  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Торино
 
Позже
Верона
Прогнозы 40
Торино 85% (34)
X 15% (6)
Верона 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Верона
4.60
3.80
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торино
Верона

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Голы

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

1
2.13

Среднее время на гол

90
42

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

19
28

Голов в среднем за матч

1.19
1.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
51

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 4 0.27
Миранчук Алексей 2 0.13
Санабрия Антонио 2 0.13
Радоньич Неманья 2 0.13
Лукич Саша 2 (1) 0.13
Линетти Кароль 1 0.07
Джиджи Коффи 1 0.07
Эйна Ола 1 0.07
Пеллегри Пьетро 1 0.07
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Синго Вилфред 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.13
Анри Тома 2 0.13
Ласанья Кевин 1 0.07
Депаоли Фабио 1 0.07
Гюнтер Корай 1 0.07
Верди Симоне 1 0.07
Чеккерини Федерико 1 0.07
Давидович Павел 1 0.07
Каллон Яя 1 0.07
Фараони Марко 0 0
Лазович Дарко 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван 2 2
Линетти Кароль 5 0
Буонджорно Алессандро 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Эйна Ола 3 0
Лукич Саша 3 0
Синго Вилфред 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Риччи Самуэле 2 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 1
Хиен Исак 5 0
Велозу Мигель 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Давидович Павел 2 1
Фараони Марко 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Коппола Диего 3 0
Маньяни Джанджакомо 1 1
Депаоли Фабио 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Тамез Адриен 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Верона
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4
Торино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Верона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
15

Волевые поражения

7
1
Торино
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Верона
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
15

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
3
25%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
5
63%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
5
42%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

17
29
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
12%
1
3%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
2
12%
4
14%
46-60
4
24%
6
21%
61-75
6
35%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1
Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1 Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2
Верона
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1
Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2

Результаты матчей

Торино
Верона

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Торино
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 29 - 15 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 26 - 11 30
5.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Рома
 Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Торино
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Болонья
 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
14.
Монца
 Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
16.
Лечче
 Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
17.
Специя
 Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18.
Кремонезе
 Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
20.
Верона
 Заявка 15 1 2 12 12 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
9.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10.
Сассуоло
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
12.
Фиорентина
 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Салернитана
 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
15.
Рома
 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
16.
Специя
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Лечче
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18.
Кремонезе
 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3.
Аталанта
 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
5.
Милан
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8.
Ювентус
 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
14.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15.
Болонья
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16.
Монца
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17.
Сампдория
 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Специя Нзола М'Бала 7
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 2 дня 6 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Торино 85% (34)
    X 15% (6)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Верона
    4.60
    3.80
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торино - Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Торино - Верона

    Исход игры
    Торино
    85% (34)
    Ничья
    15% (6)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    40% (16)
    1:0 Торино
    22.5% (9)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    2:0 Торино
    12.5% (5)
    3:1 Торино
    5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торино
    Верона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     