Тур: 16. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Ermanno Feliciani
1:0
Второй тайм: 49'
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Роша
Игор
II
4
Марлон
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
48 Кайоде Майкл
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Монца
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|3 (1)
|0.19
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.19
|Йович Лука
|3
|0.19
|Куаме Кристиан
|2
|0.13
|Иконе Жонатан
|2
|0.13
|Миленкович Никола
|2
|0.13
|Мандрагора Роландо
|1
|0.06
|Мартинес Лукас II
|1
|0.06
|Барак Антонин
|1
|0.06
|Гонсалес Николас
|1
|0.06
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|3
|0.19
|Пессина Маттео
|2 (1)
|0.13
|Сенси Стефано
|2
|0.13
|Мота Дани
|2
|0.13
|Колпани Андреа
|2
|0.13
|Капрари Джанлука
|1
|0.06
|Петанья Андреа
|1 (1)
|0.06
|Мари Пабло
|1
|0.06
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.06
|Раноккья Филиппо
|1
|0.06
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|7
|0
|Роша Игор II
|3
|1
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Додо Домилсон
|2
|0
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенси Стефано
|4
|0
|Ровелла Николо
|2
|1
|Кальдирола Лука
|3
|0
|Марлон
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Иццо Армандо
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Донати Джулио
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Монца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
2
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Монца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
5
8
Фиорентина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Монца
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
33%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
26%
1
5%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
6
29%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1 Бастия - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0
Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Олвейс Реди 9:0 Ареццо - Фиорентина 1:4 Милан - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0
Монца
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0
Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2
Результаты матчей
Фиорентина
Монца
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
69
411
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 7
|32
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 13
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|6.
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|15.
|0:1 Заявка
|16
|5
|1
|10
|16 - 23
|16
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|0:0 Заявка
|16
|0
|8
|8
|11 - 26
|8
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 12
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|11.
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 12
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 11
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|4 - 4
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 15
|4
|18.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Монца
Исход игры
Фиорентина
94% (110)
Ничья
5.1% (6)
Монца
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
62.83% (71)
Нет
37.17% (42)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
47.9% (56)
1:0 Фиорентина
18.8% (22)
2:0 Фиорентина
14.5% (17)
3:1 Фиорентина
6.8% (8)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:0 Фиорентина
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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