунах Монтипо, который занимается затяжкой времени. Но стоит напомнить, что ещё при счёте 0:0 гости растягивали по-максимуму каждую паузу, которая возникала в этой игре.

Заброс на Войводу последовал на правый край штрафной площади, откуда косовар пытался с разворота пробить с лёту, но промахнулся он по игровому снаряду.

Умело перекрывают все зоны подступов к своим владениям игроки "Вероны". Туринцам приходится подолгу пасоваться поперёк поля, не понимая, как им можно продвинуться на ударную дистанцию.

Войвода теперь с левого края сместился немного вы центр и выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но там на выходе мяч уверенно забрал Монтипо.

Практически незаметен в игре после перерыва Миранчук, но и никого из партнёров по команде россиянина также я выделить не могу. Совсем ничего интересного не происходит на поле во втором тайме.

Марко Дзаффарони активно жестикулирует у кромки поля, показывая, кому и куда надо двигаться. Может этот тренер отпраздновать победу в дебютном матче у руля веронцев.

ОПАСНО! Контратакой огрызнулись гости, в ходе которой Каллон вырезал подачу в центр штрафной площади на свободного Депаоли, но тот головой пробил рядом с правой "девяткой".

Присел на газон Тамез, показывая, что его больно пнул в борьбе один из соперников. Но арбитр порекомендовать игроку прекратить причитать, а подниматься и продолжать встречу.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Торино" неожиданно уступает дома последней команде чемпионата "Вероне".

45' Милинкович-Савич заставил болельщиков схватиться за сердце, решив обыграть прессинговавшего его Каллона. Трюк прошёл, но было очень рискованно.

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Милан Джурич!!!

Угловой на левом фланге заработали веронцы. От флажка последовала резкая подача во вратарскую площадь, где неуверенно на выходе сыграл Милинкович-Савич, чем сполна воспользовался Джурич, поразивший ворота "Торино" головой.

45' 2 минуты компенсировано.

44' Признаем, что в целом весьма скучный первый тайм мы с вами увидели. Веронцы сейчас в своей атаке наносили дальний удар, но он был блокирован.

43' Поднялся на ноги Сулемана, который сейчас прихрамывает. Но надо всё-таки парню дотерпеть до свистка на перерыв, а там уже будет ясно, потребуется ему вынужденная замена, или всё-таки нет.

42' В единоборстве в середине поля повреждение получил Сулемана, так что арбитру пришлось впервые в этом матче вызывать на поле медиков.

41' От правого угла штрафной площади прошёл опасный диагональный прострел на Влашича, но тот в борьбе нанёс неточный удар, да ещё и судья зафиксировал фол в атаке.

40' У аналитиков постепенно понижается вероятность победы "Торино" в этом матче, составляя уже ровно 50%. Голевых моментов у ворот гостей мы всё ещё не видим.

39' Миранчук протащил мяч к полукружию штрафной площади, стянув на себя внимание нескольких соперников, после чего пытался с носка отдать пас на Влашича, но трюк всё-таки не прошёл.

38' Угловой на левом фланге разыграли туринцы, откуда следовала резкая подача в район ближней штанги, где вёл борьбу невысокий Влашич, но акцентированный удар головой у него не получился.

37' Многовато сумбура в действиях футболистов на поле. Вроде бы они и хорошо готовы в физическом плане, но как же много брака в комбинационных и технических действиях...

35' Радоньич по левому краю атаки в одиночку потащил мяч в штрафную площадку, надеясь уйти от трёх соперников, которые ему мешали. Явно переоценил свои способности Неманья.

34' Правым флангом провели хозяева ответную атаку с подачей мяча в центр штрафной площади, но веронские защитники были на высоте, отбив мяч из своих владений.

33' В контратаке "Верона" заработала свой первый угловой в этом матче на левом фланге. От флажка последовал розыгрыш мяча накоротке, но в итоге атака закончилась свистком, который зафиксировал фол против игрока "Торино".

32' Заброс на правый фланг атаки последовал на Риччи, но тот не сумел на скорости обработать мяч, в итоге выпустив его за боковую линию. Много брака в индивидуальных действиях у футболистов.

31' Стараются ближе к концу первого тайма прибавить в движении "быки", но этого пока что оказывается недостаточно, чтобы зажать гостей на одной трети поля и заставить их паниковать.

30' После подачи с левого фланга мяч заметался в штрафной площадке гостей, но попытка удара по воротам со средней дистанции от Лукича в итоге была блокирована.

29' Миранчук в середине поля пошёл в обыгрыш, но проиграл силовую борьбу и упал. Судья уверенно развёл руки в стороны, демонстрируя, что нарушения правил не было.

28' Влашич по центральной оси пытался обострить игру при помощи дриблинга, но в классном подкате против него отработал Депаоли, чисто выбив мяч из-под ног хорвата.

