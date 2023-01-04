  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Торино
1:1
Второй тайм: 88'
Верона
0'
0:1
45' Гол
Джурич Милан
1:1
64' Гол
Миранчук Алексей
1:1. Гол Алексея Миранчука (виде...
0:1. Гол Милана Джурича (видео)....

Ход матча

45'
0:1
Джурич Милан
(Лазович Дарко)
64'
Миранчук Алексей
(Шуурс Перр)
1:1
65'
Санабрия Антонио
Радоньич Неманья
 
72'
 
Верди Симоне
Сулемана Ибрахим
72'
 
Илич Иван
Каллон Яя
81'
 
Терраччано Филиппо
Лазович Дарко
86'
 
Хрустич Айдин
Депаоли Фабио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 117
Торино 90.6% (106)
X 9.4% (11)
Верона 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Верона
6.30
3.90
8.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
13
Родригес
Рикардо
19
Лазаро
Валентино
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
10
Лукич
Саша
59
Миранчук
Алексей
49
Радоньич
Неманья
16
Влашич
Никола
1
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
29
Депаоли
Фабио
3
Дойг
Джош
8
Лазович
Дарко
77
Сулемана
Ибрахим
61
Тамез
Адриен
30
Каллон
Яя
19
Джурич
Милан
II
Торино
3-4-2-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Верона

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Голы

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

1
2.13

Среднее время на гол

90
42

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

19
28

Голов в среднем за матч

1.19
1.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
51

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 4 0.25
Миранчук Алексей 3 0.19
Санабрия Антонио 2 0.13
Радоньич Неманья 2 0.13
Лукич Саша 2 (1) 0.13
Линетти Кароль 1 0.06
Джиджи Коффи 1 0.06
Эйна Ола 1 0.06
Пеллегри Пьетро 1 0.06
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Синго Вилфред 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.13
Анри Тома 2 0.13
Ласанья Кевин 1 0.06
Депаоли Фабио 1 0.06
Гюнтер Корай 1 0.06
Верди Симоне 1 0.06
Чеккерини Федерико 1 0.06
Давидович Павел 1 0.06
Каллон Яя 1 0.06
Джурич Милан II 1 0.06
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван 2 2
Линетти Кароль 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Эйна Ола 3 0
Лукич Саша 3 0
Синго Вилфред 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Риччи Самуэле 2 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 1
Хиен Исак 5 0
Велозу Мигель 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Давидович Павел 2 1
Фараони Марко 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Коппола Диего 3 0
Маньяни Джанджакомо 1 1
Депаоли Фабио 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Тамез Адриен 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Верона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
Торино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Верона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
15

Волевые поражения

7
1
Торино
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Верона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
15

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
25%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
5
63%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
5
42%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

17
29
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
12%
1
3%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
2
12%
4
14%
46-60
4
24%
6
21%
61-75
6
35%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1
Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2
Верона
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1
Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2

