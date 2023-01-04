Тур: 16. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Маринелли Ливио
0'
6' Желтая карточкаБанда Ламек
0:1
14' ГолИммобиле Чиро
36' Желтая карточкаМарко Барони
37' Желтая карточкаКазале Николо
48' Желтая карточкаГалло Антонино
1:1
57' ГолСтрефецца Габриэль
2:1
71' ГолКоломбо Лоренцо
78' Желтая карточкаЮлманд Мортен
90' Желтая карточкаКанчельери Маттео
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
14'
0:1
36'
37'
48'
57'
71'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.08 Победа "Лацио"
29
Блен
Алексис
22
Банда
Ламек
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лечче
Лацио
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
2.5
Среднее время на гол
51
36
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.63
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
45
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|5 (1)
|0.31
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.25
|Сисей Ассан
|3
|0.19
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Гонсалес Джоан
|1
|0.06
|Банда Ламек
|1
|0.06
|Баскиротто Федерико
|1
|0.06
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|7 (1)
|0.44
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0.31
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.19
|Андерсон Фелипе
|3
|0.19
|Альберто Луис
|3
|0.19
|Педро Родригес
|2
|0.13
|Весино Матиас
|1
|0.06
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|Ромеро Лука
|1
|0.06
|Марушич Адам
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|5
|1
|Юмтити Самуэль
|4
|0
|Гонсалес Джоан
|4
|0
|Галло Антонино
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Гендрей Валентин
|3
|0
|Банда Ламек
|3
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Канчельери Маттео
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
2
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Лацио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
7
11
Лечче
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Лацио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
63%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
17
26
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
0
0%
6
23%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
8
47%
3
12%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
12%
7
27%
76-90
Пропущено
17
14
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
2
12%
4
29%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Лечче - Виртус Верона 0:0 Про Верчелли - Лечче 1:1
Лечче - Падова 2:1 Про Патрия - Лечче 2:0 Лечче - Ренате 1:0 Триестина - Лечче 1:2 Лечче - Пьяченца 3:1 Сампдория - Лечче 0:2 ФералпиСало - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5 Галатасарай - Лацио 1:2 Ювентус - Лацио 3:0
Лацио - Монца 1:0 Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2
Результаты матчей
Лечче
Лацио
Точный счет
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лечче
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
412
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 7
|32
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 13
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|6.
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|15.
|0:1 Заявка
|16
|5
|1
|10
|16 - 23
|16
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|0:0 Заявка
|16
|0
|8
|8
|11 - 26
|8
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|11.
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 12
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 11
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|4 - 4
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
|18.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6