27' Снова запели болельщики на трибунах, которые не пытаются подстёгивать футболистов на активные действия при помощи свиста и гула негодования.

26' Снова у гостей следовал заброс вперёд, на этот раз на левый край штрафной площади, но Милинкович-Савич снова оказался первым на мяче, который в этом эпизоде был забран в руки.

25' Свою контратаку веронцы организовали при помощи длинного заброса вперёд, но Милинкович-Савич выскочил далеко вперёд за пределы штрафной площади и опередил вражеского нападающего.

24' У левого края штрафной площади получил мяч Войвода, который тут же наносил плотный удар по воротам, но такое действие читалось защитниками, так что был поставлен блокшот.

23' Иван Юрич пока что старается излучать спокойствие у кромки поля, но игра его команды пока что откровенно не впечатляет, хотя до матча "Торино" считался достаточно большим фаворитом.

22' Первый угловой на правом фланге туринцы заработали, стараниями Лазаро. Пошла подача на дальний край штрафной площади на Влашича, но тот снова сплоховал с обработкой мяча, из-за чего дело до удара по воротам не дошло.

21' Отметим, что "Торино" играет фактически без центрального нападающего. Влашич чаще смещается на острие атаки, но всё же большую часть времени он отрабатывает глубже с атакующими полузащитниками.

20' Влашич немного не успел к мячу после рикошета на чужой половине поля, в итоге нарушив правила против Давидовича. Участились свистки к середине первого тайма.

19' Радоньич по левому флангу набрал скорость, после чего начал резать угол, смещаясь в штрафную площадку, но под прессингом Давидовича он выпустил мяч за лицевую линию.

18' Теперь в середине поля Хиен опрокинул на газон Влашича. Особой грубости пока не наблюдается, так что повода для демонстрации жёлтой карточки попросту нет.

17' Депаоли рвался в контратаку "Вероны" по правому флангу, но в борьбе немного отмахнулся от Войводы, что не осталось без внимания судьи, назначившего штрафной удар.

16' Миранчук решил попытать счастья дальним ударом, но слабоватый выстрел получилось, так что с ним легко справился Монтипо. Но всё же отметим, что это был первый удар в створ ворот гостей.

15' Лукич запустил Лазаро в прорыв по правому флангу. Валентино выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но обороняющиеся сумели отбить мяч в поле.

14' Миранчука в средней зоне попытались запрессинговать соперники. Россиянин пятился некоторое время назад, после чего просто отпасовал мяч на Милинковича-Савича.

13' Завелась тиффозерия на трибунах стадиона в Турине, стараясь передать свою активность главным действующим лицам этого матча. Будет надеяться, что это поможет.

12' Сами веронцы сейчас растягивают каждую паузу в этом матче, как будто намекая на то, что их устроит даже ничья. Но, глядя в турнирную таблицу, очевидно, что гостям нужно работать только на победу.

11' Лукич достаточно опасно играл против соперника прямой ногой. Арбитр принял решение по-минимуму вмешиваться в игру, вместо свободного удара показав лишь аут в пользу "Вероны".

10' Шуурс разогнал атаку "Торино" по центральной оси, отдал резкий точный пас к линии штрафной площади на Влашича, но тот не сумел толком обработать мяч, из-за чего его без проблем обокрали соперники.

9' Веронцы стараются создавать видимость высокого прессинга, но особой агрессии при этом не наблюдается, так что вряд ли стоит сильно рассчитывать на ошибку со стороны защитников хозяев поля.

8' По стартовым минутам матча похоже на то, что на большое количество забитых голов здесь рассчитывать не приходится. "Торино" продолжает подолгу пасоваться поперёк поля.

7' Радоньич тянул мяч по левому флангу, где его связал по рукам и ногам защитник. Серб упал на газоне и развёл руками, но свисток судьи так и не прозвучал.

6' Штрафной удар на правом фланге атаки заработали "быки". Подача последовала в район линии вратарской площади, но там веронским защитникам удалось выиграть борьбу на "втором этаже".

5' Миранчук на чужой половине поля умело украл мяч корпусом от соперника, позволил завладеть мячом Влашичу, но хорват, не найдя острого продолжения атаки, отпасовал просто к центральной линии.

4' Пока что мяч обеими командами просто загружается вперёд наудачу, где нападающие стараются зацепиться за мяч и попытаться придумать что-нибудь интересное, но на первых парах не получается.

3' Отметим, что не так уж много болельщиков собралось на трибунах. Такое ощущение, что туринские любители футбола не успели соскучиться по большому клубному футболу, которого не было в стране более полутора месяца.

2' В спокойном ритме начался поединок - ни одна из команд не стремится сразу ошарашить соперника активным стартом. Хозяева поля пока что пасуются на своей половине.