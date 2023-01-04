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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Кремонезе
0:0
Второй тайм: 53'
Ювентус
0'
Незасчитанный гол Валери (видео)...

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 125
Кремонезе 0% (0)
X 1.6% (2)
Ювентус 98.4% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Ювентус
5.10
3.70
5.00
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12
Карнесекки
Марко
24
Феррари
Алекс
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
28
Мейте
Суалихо
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
1
Щесны
Войцех
15
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
30
Соуле
Матиас
17
Костич
Филип
44
Фаджоли
Николо
5
Локателли
Мануэль
8
Маккенни
Уэстон
20
Миретти
Фабио
14
Милик
Аркадиуш
Кремонезе
5-3-2
Ювентус
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.19
Дессерс Сириль 2 0.13
Чофани Даниэль 2 (1) 0.13
Серникола Леонардо 1 0.06
Буонаюто Кристиан 1 0.06
Пикель Шарль 1 0.06
Валери Эмануэле 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.38
Милик Аркадиуш 4 0.25
Кин Мойзе 4 0.25
Рабио Адриен 3 0.19
Фаджоли Николо 2 0.13
Костич Филип 1 0.06
Ди Мария Анхель 1 0.06
Маккенни Уэстон 1 0.06
Бонуччи Леонардо 1 0.06
Бремер Глейсон 1 0.06
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейте Суалихо 4 0
Серникола Леонардо 4 0
Васкес Хоан 3 0
Пикель Шарль 3 0
Гильоне Паоло 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Алекс Сандро 3 1
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Данило Луис 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Гатти Федерико 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Костич Филип 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Ювентус
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ювентус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
20
Кремонезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Ювентус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

8
21

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
22%
3
15%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Пропущено

15
3
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
33%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
18%
7
29%
29%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
4
36%
6
25%
76-90

Пропущено

26
7
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
2
29%
16-30
5
19%
2
29%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
12%
2
29%
61-75
8
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0
Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2
Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0 Арсенал - Ювентус 0:2 Ювентус - Лацио 3:0
Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1

