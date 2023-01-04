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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 17.
АЕК Ларнака
1:0
Второй тайм: 83'
Пафос
0'
1:0
15' Гол
Альтман Омри
31' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
51' Желтая карточка
Густаву Луиш

Ход матча

15'
Альтман Омри
1:0
31'
Ойер Санхурхо
 
40'
 
Хестад Эйрик
Танкович Муамер
51'
Густаву Луиш
 
75'
Мамас Рафаил
Ойер Санхурхо
 
79'
 
Абдураими Бешарт
Валакари Онни
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Пафос
2.95
5.00
2.86
Все Коэффициенты
АЕК Ларнака
Пафос

История личных встреч

АЕК Ларнака
Пафос

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.9
0.56

Среднее время на гол

100
162

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.26
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
95

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альтман Омри 6 (1) 0.35
Лопеш Рафаэл 4 0.24
Тричковски Иван 4 (1) 0.24
Дьюрчо Адам 4 (1) 0.24
Ромо Хосе 2 0.12
Ойер Санхурхо 2 0.12
Понс Пере 1 0.06
Фараж Имад 1 0.06
Олатунджи Виктор 1 0.06
Миличевич Хрвое 1 0.06
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 12 0.71
Валакари Онни 5 (2) 0.29
Семедо Вилли 4 0.24
Абдураими Бешарт 3 0.18
Наме Мустафа 3 0.18
Танкович Муамер 3 (2) 0.18
Байрич Кенан 1 0.06
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.06
Квида Джозев 1 0.06
Кане Мамаду 1 0.06
Драгомир Влад 1 0.06

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 5 0
Мамас Рафаил 4 0
Томович Ненад 3 0
Микель Гонсалес 3 0
Энглезу Никос 3 0
Понс Пере 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Густаву Луиш 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Ромо Хосе 1 0
Ойер Санхурхо 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 6 1
Квида Джозев 4 0
Байрич Кенан 3 0
Драгомир Влад 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Икоко Джордан 2 0
Танкович Муамер 2 0
Жайро 2 0
Леовижилду 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Хочко Дени 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Пафос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
4
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
18
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Пафос
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

9
22

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
6
38%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
3
16%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

25
35
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 0
3
12%
3
9%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
6
24%
7
20%
31-45
4
16%
3
9%
46-60
5
20%
4
11%
61-75
4
16%
13
37%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1 Эносис - АЕК Ларнака 0:2
АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2
Пафос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Кармиотисса - Пафос 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:2 Пафос - Панатинаикос 2:2
Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Пафос

Точный счет

1:0
3 раза 38%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
4
3
5
2.5
4
4
3
5
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
1.5
9
7
3
13
2.5
7
9
3
13
3.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 4 1 24 - 6 40
2.
АЕК Ларнака
 1:0 17 13 1 3 29 - 10 40
3.
Пафос
 0:1 17 11 4 2 36 - 11 37
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 17 9 1 7 28 - 18 28
6.
Аполлон
 16 8 4 4 15 - 12 28
7.
АЕЛ Лимаcсол
 16 6 4 6 13 - 11 22
8.
Неа Саламина
 17 7 1 9 17 - 23 22
9.
Анортосис
 0:0 16 5 4 7 13 - 20 19
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 12 - 24 15
11.
Эносис
 17 4 2 11 12 - 25 14
12.
Докса Катокопия
 17 3 3 11 10 - 24 12
13.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
14.
Акритас Хлоракас
 0:0 17 2 2 13 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 1:0 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 0:1 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
8.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
10.
Анортосис
 0:0 7 2 2 3 7 - 10 8
11.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
12.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Акритас Хлоракас
 0:0 9 2 1 6 6 - 17 7
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 0:1 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 1:0 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
6.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 0:0 9 3 2 4 6 - 10 11
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 0:0 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Валакари Онни уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 75'
    Ойер Санхурхо уходит с поля. Мамас Рафаил выходит вместо него
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    51'
    Gus Ledes получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Пафос
2.95
5.00
2.86
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АЕК Ларнака
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