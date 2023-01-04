Тур: 17.
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаSouleymane Fofana
1:0
87' ГолVasco Lopes
90' Желтая карточкаАнтониу Минас
90'+7
Ход матча
87'
1:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Lois Fauriel
-
77 Davi Araujo
-
-
-
-
-
88 Vasco Lopes
-
Главный тренер: Акрапович Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
История личных встреч
Акритас Хлоракас
Анортосис
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
3
5
Среднее время на гол
30
18
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.5
2.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
32
Бомбардиры внутри турнира
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|3
|0.18
|Jawad El Jemili
|2
|0.12
|Абраам Гонсалес
|2 (2)
|0.12
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.06
|Stavros Gavriel
|1
|0.06
|Rodrigo Varanda
|1
|0.06
|Vasco Lopes
|1
|0.06
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.25
|Байшиньу Марку
|1
|0.06
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Кику Франсишку
|1
|0.06
|Варда Амр
|1
|0.06
|Хрисостому Андреас
|1
|0.06
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.06
Карточки
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|5
|1
|Эрасо Хави
|6
|0
|Шехич Эдин
|5
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Stavros Gavriel
|2
|0
|Reginaldo Ramires
|2
|0
|Konstantinos Karagiannis
|2
|0
|Jawad El Jemili
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Iasonas Pikis
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Souleymane Fofana
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|6
|0
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Антониу Минас
|3
|0
|Иоанну Михалис
|3
|0
|Антониадес Мариос
|1
|1
|Панчеон Джейсон
|2
|0
|Уорис Маджид
|2
|0
|Амбарцумян Оганес
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Анортосис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
4
Акритас Хлоракас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Анортосис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
2
5
Акритас Хлоракас
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Анортосис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
18%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
1
6%
4
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
8
47%
2
25%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
5
36%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
17%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Пропущено
31
18
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
3
10%
2
11%
1-15
8
26%
3
17%
16-30
4
13%
5
28%
31-45
1
3%
3
17%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
12
39%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1
Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
Анортосис
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Акритас Хлоракас
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
43
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
88
215
412
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7