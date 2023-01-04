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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Панетоликос
2:0
Конец матча
Атромитос
0'
13' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
23' Красная карточка
Янниотис Андреас
41' Желтая карточка
Даго Надре
1:0
46' Гол
Карелис Никос
49' Желтая карточка
Младен Себастьян
58' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
2:0
74' Гол
Хухумис Диамантис
79' Желтая карточка
Диас Хорхе
90'+4

Ход матча

13'
Konstantinos Apostolakis
 
23'
 
Янниотис Андреас
26'
 
Марко Марич
Фридйонссон Самуэль
41'
Даго Надре
 
46'
Карелис Никос
(Шенгелия Леван)
1:0
49'
Младен Себастьян
 
58'
 
Гонсалес Эдер
66'
 
Клонаридис Виктор
Робай Гаэтан
68'
Мартенссон Йохан
Флорес Дейби
 
68'
Коловос Димитрис
Даго Надре
 
72'
 
Marios Tzavidas
Кьяртанссон Видар
72'
 
Ойкономидис Янис
Ротариу Дорин
74'
Хухумис Диамантис
(Шенгелия Леван)
2:0
76'
Соуза Жоау Педру
Карелис Никос
 
76'
Хацитеодоридис Илиас
Ксенитидис Георгиос
 
79'
Диас Хорхе
 
90'
Малис Александрос
Ларссон Якоб
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 4
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 569 Количество передач 344
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
5
Младен
Себастьян
16
Ларссон
Якоб
3
Хухумис
Диамантис
23
Ксенитидис
Георгиос
11
Диас
Хорхе
20
Флорес
Дейби
10
Даго
Надре
7
Карелис
Никос
27
Шенгелия
Леван
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
29
Струнгис
Стефанос
28
Де
Бок
Лоренс
3
Nicolaos
Athanasiou
8
Фридйонссон
Самуэль
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
10
Ротариу
Дорин
11
Кьяртанссон
Видар
7
Робай
Гаэтан
Панетоликос
4-3-3
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Панетоликос
Атромитос

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
2:3
С
2:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
К
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:3
КГ
2:0
КГ
0:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.21
1.57

Среднее время на гол

74
57

Всего голов

33
34

Голов в среднем за матч

1.18
1.21

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

76
74

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 10 (2) 0.63
Шенгелия Леван 2 0.13
Даго Надре 2 0.13
Коловос Димитрис 1 0.06
Хухумис Диамантис 1 0.06
Морсай Йонатан 1 0.06
Соуза Жоау Педру 1 0.06
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.25
Робай Гаэтан 2 0.13
Marios Tzavidas 2 0.13
Куэн Андреас 1 0.06
Кешрида Ваджди 1 0.06
Муньис Хуан 1 0.06
Ротариу Дорин 1 0.06
Хациисаяс Димитриос 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 0.06
Эрлингмарк Огюст 1 0.06
Georgios Tzovaras 1 0.06
Клонаридис Виктор 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Суарес Дани 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 5 0
Диас Хорхе 3 1
Флорес Дейби 4 0
Карелис Никос 2 1
Младен Себастьян 3 0
Шенгелия Леван 3 0
Ларссон Якоб 2 0
Коловос Димитрис 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Даго Надре 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдер 6 0
Эрлингмарк Огюст 4 1
Хациисаяс Димитриос 5 0
Янниотис Андреас 3 1
Де Бок Лоренс 4 0
Куэн Андреас 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Кешрида Ваджди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Фридйонссон Самуэль 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Ойкономидис Янис 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Атромитос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Панетоликос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Атромитос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

11
9
Панетоликос
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Атромитос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
5
42%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
3
27%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
5
28%
2
13%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
17%
5
31%
61-75
4
22%
3
19%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 12
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
5
28%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2
ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2
Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Панетоликос
Атромитос

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
4
12
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
Олимпиакос
 16 9 5 2 27 - 10 32
4.
ПАОК
 0:0 16 8 6 2 22 - 11 30
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 0:0 16 7 5 4 22 - 12 26
7.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
8.
Атромитос
 16 5 4 7 16 - 18 19
9.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
10.
ПАС Янина
 16 3 5 8 17 - 32 14
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 16 2 5 9 9 - 19 11
13.
Ламия
 16 1 7 8 7 - 27 10
14.
Ионикос
 16 1 5 10 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
3.
Арис Салоники
 0:0 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
ПАОК
 0:0 8 5 2 1 12 - 5 17
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 8 2 3 3 6 - 8 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
ПАОК
 0:0 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 0:0 8 2 3 3 8 - 7 9
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
12.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
13.
ПАС Янина
 8 0 2 6 5 - 16 2
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Весь список
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    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Nadrey Dago получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Фридйонссон Самуэль уходит с поля. Марко Марич II выходит вместо него
    • 23'
      УДАЛЕНИЕ! - Янниотис Андреас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      13'
      Konstantinos Apostolakis получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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