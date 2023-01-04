Тур: 16. Стадион: Панетоликос.
2:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаKonstantinos Apostolakis
23' Красная карточкаЯнниотис Андреас
41' Желтая карточкаДаго Надре
1:0
46' ГолКарелис Никос
49' Желтая карточкаМладен Себастьян
58' Желтая карточкаГонсалес Эдер
2:0
74' ГолХухумис Диамантис
79' Желтая карточкаДиас Хорхе
90'+4
Ход матча
23'
41'
46'
1:0
49'
58'
74'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 4
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
569 Количество передач 344
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.93 Обе забьют – да
16
Ларссон
Якоб
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
10
Даго
Надре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
10 Даго НадреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Панетоликос
Атромитос
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.21
1.57
Среднее время на гол
74
57
Всего голов
33
34
Голов в среднем за матч
1.18
1.21
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
76
74
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|10 (2)
|0.63
|Шенгелия Леван
|2
|0.13
|Даго Надре
|2
|0.13
|Коловос Димитрис
|1
|0.06
|Хухумис Диамантис
|1
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.06
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.06
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.25
|Робай Гаэтан
|2
|0.13
|Marios Tzavidas
|2
|0.13
|Куэн Андреас
|1
|0.06
|Кешрида Ваджди
|1
|0.06
|Муньис Хуан
|1
|0.06
|Ротариу Дорин
|1
|0.06
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.06
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.06
|Georgios Tzovaras
|1
|0.06
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
|Мавроматис Теофанис
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Apostolakis
|5
|0
|Диас Хорхе
|3
|1
|Флорес Дейби
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|1
|Младен Себастьян
|3
|0
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Коловос Димитрис
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдер
|6
|0
|Эрлингмарк Огюст
|4
|1
|Хациисаяс Димитриос
|5
|0
|Янниотис Андреас
|3
|1
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Куэн Андреас
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Муньис Хуан
|3
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Ойкономидис Янис
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
2
Панетоликос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Атромитос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
11
9
Панетоликос
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Атромитос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
13
11
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
5
42%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
3
27%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
5
28%
2
13%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
17%
5
31%
61-75
4
22%
3
19%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 12
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
22%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2
ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2
Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
Результаты матчей
Панетоликос
Атромитос
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
17
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
97
610
412
313
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|27 - 6
|42
|2.
|16
|11
|2
|3
|31 - 7
|35
|3.
|16
|9
|5
|2
|27 - 10
|32
|4.
|0:0
|16
|8
|6
|2
|22 - 11
|30
|5.
|16
|7
|5
|4
|21 - 23
|26
|6.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|22 - 12
|26
|7.
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|8.
|16
|5
|4
|7
|16 - 18
|19
|9.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|10.
|16
|3
|5
|8
|17 - 32
|14
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|16
|2
|5
|9
|9 - 19
|11
|13.
|16
|1
|7
|8
|7 - 27
|10
|14.
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|4.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|8.
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|12.
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|13.
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6