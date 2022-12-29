Тур: 16. Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Рома
Болонья
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
27 матчей
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
12 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.86
1.77
Среднее время на гол
48
50
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.92
0.93
Среднее время на гол
97
96
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
1.41
1.33
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
63
67
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.33
|Абрахам Тэмми
|3
|0.2
|Смоллинг Крис
|3
|0.2
|Пеллегрини Лоренцо
|1 (1)
|0.07
|Матич Неманья
|1
|0.07
|Вольпато Кристиан
|1
|0.07
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.07
|Кристанте Бриан
|1
|0.07
|Дзаньоло Николо
|1
|0.07
|Ибаньес Рожер
|1
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Манчини Джанлука
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.53
|Фергюсон Льюис
|3
|0.2
|Барроу Муса
|2
|0.13
|Сориано Роберто
|1
|0.07
|Орсолини Риккардо
|1
|0.07
|Пош Штефан
|1
|0.07
|Домингес Николас
|1
|0.07
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.07
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.07
|Эбишер Мишель
|1
|0.07
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|2
|2
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Смоллинг Крис
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Челик Мехмет
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сумаоро Адама
|2
|1
|Орсолини Риккардо
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Лукуми Джон
|3
|0
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Барроу Муса
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Результаты матчей
Рома
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Болонья
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
8
Рома
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Болонья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
11
12
Рома
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Болонья
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
12
20
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
17
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
2
40%
4
24%
31-45
1
20%
6
35%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
2
12%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
28%
6
27%
61-75
4
22%
1
5%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
3
21%
5
22%
31-45
2
14%
7
30%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
3
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каса Пиа 1:0 Рома - Кадис 0:3 Рома - Йокогама Маринос 3:3
Нагоя Грампус - Рома 0:0 Рома - Торино 1:1 Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2
Болонья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0
Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Торино 2:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0
Результаты матчей
Рома
Болонья
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рома
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
25
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
510
78
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 15
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 11
|30
|5.
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 22
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|12 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|16.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (1)
|Специя
|Нзола М'Бала
|7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
Прогнозы на матч Рома - Болонья
Исход игры
Рома
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Рома
48.8% (20)
2:0 Рома
19.5% (8)
1:0 Рома
12.2% (5)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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