Результаты матчей

Торино
Верона

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Торино
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 26 - 11 30
5.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 16 8 3 5 23 - 17 27
7.
Рома
 Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Торино
 1:1 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Болонья
 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
14.
Монца
 Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
16.
Специя
 2:1 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Лечче
 Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
20.
Верона
 1:1 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Специя
 2:1 Заявка 8 3 4 1 13 - 11 13
8.
Торино
 1:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Фиорентина
 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
15.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
16.
Рома
 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
17.
Лечче
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18.
Кремонезе
 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19.
Верона
 1:1 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8.
Ювентус
 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9.
Торино
 1:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
16.
Болонья
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
17.
Монца
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 2:1 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 1:1 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    88'
    Санабрия пытался заработать угловой для своей команды, не позволив Монтипо сохранить мяч в пределах поля, но со стороны нападающего арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • Замена
    87'
    Последняя замена в составе "Вероны": вместо Фабио Депаоли на поле вышел Айдин Хрустич.
  • 86'
    Обе команды сосредоточились на том, что просто бьют мяч вперёд наудачу, надеясь, что вражеские защитники допустят какую-то результативную ошибку.
  • 85'
    Длинный заброс вперёд следовал на Санабрию, который пытался выполнить скидку назад, но роста не хватило, так что мяч отскочил за лицевую линию.
  • 84'
    Сами туринцы также уже подустали. Проблемой команды Ивана Юрича является очень ограниченная обойма, из-за чего тренер выполнил лишь 1 замену в этом поединке.
  • Судья
    83'
    Заброс на правый край штрафной площади последовал на свежего Терраччано, но тот под натиском защитника не удержался на ногах и упал. Пенальти в этом моменте даже не пахло.
  • Замена
    82'
    Третья замена в составе "Вероны": вместо Дарко Лазовича на поле вышел Филиппо Терраччано.
  • 81'
    Войвода с левого фланга выполнял диагональный навес в район дальней штанги, но там Радоньичу не хватило роста, чтобы добраться до игрового снаряда и пробить по воротам головой.
  • Фол, нарушение
    80'
    Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали туринцы. Готовились они выполнять подачу в штрафную площадку, но в итоге всё-таки мяч был разыгран накоротке.
  • 79'
    Но на морально-волевых качествах гости всё же провели контрвыпад с диагональной подачей в штрафную площадку на Джурича, но тот в борьбе с защитником произвёл не столько удар, сколько скидку за лицевую линию поля.
  • 78'
    У некоторых веронцев уже ноги практически не слушаются при попытке организации контратак. Усталость проявляется всё отчётливей. Победить в этом матче гостям будет невероятно сложно - хотя бы ничью убежать в такой ситуации.
  • Травма, повреждение
    77'
    Тамез животом наскочил на колено соперника, из-за чего теперь ему нужно дать время, чтобы перетерпеть боль и прийти в себя.
  • 76'
    Снова решили взять паузу в матче "быки", пасуясь поперёк поля на своей половине. В ближайшее время хозяева должны пытаться идти уже на основательный штурм ворот соперника.
  • 75'
    Миранчук с правого фланга доставил мяч в штрафную площадку, где после скидки по воротам пробивал Лукич, но выстрел пришёлся в одного из центральных защитников "Вероны".
  • Замена
    74'
    Двойная замена в составе "Вероны": вместо Ибрахима Сулемана и Яя Каллона на поле вышли Иван Илич и Симоне Верди.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      73'
      У Сулемана снова проблемы - оказывается медицинская помощь. Тренеру идёт сигнализация, что парень всё-таки не сможет закончить эту встречу.
    • 72'
      Войвода долго танцевал с мячом на левом фланге атаки, запутывая соперников финтами, но его последующая подача в центр была выполнена не самым лучшим образом.
    • 71'
      Но всё же в контратаке "Верона" продолжает ходить при первой возможности. Понимают аутсайдеры, что для выживания в Серии А надо играть на победу.
