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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Лечче
2:1
Конец матча
Лацио
0'
6' Желтая карточка
Банда Ламек
0:1
14' Гол
Иммобиле Чиро
36' Желтая карточка
Марко Барони
37' Желтая карточка
Казале Николо
48' Желтая карточка
Галло Антонино
1:1
57' Гол
Стрефецца Габриэль
2:1
71' Гол
Коломбо Лоренцо
78' Желтая карточка
Юлманд Мортен
90' Желтая карточка
Канчельери Маттео
90'+8
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
2:1. Гол Лоренцо Коломбо (видео)...
1:1. Гол Габриэля Стрефецца (вид...
0:1. Гол Чиро Иммобиле (видео). ...

Ход матча

6'
Банда Ламек
 
14'
0:1
Иммобиле Чиро
(Казале Николо)
36'
Марко Барони
 
37'
 
Казале Николо
46'
Ди Франческо Федерико
Банда Ламек
 
48'
Галло Антонино
 
57'
Стрефецца Габриэль
1:1
61'
 
Андерсон Фелипе
Педро Родригес
61'
 
Весино Матиас
Милинкович-Савич Сергей
71'
Коломбо Лоренцо
(Ди Франческо Федерико)
2:1
73'
Уден Реми
Стрефецца Габриэль
 
78'
Юлманд Мортен
 
79'
 
Антонио Маркос
Катальди Данило
79'
 
Канчельери Маттео
Дзакканьи Маттиа
84'
Сисей Ассан
Коломбо Лоренцо
 
85'
 
Ромеро Лука
Башич Тома
89'
Мале Юссеф
Гонсалес Джоан
 
89'
Аскилдсен Кристоффер
Блен Алексис
 
90'
 
Канчельери Маттео

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Лечче 2.5% (3)
X 12.7% (15)
Лацио 84.7% (100)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
22
Банда
Ламек
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Лечче
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Лацио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:4
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
2.5

Среднее время на гол

51
36

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.63
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
45

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 5 (1) 0.31
Коломбо Лоренцо 4 0.25
Сисей Ассан 3 0.19
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.06
Банда Ламек 1 0.06
Баскиротто Федерико 1 0.06
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Галло Антонино 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (1) 0.44
Дзакканьи Маттиа 5 0.31
Милинкович-Савич Сергей 3 0.19
Андерсон Фелипе 3 0.19
Альберто Луис 3 0.19
Педро Родригес 2 0.13
Весино Матиас 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Ромеро Лука 1 0.06
Марушич Адам 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 5 1
Юмтити Самуэль 4 0
Гонсалес Джоан 4 0
Галло Антонино 2 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Гендрей Валентин 3 0
Банда Ламек 3 0
Блен Алексис 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Понграчич Марин 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 6 0
Марушич Адам 4 0
Лаццари Мануэль 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Катальди Данило 3 0
Казале Николо 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Канчельери Маттео 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Раду Стефан 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Весино Матиас 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
2
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Лацио
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

7
11
Лечче
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Лацио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
63%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
26
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
0
0%
6
23%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
8
47%
3
12%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
2
12%
7
27%
76-90

Пропущено

17
14
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
2
12%
4
29%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Лечче - Виртус Верона 0:0 Про Верчелли - Лечче 1:1
Лечче - Падова 2:1 Про Патрия - Лечче 2:0 Лечче - Ренате 1:0 Триестина - Лечче 1:2 Лечче - Пьяченца 3:1 Сампдория - Лечче 0:2 ФералпиСало - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0 Арциньяно - Лечче 0:2 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5 Галатасарай - Лацио 1:2 Ювентус - Лацио 3:0
Лацио - Монца 1:0 Рома - Лацио 0:1 Фейеноорд - Лацио 1:0 Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2

Результаты матчей

Лечче
Лацио

Точный счет

1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лечче
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 16 9 5 2 24 - 7 32
4.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
6.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Фиорентина
 1:0 Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
10.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
14.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
15.
Монца
 0:1 Заявка 16 5 1 10 16 - 23 16
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 16 0 8 8 11 - 26 8
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 12 14
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
11.
Монца
 0:1 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
12.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
15.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Кремонезе
 0:0 Заявка 8 0 4 4 2 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 8 3 3 2 4 - 4 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
16.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17.
Монца
 0:1 Заявка 8 1 1 6 5 - 15 4
18.
Кремонезе
 0:0 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Дзакканьи Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    После классного второго тайма Лечче совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лечче: 40%, Лацио: 60%.
  • 98'
    Галло Антонино ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Игрок из команды Лацио делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 97'
    Юмтити Самуэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Офсайд
    96'
    Аскилдсен Кристоффер наказан за толчок Антонио Маркос
  • 96'
    Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Лечче: 39%, Лацио: 61%.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лечче 2.5% (3)
    X 12.7% (15)
    Лацио 84.7% (100)
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