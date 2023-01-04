  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
ПАОК
1:0
Конец матча
Арис Салоники
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Шваб Штефан
30' Желтая карточка
Дуглас Гомес
36' Желтая карточка
Живкович Андрия
1:0
45' Гол
Ингасон Сверрир
45' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
90' Желтая карточка
Котарски Доминик
90' Желтая карточка
Шваб Штефан
90'+8

Ход матча

21'
Шваб Штефан
0:0
30'
Дуглас Гомес
 
36'
Живкович Андрия
 
45'
Ингасон Сверрир
1:0
45'
 
Пеерсман Марвин
63'
 
Гарсия Мануэль
Итурбе Хуан
76'
Бисесвар Диего
Нарей Халед
 
76'
Брэндон Льямас
Оливейра Нелсон
 
79'
 
Камашу Рафаэл
Дарида Владимир
81'
Соареш Филипе
Константелиас Янис
 
86'
Мург Томас
Живкович Андрия
 
90'
Котарски Доминик
 
90'
Шваб Штефан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 331 Количество передач 473
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
65
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
9
Оливейра
Нелсон
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
13
Этебо
Огенекаро
16
Дарида
Владимир
11
Итурбе
Хуан
10
Матео
Гарсия
7
Мансини
Даниэль
9
Грэй
Андре
ПАОК
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Арис Салоники

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

35 матчей

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.7%
54.3%
20%
9 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:4
С
0:0
ТМК
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
2:0
С
4:1
К
0:0
С
0:0
К
0:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.11
0.65

Среднее время на гол

81
139

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

70
108

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 6 (1) 0.38
Нарей Халед 4 0.25
Дуглас Гомес 3 (1) 0.19
Куртич Ясмин 3 (2) 0.19
Ингасон Сверрир 2 0.13
Живкович Андрия 1 0.06
Брэндон Льямас 1 0.06
Соареш Филипе 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Луиш Рафаэл 0 0
Константелиас Янис 0 0
Виейринья 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 7 0.44
Грэй Андре 6 0.38
Мансини Даниэль 3 0.19
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.13
Жервиньо Куасси 1 0.06
Н'Кулу Николя 1 0.06
М'баката Салем 1 0.06
Гарсия Мануэль II 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Дабо Брайан 0 0
Одубаджо Мозес 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Шваб Штефан 3 0
Оливейра Нелсон 3 0
Живкович Андрия 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Котарски Доминик 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Састре Хуан 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Живкович Живко 0 1
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Константелиас Янис 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 5 0
Дабо Брайан 3 1
Матео Гарсия 2 1
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Одубаджо Мозес 2 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Пеерсман Марвин 1 0
Брабец Якуб 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0

Результаты матчей

ПАОК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Арис Салоники
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
2
ПАОК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Арис Салоники
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

9
14
ПАОК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Арис Салоники
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

22
21
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
5
23%
1
5%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
2
9%
5
24%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
4
18%
5
24%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4
АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4
Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1

Результаты матчей

ПАОК
Арис Салоники

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
ПАОК
 16 9 5 2 23 - 11 32
4.
Олимпиакос
 16 9 5 2 27 - 10 32
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 16 7 4 5 22 - 13 25
7.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
8.
Атромитос
 16 5 4 7 16 - 18 19
9.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
10.
ПАС Янина
 16 3 5 8 17 - 32 14
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 16 2 5 9 9 - 19 11
13.
Ламия
 16 1 7 8 7 - 27 10
14.
Ионикос
 16 1 5 10 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
3.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
4.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 8 2 3 3 6 - 8 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Весь список
  • 63'
    Итурбе Хуан уходит с поля. Гарсия Мануэль II выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Пеерсман Марвин получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Konstantinos Koulierakis сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ингасон Сверрир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Дуглас Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      21'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Шваб Штефан пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПАОК 1:0 Арис Салоники онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     