Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Петар Зовко взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жоао Моутинью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

52' Это был отличный перфоманс от команды Специя , есть о чем петь фанатам в перерыве.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Рефери не любит споров - именно за это Лукман Адемола сейчас получил желтую

52' Петар Зовко ослабляет давление, выбив мяч.

51' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Специя

50' Ох, нехорошо это выглядит. Хёйлунн Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бурабия Мехди из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Толой Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лукман Адемола навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Удар от ворот произведет Специя

42' Руджери Маттео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Петар Зовко взял и забрал мяч на выходе

42' Петар Зовко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Петар Зовко ослабляет давление, выбив мяч.

41' Скальвини Джорджио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Петар Зовко взял и забрал мяч на выходе

40' Хёйлунн Расмус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Специя

38' Лукман Адемола из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Меле Йоаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Меле Йоаким из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

36' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Копмейнерс Тëн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Специя будет все-таки засчитан.

32' Команда Специя забила мяч, хотя лучше играли соперники

31' Г О О О О Л - Нзола М'Бала забивает с левой ноги!

31' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Специя

30' Хёйлунн Расмус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Петар Зовко ослабляет давление, выбив мяч.

27' Петар Зовко взял и забрал мяч на выходе

26' Игра в одни ворота сейчас. Аталанта доминирует и владеет мячом

26' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Руджери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Специя

25' Копмейнерс Тëн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сапата Дуван нанес удар головой, но Йерун Зут спокойно отбил мяч.

23' Копмейнерс Тëн из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Игрок из команды Аталанта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Петар Зовко взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Специя

18' Матч возобновлен

18' Зут Йерун получил травму и заменен. Петар Зовко выходит на поле.

16' Зут Йерун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

14' Меле Йоаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Сапата Дуван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Зут Йерун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Специя

11' Сапата Дуван из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Команда Специя забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Нзола М'Бала создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лукман Адемола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Аталанта

5' Игрок из команды Специя делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорошую попытку сделал Бастони Симоне . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Хольм Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Хольм Эмиль из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

2' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аталанта начинает с центра поля