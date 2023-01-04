Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда Лацио имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Удар от ворот произведет Лацио

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Баскиротто Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

44' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

43' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Ламек Банда навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Казале Николо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Рефери не любит споров - именно за это Марко Барони сейчас получил желтую

37' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Башич Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Лацио

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ламек Банда из команды Лечче разыграл угловой с правого угла.

35' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ламек Банда из команды Лечче в офсайде

31' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Гендрей Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Башич Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гонсалес Джоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Назначен штрафной. Пострадал Лаццари Мануэль , его свалил Ламек Банда.

27' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лаццари Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Лацио

24' Гонсалес Джоан не смог попасть в створ ударом издали

23' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гендрей Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

20' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Катальди Данило навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Гендрей Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Лечче

17' Иммобиле Чиро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Лаццари Мануэль выиграл воздушное противоборство у Ламек Банда.

16' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает с правой ноги!

14' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Педро Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Башич Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Катальди Данило навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Казале Николо нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

6' Ламек Банда получил желтую карточку от судьи

6' Катальди Данило из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Безумный фол. Ламек Банда грубо играет против соперника. Пострадал Лаццари Мануэль

5' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ламек Банда из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лацио начинает с центра поля