    • 70'
      "Верона" в высоком прессинге уже не пытается играть, начиная встречать соперников на своей трети поля. Чувствуют гости, что усталость начинает проявляться.
    • Угловой
      68'
      В ответной атаке "Торино" заработал угловой на правом фланге, но после подачи стандартного положения опасности у ворот гостей не возникло.
    • Опасный момент
      67'
      ОПАСНО! С левого фланга у гостей прошла подача на дальнюю штангу, где на замыкании играл Лазович, но, несмотря на отсутствие сопротивления, он пробил головой неточно.
    • Замена
      66'
      Первая замена в составе "Торино": вместо Неманьи Радоньича на поле вышел Антонио Санабрия.
    • Описание гола
      65'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Алексей Миранчук!!!
      Глядя на беспомощность своих партнёров по команде, россиянин решил взять инициативу на себя, обыграл соперника, после чего с левой ноги пальнул с 24 метров точно в правую "девятку". Монтипо в отчаянном броске не смог спасти свою команду.
    • 64'
      "Верона" же начала контратаковать всё чаще. Сейчас дальним ударом решил попытать счастья Тамез, но мяч после его выстрела полетел далековато от створа ворот.
    • 63'
      Начинают уже посвистывать недовольные болельщики "Торино", которые ожидали увидеть куда более конструктивную игру от своих любимцев в этот день.
    • Травма, повреждение
      62'
      Присел на газон Тамез, показывая, что его больно пнул в борьбе один из соперников. Но арбитр порекомендовать игроку прекратить причитать, а подниматься и продолжать встречу.
    • Опасный момент
      61'
      ОПАСНО! Контратакой огрызнулись гости, в ходе которой Каллон вырезал подачу в центр штрафной площади на свободного Депаоли, но тот головой пробил рядом с правой "девяткой".
    • 60'
      Марко Дзаффарони активно жестикулирует у кромки поля, показывая, кому и куда надо двигаться. Может этот тренер отпраздновать победу в дебютном матче у руля веронцев.
    • 59'
      Практически незаметен в игре после перерыва Миранчук, но и никого из партнёров по команде россиянина также я выделить не могу. Совсем ничего интересного не происходит на поле во втором тайме.
    • 57'
      Войвода теперь с левого края сместился немного вы центр и выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но там на выходе мяч уверенно забрал Монтипо.
    • 56'
      Умело перекрывают все зоны подступов к своим владениям игроки "Вероны". Туринцам приходится подолгу пасоваться поперёк поля, не понимая, как им можно продвинуться на ударную дистанцию.
    • 55'
      Заброс на Войводу последовал на правый край штрафной площади, откуда косовар пытался с разворота пробить с лёту, но промахнулся он по игровому снаряду.
    • 54'
      Освистали сейчас болельщики на трибунах Монтипо, который занимается затяжкой времени. Но стоит напомнить, что ещё при счёте 0:0 гости растягивали по-максимуму каждую паузу, которая возникала в этой игре.
    • Угловой
      53'
      Хозяева заработали и подали угловой с правого фланга, но мяч был отбит защищающимися за боковую линию. После этого "быкам" пришлось отыгрывать мяч к центральному кругу.
    • 52'
      "Верона" явно не намерена закрываться строго в обороне, ища возможности для регулярных контрвыпадов на ворота соперника. Очень непросто в таких условиях будет "Торино" работать на волевую победу.
    • Опасный момент
      52'
      Вот уже угловой на левом фланге заработали гости стараниями Джурича. После подачи на ближний край вратарской площади последовал опасный удар головой по замысловатой траектории - мяч пролетел в сантиметрах от дальней "девятки".
    • 51'
      Повреждение колена у Джурича, но похоже, что ничего критического, так как Милан своим ходом добрался за пределы поля. Не видно уже гримасы боли на лице, так что парень должен вернуться в игру.
    • Травма, повреждение
      50'
      Джурич пострадал в жёстком стыке с Риччи. Его партнёры по команды выбили мяч за пределы поля, чтобы нападающему оказали медицинскую помощь.
    • 49'
      Радоньич протащил мяч к левому углу штрафной площади, после чего резко сместился немного в центр и пробивал по воротам, но мяч полетел прямо в руки Монтипо.
    • 48'
      Первую атаку туринцы развили не лучшим образом - мяч ушёл за лицевую линию на правом фланге после слишком сильного заброса в эту зону.
    • 47'
      Оба тренера решили не делать никаких кадровых перестановок в перерыве матча. Это означает, что все игроки здоровы, да и особых претензий к подопечным у наставников нет.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Торино" неожиданно уступает дома последней команде чемпионата "Вероне".
