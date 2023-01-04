Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

92' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Коваленко Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Экдаль Альбин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Аталанта

87' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Копмейнерс Тëн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Удар от ворот произведет Специя

85' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Коваленко Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Копмейнерс Тëн из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Николау Димитрис получил желтую карточку от судьи

82' Мальдини Даниэль из команды Специя не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Аталанта

79' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Экдаль Альбин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Забив гол, Аталанта сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

77' Г О О О О Л - Хёйлунн Расмус забивает с правой ноги!

76' Жоао Моутинью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Специя

75' Копмейнерс Тëн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Специя

73' Копмейнерс Тëн из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Аталанта

72' Ампаду Этан из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

72' Ампаду Этан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Специя

70' Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Специя

69' Муриэль Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Руджери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Руджери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Специя

68' Матч возобновлен

67' Тактическая замена. Реца Аркадиуш уходит с поля и его заменяет Жоао Моутинью

66' Нзола М'Бала на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Копмейнерс Тëн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

62' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Специя отменен из-за положения "вне игры".

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Скальвини Джорджио плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

59' Игрок из команды Специя делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Дзаппакоста Давиде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Ампаду Этан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Скальвини Джорджио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Копмейнерс Тëн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Бурабия Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хольм Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

52' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

51' Петар Зовко взял и забрал мяч на выходе

51' Копмейнерс Тëн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Кивёр Якуб получил желтую карточку от судьи

49' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Специя

48' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Аталанта

47' Бурабия Мехди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Бурабия Мехди из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля