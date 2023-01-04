  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ermanno Feliciani
Фиорентина
1:0
Второй тайм: 49'
Монца
0'
1:0
19' Гол
Кабрал Артур
1:0. Гол Артура Кабрала (видео)....

Ход матча

19'
Кабрал Артур
(Мартинес Лукас II)
1:0
46'
 
Биринделли Самуэле
Капрари Джанлука
46'
 
Петанья Андреа
Колпани Андреа

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 117
Фиорентина 94% (110)
X 5.1% (6)
Монца 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Монца
1.85
5.60
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
42
Бьянко
Алессандро
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
8
Сапонара
Риккардо
9
Кабрал
Артур
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
5
Кальдирола
Лука
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
22
Раноккья
Филиппо
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
Фиорентина
4-2-3-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 3 (1) 0.19
Бонавентура Джакомо 3 0.19
Йович Лука 3 0.19
Куаме Кристиан 2 0.13
Иконе Жонатан 2 0.13
Миленкович Никола 2 0.13
Мандрагора Роландо 1 0.06
Мартинес Лукас II 1 0.06
Барак Антонин 1 0.06
Гонсалес Николас 1 0.06
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Журковски Шимон 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 3 0.19
Пессина Маттео 2 (1) 0.13
Сенси Стефано 2 0.13
Мота Дани 2 0.13
Колпани Андреа 2 0.13
Капрари Джанлука 1 0.06
Петанья Андреа 1 (1) 0.06
Мари Пабло 1 0.06
Гюткьяр Кристиан 1 0.06
Раноккья Филиппо 1 0.06
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 7 0
Роша Игор II 3 1
Мандрагора Роландо 4 0
Бонавентура Джакомо 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Йович Лука 2 0
Барак Антонин 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Додо Домилсон 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Миленкович Никола 1 0
Кабрал Артур 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Марлон 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Донати Джулио 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Монца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
2
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Монца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

5
8
Фиорентина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Монца
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
33%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
26%
1
5%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
6
29%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1 Бастия - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0
Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Олвейс Реди 9:0 Ареццо - Фиорентина 1:4 Милан - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0
Монца
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0
Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2

Результаты матчей

Фиорентина
Монца

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 16 9 5 2 24 - 7 32
4.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
6.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Фиорентина
 1:0 Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
10.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
14.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
15.
Монца
 0:1 Заявка 16 5 1 10 16 - 23 16
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 16 0 8 8 11 - 26 8
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 12 14
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
11.
Монца
 0:1 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
12.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
15.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Кремонезе
 0:0 Заявка 8 0 4 4 2 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 8 3 3 2 4 - 4 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
16.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17.
Монца
 0:1 Заявка 8 1 1 6 5 - 15 4
18.
Кремонезе
 0:0 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Фиорентина 94% (110)
    X 5.1% (6)
    Монца 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Монца
    1.85
    5.60
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина 1:0 Монца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Монца

    Исход игры
    Фиорентина
    94% (110)
    Ничья
    5.1% (6)
    Монца
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    47.9% (56)
    1:0 Фиорентина
    18.8% (22)
    2:0 Фиорентина
    14.5% (17)
    3:1 Фиорентина
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Фиорентина
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фиорентина
    Монца
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     