    • 45'
      Милинкович-Савич заставил болельщиков схватиться за сердце, решив обыграть прессинговавшего его Каллона. Трюк прошёл, но было очень рискованно.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Милан Джурич!!!
      Угловой на левом фланге заработали веронцы. От флажка последовала резкая подача во вратарскую площадь, где неуверенно на выходе сыграл Милинкович-Савич, чем сполна воспользовался Джурич, поразивший ворота "Торино" головой.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты компенсировано.
    • 44'
      Признаем, что в целом весьма скучный первый тайм мы с вами увидели. Веронцы сейчас в своей атаке наносили дальний удар, но он был блокирован.
    • 43'
      Поднялся на ноги Сулемана, который сейчас прихрамывает. Но надо всё-таки парню дотерпеть до свистка на перерыв, а там уже будет ясно, потребуется ему вынужденная замена, или всё-таки нет.
    • Травма, повреждение
      42'
      В единоборстве в середине поля повреждение получил Сулемана, так что арбитру пришлось впервые в этом матче вызывать на поле медиков.
    • Фол, нарушение
      41'
      От правого угла штрафной площади прошёл опасный диагональный прострел на Влашича, но тот в борьбе нанёс неточный удар, да ещё и судья зафиксировал фол в атаке.
    • 40'
      У аналитиков постепенно понижается вероятность победы "Торино" в этом матче, составляя уже ровно 50%. Голевых моментов у ворот гостей мы всё ещё не видим.
    • 39'
      Миранчук протащил мяч к полукружию штрафной площади, стянув на себя внимание нескольких соперников, после чего пытался с носка отдать пас на Влашича, но трюк всё-таки не прошёл.
    • 38'
      Угловой на левом фланге разыграли туринцы, откуда следовала резкая подача в район ближней штанги, где вёл борьбу невысокий Влашич, но акцентированный удар головой у него не получился.
    • 37'
      Многовато сумбура в действиях футболистов на поле. Вроде бы они и хорошо готовы в физическом плане, но как же много брака в комбинационных и технических действиях...
    • 35'
      Радоньич по левому краю атаки в одиночку потащил мяч в штрафную площадку, надеясь уйти от трёх соперников, которые ему мешали. Явно переоценил свои способности Неманья.
    • 34'
      Правым флангом провели хозяева ответную атаку с подачей мяча в центр штрафной площади, но веронские защитники были на высоте, отбив мяч из своих владений.
    • Угловой
      33'
      В контратаке "Верона" заработала свой первый угловой в этом матче на левом фланге. От флажка последовал розыгрыш мяча накоротке, но в итоге атака закончилась свистком, который зафиксировал фол против игрока "Торино".
    • 32'
      Заброс на правый фланг атаки последовал на Риччи, но тот не сумел на скорости обработать мяч, в итоге выпустив его за боковую линию. Много брака в индивидуальных действиях у футболистов.
    • 31'
      Стараются ближе к концу первого тайма прибавить в движении "быки", но этого пока что оказывается недостаточно, чтобы зажать гостей на одной трети поля и заставить их паниковать.
    • 30'
      После подачи с левого фланга мяч заметался в штрафной площадке гостей, но попытка удара по воротам со средней дистанции от Лукича в итоге была блокирована.
    • Судья
      29'
      Миранчук в середине поля пошёл в обыгрыш, но проиграл силовую борьбу и упал. Судья уверенно развёл руки в стороны, демонстрируя, что нарушения правил не было.
    • 28'
      Влашич по центральной оси пытался обострить игру при помощи дриблинга, но в классном подкате против него отработал Депаоли, чисто выбив мяч из-под ног хорвата.
    • 27'
      Снова запели болельщики на трибунах, которые не пытаются подстёгивать футболистов на активные действия при помощи свиста и гула негодования.
    • 26'
      Снова у гостей следовал заброс вперёд, на этот раз на левый край штрафной площади, но Милинкович-Савич снова оказался первым на мяче, который в этом эпизоде был забран в руки.
    • 25'
      Свою контратаку веронцы организовали при помощи длинного заброса вперёд, но Милинкович-Савич выскочил далеко вперёд за пределы штрафной площади и опередил вражеского нападающего.
    • 24'
      У левого края штрафной площади получил мяч Войвода, который тут же наносил плотный удар по воротам, но такое действие читалось защитниками, так что был поставлен блокшот.
    • 23'
      Иван Юрич пока что старается излучать спокойствие у кромки поля, но игра его команды пока что откровенно не впечатляет, хотя до матча "Торино" считался достаточно большим фаворитом.
    • Угловой
      22'
