Тур: 16. Стадион: Альберто Пиччи. Главный судья: Гиуа Антонио
0'
1:0
8' ГолГьяси Эммануэль
2:0
31' ГолНзола М'Бала
45' Желтая карточкаЛукман Адемола
49' Желтая карточкаКивёр Якуб
57' Желтая карточкаАмпаду Этан
58' Желтая карточкаДзаппакоста Давиде
60' Undefined phrase: football_event_Ампаду Этан
2:1
77' ГолХёйлунн Расмус
83' Желтая карточкаНиколау Димитрис
86' Желтая карточкаКопмейнерс Тëн
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
1:0
17'
31'
2:0
45'
49'
57'
60'
77'
83'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.69 ТБ(2,5) гола
-
-
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бога ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Аталанта
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
1.5
Среднее время на гол
27
60
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|0.5
|Бастони Симоне
|2
|0.13
|Реца Аркадиуш
|1
|0.06
|Хольм Эмиль
|1
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|Мальдини Даниэль
|1
|0.06
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7 (2)
|0.44
|Копмейнерс Тëн
|4 (2)
|0.25
|Малиновский Руслан
|1
|0.06
|Пашалич Марио
|1
|0.06
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.06
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.06
|Толой Рафаэл
|1
|0.06
|Паломино Хосе
|1
|0.06
|Сапата Дуван
|1
|0.06
|Хатебур Ханс
|1
|0.06
|Демирал Мерих
|1
|0.06
|Скальвини Джорджио
|1
|0.06
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|3
|1
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Бастони Симоне
|4
|0
|Нзола М'Бала
|4
|0
|Ампаду Этан
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Агудело Кевин
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|6
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|3
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Копмейнерс Тëн
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Муриэль Луис
|1
|1
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Результаты матчей
Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
3
Специя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Аталанта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
2
8
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
9
10
8 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
5
56%
4
40%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
67%
3
25%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Забито
12
22
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
4
18%
16-30
5
42%
6
27%
31-45
2
17%
7
32%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
28
15
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
7
25%
1
7%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
5
18%
2
13%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
6
21%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1
Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0
Аталанта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3
Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Аталанта - Интер Милан 2:3 Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2
Результаты матчей
Специя
Аталанта
Точный счет
2:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Специя
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
141
510
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 11
|30
|5.
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|6.
|1:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|23 - 17
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 22
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|16.
|2:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|20.
|1:1 Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|2:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|11.
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|16.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|19.
|1:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|1:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|2:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|1:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.69 ТБ(2,5) гола
-
-