Тур: 17.
0:0
Второй тайм: 80'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Lois Fauriel
-
77 Davi Araujo
-
-
-
-
-
88 Vasco Lopes
-
Главный тренер: Акрапович Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
История личных встреч
Акритас Хлоракас
Анортосис
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
3
5
Среднее время на гол
30
18
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.5
2.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
32
Бомбардиры внутри турнира
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|3
|0.18
|Jawad El Jemili
|2
|0.12
|Абраам Гонсалес
|2 (2)
|0.12
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.06
|Stavros Gavriel
|1
|0.06
|Rodrigo Varanda
|1
|0.06
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.25
|Байшиньу Марку
|1
|0.06
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Кику Франсишку
|1
|0.06
|Варда Амр
|1
|0.06
|Хрисостому Андреас
|1
|0.06
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.06
Карточки
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|5
|1
|Эрасо Хави
|6
|0
|Шехич Эдин
|5
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Stavros Gavriel
|2
|0
|Reginaldo Ramires
|2
|0
|Konstantinos Karagiannis
|2
|0
|Jawad El Jemili
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Iasonas Pikis
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Souleymane Fofana
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|6
|0
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Иоанну Михалис
|3
|0
|Антониадес Мариос
|1
|1
|Панчеон Джейсон
|2
|0
|Уорис Маджид
|2
|0
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Анортосис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
4
Акритас Хлоракас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Анортосис
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
2
5
Акритас Хлоракас
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Анортосис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
18%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
1
6%
4
57%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
8
47%
1
14%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
5
36%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Пропущено
31
17
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
10%
2
12%
1-15
8
26%
3
18%
16-30
4
13%
5
29%
29%
31-45
1
3%
3
18%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
12
39%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1
Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
Анортосис
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:3
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Акритас Хлоракас
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
87
214
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|24 - 6
|40
|2.
|1:0
|17
|13
|1
|3
|29 - 10
|40
|3.
|0:1
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|5.
|17
|9
|1
|7
|28 - 18
|28
|6.
|16
|8
|4
|4
|15 - 12
|28
|7.
|16
|6
|4
|6
|13 - 11
|22
|8.
|17
|7
|1
|9
|17 - 23
|22
|9.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|13 - 20
|19
|10.
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|12 - 25
|14
|12.
|17
|3
|3
|11
|10 - 24
|12
|13.
|17
|1
|6
|10
|10 - 30
|9
|14.
|0:0
|17
|2
|2
|13
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|8
|1
|0
|18 - 3
|25
|2.
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|3.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|7.
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|14.
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|14 - 4
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|3.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|4.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 21
|2
|14.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7