      Первый угловой на правом фланге туринцы заработали, стараниями Лазаро. Пошла подача на дальний край штрафной площади на Влашича, но тот снова сплоховал с обработкой мяча, из-за чего дело до удара по воротам не дошло.
    • 21'
      Отметим, что "Торино" играет фактически без центрального нападающего. Влашич чаще смещается на острие атаки, но всё же большую часть времени он отрабатывает глубже с атакующими полузащитниками.
    • Фол, нарушение
      20'
      Влашич немного не успел к мячу после рикошета на чужой половине поля, в итоге нарушив правила против Давидовича. Участились свистки к середине первого тайма.
    • 19'
      Радоньич по левому флангу набрал скорость, после чего начал резать угол, смещаясь в штрафную площадку, но под прессингом Давидовича он выпустил мяч за лицевую линию.
    • 18'
      Теперь в середине поля Хиен опрокинул на газон Влашича. Особой грубости пока не наблюдается, так что повода для демонстрации жёлтой карточки попросту нет.
    • Фол, нарушение
      17'
      Депаоли рвался в контратаку "Вероны" по правому флангу, но в борьбе немного отмахнулся от Войводы, что не осталось без внимания судьи, назначившего штрафной удар.
    • Опасный момент
      16'
      Миранчук решил попытать счастья дальним ударом, но слабоватый выстрел получилось, так что с ним легко справился Монтипо. Но всё же отметим, что это был первый удар в створ ворот гостей.
    • 15'
      Лукич запустил Лазаро в прорыв по правому флангу. Валентино выполнял прострельную передачу вдоль ворот, но обороняющиеся сумели отбить мяч в поле.
    • 14'
      Миранчука в средней зоне попытались запрессинговать соперники. Россиянин пятился некоторое время назад, после чего просто отпасовал мяч на Милинковича-Савича.
    • 13'
      Завелась тиффозерия на трибунах стадиона в Турине, стараясь передать свою активность главным действующим лицам этого матча. Будет надеяться, что это поможет.
    • 12'
      Сами веронцы сейчас растягивают каждую паузу в этом матче, как будто намекая на то, что их устроит даже ничья. Но, глядя в турнирную таблицу, очевидно, что гостям нужно работать только на победу.
    • 11'
      Лукич достаточно опасно играл против соперника прямой ногой. Арбитр принял решение по-минимуму вмешиваться в игру, вместо свободного удара показав лишь аут в пользу "Вероны".
    • 10'
      Шуурс разогнал атаку "Торино" по центральной оси, отдал резкий точный пас к линии штрафной площади на Влашича, но тот не сумел толком обработать мяч, из-за чего его без проблем обокрали соперники.
    • 9'
      Веронцы стараются создавать видимость высокого прессинга, но особой агрессии при этом не наблюдается, так что вряд ли стоит сильно рассчитывать на ошибку со стороны защитников хозяев поля.
    • 8'
      По стартовым минутам матча похоже на то, что на большое количество забитых голов здесь рассчитывать не приходится. "Торино" продолжает подолгу пасоваться поперёк поля.
    • Судья
      7'
      Радоньич тянул мяч по левому флангу, где его связал по рукам и ногам защитник. Серб упал на газоне и развёл руками, но свисток судьи так и не прозвучал.
    • Фол, нарушение
      6'
      Штрафной удар на правом фланге атаки заработали "быки". Подача последовала в район линии вратарской площади, но там веронским защитникам удалось выиграть борьбу на "втором этаже".
    • 5'
      Миранчук на чужой половине поля умело украл мяч корпусом от соперника, позволил завладеть мячом Влашичу, но хорват, не найдя острого продолжения атаки, отпасовал просто к центральной линии.
    • 4'
      Пока что мяч обеими командами просто загружается вперёд наудачу, где нападающие стараются зацепиться за мяч и попытаться придумать что-нибудь интересное, но на первых парах не получается.
    • 3'
      Отметим, что не так уж много болельщиков собралось на трибунах. Такое ощущение, что туринские любители футбола не успели соскучиться по большому клубному футболу, которого не было в стране более полутора месяца.
    • 2'
      В спокойном ритме начался поединок - ни одна из команд не стремится сразу ошарашить соперника активным стартом. Хозяева поля пока что пасуются на своей половине.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Торино 1:1 Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:1 Верона

    Исход игры
    Торино
    90.6% (106)
    Ничья
    9.4% (11)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    48.21% (54)
    Нет
    51.79% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    35.9% (42)
    1:0 Торино
    27.4% (32)
    2:0 Торино
    22.2% (26)
    1:1 Ничья
    7.7% (9)
    3:1 Торино
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торино
    Верона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     