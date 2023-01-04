Тур: 16. Стадион: Тумба.
1:0
Конец матча
0'
0:0
21' Не забитый пенальтиШваб Штефан
30' Желтая карточкаДуглас Гомес
36' Желтая карточкаЖивкович Андрия
1:0
45' ГолИнгасон Сверрир
45' Желтая карточкаПеерсман Марвин
90' Желтая карточкаКотарски Доминик
90' Желтая карточкаШваб Штефан
90'+8
Ход матча
21'
0:0
30'
36'
45'
1:0
45'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
331 Количество передач 473
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
11
Итурбе
Хуан
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
История личных встреч
ПАОК
Арис Салоники
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
35 матчей
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.7%
54.3%
20%
9 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.11
0.65
Среднее время на гол
81
139
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Тотал матчей
2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
70
108
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|6 (1)
|0.38
|Нарей Халед
|4
|0.25
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.19
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.19
|Ингасон Сверрир
|2
|0.13
|Живкович Андрия
|1
|0.06
|Брэндон Льямас
|1
|0.06
|Соареш Филипе
|1
|0.06
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.06
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Константелиас Янис
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|7
|0.44
|Грэй Андре
|6
|0.38
|Мансини Даниэль
|3
|0.19
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.13
|Жервиньо Куасси
|1
|0.06
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|М'баката Салем
|1
|0.06
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|1
|Шваб Штефан
|3
|0
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|Дабо Брайан
|3
|1
|Матео Гарсия
|2
|1
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|2
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Брабец Якуб
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Арис Салоники
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
2
ПАОК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Арис Салоники
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
14
ПАОК
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Арис Салоники
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
12
16
Голы по времени матча
Забито
13
7
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
22
21
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
5
23%
1
5%
1-15
5
23%
3
14%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
2
9%
5
24%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
4
18%
5
24%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4
АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4
Арис Салоники - Маккаби Хайфа 2:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Арис Салоники - Ламия 5:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1
Результаты матчей
ПАОК
Арис Салоники
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
79
610
214
313
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6