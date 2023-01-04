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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Alberto Santoro
Рома
 
Позже
Болонья
Прогнозы 125
Рома 94.4% (118)
X 4% (5)
Болонья 1.6% (2)
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Рома
Ничья
Болонья
5.95
3.80
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
92
Эль-Шаарави
Стефан
68
Тахирович
Бенджамин
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
22
Дзаньоло
Николо
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
17
Медель
Гари
19
Фергюсон
Льюис
7
Орсолини
Риккардо
8
Домингес
Николас
21
Сориано
Роберто
9
Арнаутович
Марко
Рома
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Болонья

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

27 матчей

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
12 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.86
1.77

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
0.93

Среднее время на гол

97
96

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.41
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

63
67

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.33
Абрахам Тэмми 3 0.2
Смоллинг Крис 3 0.2
Пеллегрини Лоренцо 1 (1) 0.07
Матич Неманья 1 0.07
Вольпато Кристиан 1 0.07
Эль-Шаарави Стефан 1 0.07
Кристанте Бриан 1 0.07
Дзаньоло Николо 1 0.07
Ибаньес Рожер 1 0.07
Спинаццола Леонардо 0 0
Манчини Джанлука 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.53
Фергюсон Льюис 3 0.2
Барроу Муса 2 0.13
Сориано Роберто 1 0.07
Орсолини Риккардо 1 0.07
Пош Штефан 1 0.07
Домингес Николас 1 0.07
Зиркзее Джошуа 1 0.07
Ликояннис Хараламбос 1 0.07
Эбишер Мишель 1 0.07
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 2 2
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Смоллинг Крис 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Ибаньес Рожер 3 0
Дибала Пауло 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнаутович Марко 4 0
Медель Гари 4 0
Сумаоро Адама 2 1
Орсолини Риккардо 2 1
Домингес Николас 3 0
Лукуми Джон 3 0
Мотта Тьяго 2 0
Сансоне Никола 2 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Болонья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
8
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

11
12
Рома
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Болонья
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

12
20

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
2
40%
4
24%
31-45
1
20%
6
35%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
2
12%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
28%
6
27%
61-75
4
22%
1
5%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
3
21%
5
22%
31-45
2
14%
7
30%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
3
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каса Пиа 1:0 Рома - Кадис 0:3 Рома - Йокогама Маринос 3:3
Нагоя Грампус - Рома 0:0 Рома - Торино 1:1 Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2
Болонья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0
Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0

Результаты матчей

Рома
Болонья

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рома
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
7
8
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 26 - 11 30
5.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6.
Аталанта
 1:2 Заявка 16 8 3 5 23 - 17 27
7.
Рома
 Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Торино
 1:1 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Болонья
 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
14.
Монца
 Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
16.
Специя
 2:1 Заявка 16 4 4 8 16 - 27 16
17.
Лечче
 Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
20.
Верона
 1:1 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Специя
 2:1 Заявка 8 3 4 1 13 - 11 13
8.
Торино
 1:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Фиорентина
 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
15.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
16.
Рома
 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
17.
Лечче
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18.
Кремонезе
 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19.
Верона
 1:1 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3.
Аталанта
 1:2 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8.
Ювентус
 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9.
Торино
 1:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
16.
Болонья
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
17.
Монца
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 2:1 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 1:1 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Продолжается игровой день в рамках чемпионата Италии интересным поединком, "Рома" примет "Болонью". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 7 минут.

    Главный судья: Alberto Santoro

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 125
Рома 94.4% (118)
X 4% (5)
Болонья 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Болонья
5.95
3.80
6.40
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Где смотреть матч Рома - Болонья онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рома - Болонья

Исход игры
Рома
94.4% (119)
Ничья
4% (5)
Болонья
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:1 Рома
37.3% (47)
2:0 Рома
29.4% (37)
1:0 Рома
11.9% (15)
3:1 Рома
5.6% (7)
1:1 Ничья
2.4% (3)
3:0 Рома
1.6% (2)
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