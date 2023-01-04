Тур: 17.
1:0
Второй тайм: 83'
Ход матча
15'
1:0
31'
51'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.76 Тотал меньше 2,5
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
51 Альтман ОмриНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
АЕК Ларнака
Пафос
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.3
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.9
0.56
Среднее время на гол
100
162
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.26
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
95
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альтман Омри
|6 (1)
|0.35
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.24
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.24
|Дьюрчо Адам
|4 (1)
|0.24
|Ромо Хосе
|2
|0.12
|Ойер Санхурхо
|2
|0.12
|Понс Пере
|1
|0.06
|Фараж Имад
|1
|0.06
|Олатунджи Виктор
|1
|0.06
|Миличевич Хрвое
|1
|0.06
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|12
|0.71
|Валакари Онни
|5 (2)
|0.29
|Семедо Вилли
|4
|0.24
|Абдураими Бешарт
|3
|0.18
|Наме Мустафа
|3
|0.18
|Танкович Муамер
|3 (2)
|0.18
|Байрич Кенан
|1
|0.06
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.06
|Квида Джозев
|1
|0.06
|Кане Мамаду
|1
|0.06
|Драгомир Влад
|1
|0.06
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|5
|0
|Мамас Рафаил
|4
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Микель Гонсалес
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Понс Пере
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Ромо Хосе
|1
|0
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|6
|1
|Квида Джозев
|4
|0
|Байрич Кенан
|3
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Икоко Джордан
|2
|0
|Танкович Муамер
|2
|0
|Жайро
|2
|0
|Леовижилду
|2
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Пафос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
4
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
18
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Пафос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
9
22
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
6
38%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
25
35
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 0
3
12%
3
9%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
6
24%
7
20%
31-45
4
16%
3
9%
46-60
5
20%
4
11%
61-75
4
16%
13
37%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2
Пафос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Панатинаикос 2:2
Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Пафос
Точный счет
1:0
3 раза 38%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
35
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
97
313
79
313
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|24 - 6
|40
|2.
|1:0
|17
|13
|1
|3
|29 - 10
|40
|3.
|0:1
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|5.
|17
|9
|1
|7
|28 - 18
|28
|6.
|16
|8
|4
|4
|15 - 12
|28
|7.
|16
|6
|4
|6
|13 - 11
|22
|8.
|17
|7
|1
|9
|17 - 23
|22
|9.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|10.
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|12 - 25
|14
|12.
|17
|3
|3
|11
|10 - 24
|12
|13.
|17
|1
|6
|10
|10 - 30
|9
|14.
|0:0
|17
|2
|2
|13
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|8
|1
|0
|18 - 3
|25
|2.
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|3.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|14 - 4
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|3.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|4.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 21
|2
|14.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7