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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ermanno Feliciani
Фиорентина
1:1
Конец матча
Монца
0'
1:0
19' Гол
Кабрал Артур
57' Желтая карточка
Роша Игор
1:1
61' Гол
Аугусто Карлос
86' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
88' Желтая карточка
Мачин Хосе
90' Желтая карточка
Петанья Андреа
90'+5
1:1. Гол Аугусто Карлоса (видео)...
1:0. Гол Артура Кабрала (видео)....

Ход матча

19'
Кабрал Артур
(Мартинес Лукас II)
1:0
46'
 
Биринделли Самуэле
Капрари Джанлука
46'
 
Петанья Андреа
Колпани Андреа
57'
Роша Игор
 
61'
1:1
Аугусто Карлос
(Чиурриа Патрик)
62'
 
Мачин Хосе
Раноккья Филиппо
64'
Куаме Кристиан
Сапонара Риккардо
 
64'
Амрабат Софьян
Бьянко Алессандро
 
67'
 
Мари Пабло
Кальдирола Лука
79'
Бонавентура Джакомо
Барак Антонин
 
82'
 
Виньято Самуэле
Чиурриа Патрик
86'
 
Биринделли Самуэле
86'
Йович Лука
Кабрал Артур
 
86'
Кастровилли Гаэтано
Дункан Альфред
 
88'
 
Мачин Хосе
90'
 
Петанья Андреа

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Фиорентина 94% (110)
X 5.1% (6)
Монца 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
42
Бьянко
Алессандро
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
8
Сапонара
Риккардо
9
Кабрал
Артур
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
5
Кальдирола
Лука
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
22
Раноккья
Филиппо
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
Фиорентина
4-2-3-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 3 (1) 0.19
Бонавентура Джакомо 3 0.19
Йович Лука 3 0.19
Куаме Кристиан 2 0.13
Иконе Жонатан 2 0.13
Миленкович Никола 2 0.13
Мандрагора Роландо 1 0.06
Мартинес Лукас II 1 0.06
Барак Антонин 1 0.06
Гонсалес Николас 1 0.06
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Журковски Шимон 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 4 0.25
Пессина Маттео 2 (1) 0.13
Сенси Стефано 2 0.13
Мота Дани 2 0.13
Колпани Андреа 2 0.13
Капрари Джанлука 1 0.06
Петанья Андреа 1 (1) 0.06
Мари Пабло 1 0.06
Гюткьяр Кристиан 1 0.06
Раноккья Филиппо 1 0.06
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 7 0
Роша Игор II 4 1
Мандрагора Роландо 4 0
Бонавентура Джакомо 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Йович Лука 2 0
Барак Антонин 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Додо Домилсон 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Миленкович Никола 1 0
Кабрал Артур 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Марлон 3 0
Мачин Хосе 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Донати Джулио 1 0
Петанья Андреа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Монца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
3
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Монца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

5
8
Фиорентина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Монца
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
17%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
31%
1
7%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
6
30%
4
22%
76-90

Пропущено

20
22
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
25%
1
5%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
4
20%
6
27%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1 Бастия - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0
Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Олвейс Реди 9:0 Ареццо - Фиорентина 1:4 Милан - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0
Монца
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0
Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2

Результаты матчей

Фиорентина
Монца

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 16 6 7 3 25 - 18 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 5 6 19 - 21 20
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Фиорентина
 Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фиорентина: 53%, Монца: 47%.
  • 95'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Аугусто Карлос из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
  • 93'
    Куаме Кристиан пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    93'
    Рефери не любит споров - именно за это Петанья Андреа сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды Монца поставил подножку. Пострадал Амрабат Софьян
  • 92'
    Фиорентина пытается что-то создать.
  • 91'
    Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Мартинес Лукас II нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.
  • 90'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Фиорентина 94% (110)
    X 5.1% (6)
    Монца 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Монца

    Исход игры
    Фиорентина
    94% (110)
    Ничья
    5.1% (6)
    Монца
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    47.9% (56)
    1:0 Фиорентина
    18.8% (22)
    2:0 Фиорентина
    14.5% (17)
    3:1 Фиорентина
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Фиорентина
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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