Результаты матчей

Кремонезе
Ювентус

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 16 9 5 2 24 - 7 32
4.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
6.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Фиорентина
 1:0 Заявка 16 6 4 6 19 - 20 22
10.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
14.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
15.
Монца
 0:1 Заявка 16 5 1 10 16 - 23 16
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 16 0 8 8 11 - 26 8
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 12 14
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
11.
Монца
 0:1 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
12.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
15.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Кремонезе
 0:0 Заявка 8 0 4 4 2 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Ювентус
 0:0 Заявка 8 3 3 2 4 - 4 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
16.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17.
Монца
 0:1 Заявка 8 1 1 6 5 - 15 4
18.
Кремонезе
 0:0 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Паредес, Кин и Рабио разминаются у "Ювентуса". В самое ближайшее время туринцы появятся на футбольном газоне. Усиливать будет состав Аллегри. Ситуация обязывает.
  • 51'
    "Ювентус" начал уже торопиться. Мало что получается у "зебр" на поле в эти минуты, но рано или поздно раскачать игру "старой синьоре" все же удастся.
  • Фол, нарушение
    50'
    5 минут отыграли соперники после перерыва. Костич в атаке сейчас нарушил правила, зарядив по ноге одному из соперников. Штрафной удар исполнит команда хозяев.
  • 48'
    От ноги Бремера сфера ушла за пределы поля. Укатился снаряд, но судья почему-то назначил удар от ворот, отобрав у "Кремонезе" чистый угловой.
  • 47'
    Не вижу я замен в составах соперников. Судя по всему, ротаций в перерыве у клубов действительно не было. В прежнем сочетании футболистов на газоне появился "Кремонезе".
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм нашего поединка. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Добавленная рефери минута к первому тайму подошла к концу. 0:0, без голов пока в этой встрече. Более того, и моментов по ходу тайма было немного!
  • 44'
    Завершается основное время первого тайм. "Кремонезе" на половине поля соперника удерживает мяч, не торопясь создать угрозу у рамки соперника.
  • 43'
    Данило выполнял пас на ход партнеру, но Костич, ускорившись по левому краю, так и не сумел добраться до сферы, упустив ее за пределы газона.
  • 41'
    Концовка первого тайма идет у нас, и этот факт определенно беспокоит туринский коллектив, который пока никак не может открыть счет в матче.
  • Опасный момент
    40'
    МОМЕНТ! А теперь уже Серникола в огне! Промчался он по центру к воротам соперника, но не стад сближаться с защитником. До ворот было 23 метра, но игрок послал сферу правее цели.
  • Опасный момент
    39'
    Костич! Очень мощный удар по воротам соперника нанес игрок "Юве", неожиданно развернувшись к воротам. Мяч просвистел рядом с правой стойкой, едва не юркнул точно в угол!
  • 38'
    Дессерса сейчас прижали соперники на правом краю, и под давлением футболист расстался со снарядом. За боковую линию футболист мяч упустил.
  • Фол, нарушение
    37'
    Бремер пытался Дессерса оставить без мяча, но схватил его руками за колено, после чего игрок "Кремонезе" с криком рухнул на газон. Тут-то судья уж среагировал, определив фол.
  • Судья
    35'
    Серникола всем своим видом показывал, что его срубил на газон один из соперников... Что скажет судейская коллегия? А она молчит! Можно встречу продолжать!
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    • 34'
      Окереке получил мяч на левом фланге, но тут же игрок попал в прессинг, что привело к потере снаряда. Сфера по итогу перешла к игрокам туринского коллектива.
    • 33'
      Милик снова на скорости пытался до мяча добраться, однако передача в его адрес последовала слишком сильная. Аркадиуш укротил снаряд, но сделал это уже за лицевой линией.
    • 31'
      Бремер снова в центр с левого края играл, и на выходе уверенно среагировал один из защитников "Кремонезе", который головой вынес мяч за пределы поля, в аут.
    • Офсайд
      30'
      Милик мог забивать сейчас, оказавшись в центре штрафной, но передачу он получил от партнера, который был в офсайде. Игра на этом была прервана.
    • 29'
      Практически полчаса отыграли соперники в этом матче. "Ювентус" продолжает перекатывать мяч в район центрального круга, не помышляя о серьезных атаках.
    • Фол, нарушение
      27'
      Оказывается на газоне Фаджоли сейчас. Окереке слишком активно работал руками, и сей фол мог трансформироваться для нападающего "Кремонезе" в карточку желтого цвета. Пронесло.
    • Фол, нарушение
      26'
      Так, а тут снова фол у нас в центре поля. Окереке роняет один из защитников туринского коллектива. Рефери через паузу определяет нарушение правил. 
    • 25'
      Мейте с правого края забрасывал мяч на партнера на дальней штанге, но Щесны вышел из рамки и в уверенном прыжке зафиксировал сферу в своих перчатках.
    • 24'
      Миретти сам же выполнял прострельный пас с правого края на дальнюю штангу - уверенно голкипер "Кремонезе" сыграл на выходе. Кулаками он выбил снаряд за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      22'
      Отбивается "Кремонезе" после подачи углового в исполнении "старой синьоры". Без конца атакует "Ювентус". Миретти сейчас на правом фланге снова зарабатывает штрафной удар.
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТ! Снова опасная ситуация у "Юве". Соуле на сей раз снова низом в правый угол бил, и голкипер хозяев среагировал на удар, отбив мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      20'
      Дессерс сейчас накладку в борьбе с Костичем совершил. В итоге рефери зафиксировал фол. Свисток от арбитра и встреча снова останавливается.
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТ! Миретти! Классно он сместился с правого края в центр, после чего нанес выстрел в дальний угол, и вратарь "Кремонезе" успел среагировать на выстрел, сыграв в левом углу за лицевую линию.
    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТ! Чудом не забивает сейчас коллектив гостей. Подача с левого края, и Бремер играет на опережении, но головой переправляет он сферу рядом с правой стойкой.
    • Видеоповтор
      16'
      Нет, не зафиксировано взятие ворот. Все-таки офсайд боковой арбитр определил верно. А система "ВАР" лишь подтвердила факт положения "вне игры".
    • 14'
      Но закрались сомнения у арбитра. Сейчас будут смотреть видеоповтор судьи. Вполне вероятно, что очень тонко сыграли хозяева, и мяч будет засчитан.
    • Офсайд
      13'
      Валери перебросил Щесны и отправил мяч в ворота соперника забив гол. Защитник выбил сферу уже из рамки, но рефери углядел офсайд у атакующего футболиста "Кремонезе".
    • Фол, нарушение
      12'
      Дессерс получил удар по ногам неподалеку от штрафной соперника. И впрямь его сбили на скорости соперники. Исполнят штрафной удар хозяева встречи.
    • Офсайд
      10'
      Дессерс оказался в офсайде сейчас. Удивлен 90-й номер "Кремонезе", как же рефери удалось усмотреть "вне игры" в такой ситуации. На повторе видно, что офсайд был минимальным.
    • 9'
      Передача с левого фланга у туринцев последовала. Фаджоли пытался до мяча добраться в центр штрафной, но явно попридержал он оппонента за футболку. Фол в атаке.
    • 8'
      Дессерс оказался сейчас на ударной позиции. С 6-ти метров он расстреливал ворота соперника, однако направил сферу значительно выше цели.
    • 6'
      Ничего пока не удается "Ювентусу". На своей половине поля контролирует снаряд туринская команда, совершенно не продвигаясь к воротам соперника.
    • Угловой
      5'
      Корнер не лучшим образом хозяева разыграли. Последовала подача со стандарта - на выходе сыграл голкипер туринской команды, нейтрализовав наступение соперника.
    • 3'
      Первая атака "Кремонезе". Окереке разгонял атаку своей команды по центру, и нанес удар по воротам с линии штрафной. Мяч улетел левее цели. Угловой.
    • 2'
      Футболисты "Кремонезе" предстали сегодня в красно-серых цветах. В бело-черном полосатом сегодня на поле "Ювентус". Хозяева в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал наш поединок! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Кремонезе
    0% (0)
    Ничья
    0.8% (1)
    Ювентус
    99.2% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    22.81% (26)
    Нет
    77.19% (88)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    44% (55)
    1:2 Ювентус
    17.6% (22)
    0:1 Ювентус
    14.4% (18)
    0:3 Ювентус
    9.6% (12)
    1:3 Ювентус
    2.4% (3)
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    Ювентус
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