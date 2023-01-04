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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 17.
Акритас Хлоракас
1:0
Конец матча
Анортосис
0'
14' Желтая карточка
Souleymane Fofana
1:0
87' Гол
Vasco Lopes
90' Желтая карточка
Антониу Минас
90'+7
Акритас Хлоракас
Анортосис

История личных встреч

Акритас Хлоракас
Анортосис

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
1:1
К
0:7
К
5:0
К
0:3

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

3
5

Среднее время на гол

30
18

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.5
2.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
32

Бомбардиры внутри турнира

Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 3 0.18
Jawad El Jemili 2 0.12
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.12
Vasos Dimosthenous 1 0.06
Stavros Gavriel 1 0.06
Rodrigo Varanda 1 0.06
Vasco Lopes 1 0.06
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 4 0.25
Байшиньу Марку 1 0.06
Амбарцумян Оганес 1 0.06
Ароян Вараздат 1 0.06
Кику Франсишку 1 0.06
Варда Амр 1 0.06
Хрисостому Андреас 1 0.06
Сабо Эрик 1 (1) 0.06

Карточки

Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 5 1
Эрасо Хави 6 0
Шехич Эдин 5 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Stavros Gavriel 2 0
Reginaldo Ramires 2 0
Konstantinos Karagiannis 2 0
Jawad El Jemili 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Iasonas Pikis 1 0
Davi Araujo 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Souleymane Fofana 1 0
Lois Fauriel 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 6 0
Ароян Вараздат 4 0
Сабо Эрик 3 0
Коррейя Андерсон 3 0
Антониу Минас 3 0
Иоанну Михалис 3 0
Антониадес Мариос 1 1
Панчеон Джейсон 2 0
Уорис Маджид 2 0
Амбарцумян Оганес 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Кику Франсишку 1 0
Радонич Деян 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Корреа Павлос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Анортосис
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
4
Акритас Хлоракас
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Анортосис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

2
5
Акритас Хлоракас
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Анортосис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
18%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
1
6%
4
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
8
47%
2
25%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
5
36%
2
20%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
17%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Пропущено

31
18
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
3
10%
2
11%
1-15
8
26%
3
17%
16-30
4
13%
5
28%
31-45
1
3%
3
17%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
12
39%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Акритас Хлоракас
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Пафос - Акритас Хлоракас 5:2 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:2 Омония - Акритас Хлоракас 1:0 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1
Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
Анортосис

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Акритас Хлоракас
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
8
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
8
8
2
15
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 4 1 24 - 6 40
2.
АЕК Ларнака
 17 13 1 3 29 - 10 40
3.
Пафос
 17 11 4 2 36 - 11 37
4.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 29 - 12 32
5.
Омония
 17 9 1 7 28 - 18 28
6.
Аполлон
 16 8 4 4 15 - 12 28
7.
АЕЛ Лимаcсол
 16 6 4 6 13 - 11 22
8.
Неа Саламина
 17 7 1 9 17 - 23 22
9.
Анортосис
 16 5 3 8 13 - 21 18
10.
Кармиотисса
 15 4 3 8 12 - 24 15
11.
Эносис
 17 4 2 11 12 - 25 14
12.
Докса Катокопия
 17 3 3 11 10 - 24 12
13.
Акритас Хлоракас
 17 3 1 13 11 - 32 10
14.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
8.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Кармиотисса
 8 3 1 4 7 - 9 10
10.
Акритас Хлоракас
 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 10 8
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 8 6 2 0 14 - 2 20
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
6.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    14'
    Souleymane Fofana получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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