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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Специя
2:1
Второй тайм: 87'
Аталанта
0'
1:0
8' Гол
Гьяси Эммануэль
2:0
31' Гол
Нзола М'Бала
45' Желтая карточка
Лукман Адемола
49' Желтая карточка
Кивёр Якуб
57' Желтая карточка
Ампаду Этан
58' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде
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Ампаду Этан
2:1
77' Гол
Хёйлунн Расмус
83' Желтая карточка
Николау Димитрис
86' Желтая карточка
Копмейнерс Тëн
Гол Геяси из офсайда (видео). Че...
2:0. Гол Мбала Нзола (видео). Че...
0:1. Гол Эммануэля Геяси (видео)...

Ход матча

8'
Гьяси Эммануэль
(Нзола М'Бала)
1:0
17'
Зовко Петар
Зут Йерун
 
29'
 
Хёйлунн Расмус
Сапата Дуван
31'
Нзола М'Бала
(Бурабия Мехди)
2:0
45'
 
Лукман Адемола
49'
Кивёр Якуб
 
57'
Ампаду Этан
 
57'
 
Муриэль Луис
Лукман Адемола
57'
 
Пашалич Марио
Эдерсон Хонорато
57'
 
Дзаппакоста Давиде
Меле Йоаким
58'
 
Дзаппакоста Давиде
60'
Ампаду Этан
 
67'
Мальдини Даниэль
Нзола М'Бала
 
67'
Моутинью Жоау
Реца Аркадиуш
 
77'
2:1
Хёйлунн Расмус
(Дзаппакоста Давиде)
78'
Экдаль Альбин
Ампаду Этан
 
78'
Коваленко Виктор
Бастони Симоне
 
82'
 
Малиновский Руслан
Скальвини Джорджио
83'
Николау Димитрис
 
86'
 
Копмейнерс Тëн

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 118
Специя 2.5% (3)
X 5.1% (6)
Аталанта 92.4% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Аталанта
4.40
8.40
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
4
Ампаду
Этан
20
Бастони
Симоне
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
42
Скальвини
Джорджио
3
Меле
Йоаким
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
11
Лукман
Адемола
91
Сапата
Дуван
Специя
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Специя
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
1:3
СA
5:2
СA
3:1
СA
0:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1.5

Среднее время на гол

27
60

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 8 (1) 0.5
Бастони Симоне 2 0.13
Реца Аркадиуш 1 0.06
Хольм Эмиль 1 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Бурабия Мехди 0 0
Экдаль Альбин 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 (2) 0.44
Копмейнерс Тëн 4 (2) 0.25
Малиновский Руслан 1 0.06
Пашалич Марио 1 0.06
Муриэль Луис 1 (1) 0.06
Хёйлунн Расмус 1 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Паломино Хосе 1 0.06
Сапата Дуван 1 0.06
Хатебур Ханс 1 0.06
Демирал Мерих 1 0.06
Скальвини Джорджио 1 0.06
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Меле Йоаким 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 3 1
Гьяси Эммануэль 4 0
Бастони Симоне 4 0
Нзола М'Бала 4 0
Ампаду Этан 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Кальдара Маттиа 2 0
Агудело Кевин 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 6 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Копмейнерс Тëн 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Муриэль Луис 1 1
Малиновский Руслан 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Лукман Адемола 2 0
Меле Йоаким 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Пашалич Марио 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Результаты матчей

Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
3
Специя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Аталанта
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

2
8
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

9
10
8 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
5
56%
4
40%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
67%
3
25%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Забито

12
22
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
4
18%
16-30
5
42%
6
27%
31-45
2
17%
7
32%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Пропущено

28
15
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
7
25%
1
7%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
5
18%
2
13%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
6
21%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1
Верона - Специя 1:2 Специя - Удинезе 1:1 Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0
Аталанта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3
Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Аталанта - Интер Милан 2:3 Лечче - Аталанта 2:1 Аталанта - Наполи 1:2 Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2

Результаты матчей

Специя
Аталанта

Точный счет

2:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Специя
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 26 - 11 30
5.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 16 8 3 5 23 - 17 27
7.
Рома
 Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Торино
 1:1 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Болонья
 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
14.
Монца
 Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
16.
Специя
 2:1 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Лечче
 Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
20.
Верона
 1:1 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Специя
 2:1 Заявка 8 3 4 1 13 - 11 13
8.
Торино
 1:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Фиорентина
 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
15.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
16.
Рома
 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
17.
Лечче
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18.
Кремонезе
 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19.
Верона
 1:1 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8.
Ювентус
 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9.
Торино
 1:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
16.
Болонья
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
17.
Монца
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 2:1 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 1:1 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
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Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Специя 2.5% (3)
    X 5.1% (6)
    Аталанта 92.4% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Аталанта
    4.40
    8.40
    4.60
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