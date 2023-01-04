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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
ПАОК
0:0
Первый тайм: 37'
Арис Салоники
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Шваб Штефан
30' Желтая карточка
Дуглас Гомес
36' Желтая карточка

Ход матча

21'
Шваб Штефан
0:0
30'
Дуглас Гомес
 
36'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Арис Салоники
3.05
3.10
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
65
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
9
Оливейра
Нелсон
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
13
Этебо
Огенекаро
16
Дарида
Владимир
11
Итурбе
Хуан
10
Матео
Гарсия
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
ПАОК
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Арис Салоники

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

35 матчей

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.7%
54.3%
20%
9 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:4
С
0:0
ТМК
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
2:0
С
4:1
К
0:0
С
0:0
К
0:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.11
0.65

Среднее время на гол

81
139

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

70
108

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 6 (1) 0.38
Нарей Халед 4 0.25
Дуглас Гомес 3 (1) 0.19
Куртич Ясмин 3 (2) 0.19
Живкович Андрия 1 0.06
Брэндон Льямас 1 0.06
Ингасон Сверрир 1 0.06
Соареш Филипе 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Луиш Рафаэл 0 0
Константелиас Янис 0 0
Виейринья 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 7 0.44
Грэй Андре 6 0.38
Мансини Даниэль 3 0.19
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.13
Жервиньо Куасси 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
М'баката Салем 1 0.06
Гарсия Мануэль II 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Дабо Брайан 0 0
Одубаджо Мозес 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Оливейра Нелсон 3 0
Шваб Штефан 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Живкович Андрия 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Живкович Живко 0 1
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Константелиас Янис 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 5 0
Дабо Брайан 3 1
Матео Гарсия 2 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Одубаджо Мозес 2 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0

Результаты матчей

ПАОК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арис Салоники
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
2
ПАОК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Арис Салоники
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
14
ПАОК
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Арис Салоники
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

21
21
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
24%
1
5%
1-15
5
24%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
4
19%
5
24%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4
АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4
Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1

Результаты матчей

ПАОК
Арис Салоники

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
Олимпиакос
 16 9 5 2 27 - 10 32
4.
ПАОК
 0:0 16 8 6 2 22 - 11 30
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 0:0 16 7 5 4 22 - 12 26
7.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
8.
Атромитос
 16 5 4 7 16 - 18 19
9.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
10.
ПАС Янина
 16 3 5 8 17 - 32 14
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 16 2 5 9 9 - 19 11
13.
Ламия
 16 1 7 8 7 - 27 10
14.
Ионикос
 16 1 5 10 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 0:0 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
ПАОК
 0:0 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 8 2 3 3 6 - 8 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
ПАОК
 0:0 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 0:0 8 2 3 3 8 - 7 9
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Дуглас Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Шваб Штефан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Арис Салоники
3.05
3.10
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Арис Салоники онлайн

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ПАОК
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