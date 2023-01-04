Стартовал второй тайм нашего поединка. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Не вижу я замен в составах соперников. Судя по всему, ротаций в перерыве у клубов действительно не было. В прежнем сочетании футболистов на газоне появился "Кремонезе".

От ноги Бремера сфера ушла за пределы поля. Укатился снаряд, но судья почему-то назначил удар от ворот, отобрав у "Кремонезе" чистый угловой.

5 минут отыграли соперники после перерыва. Костич в атаке сейчас нарушил правила, зарядив по ноге одному из соперников. Штрафной удар исполнит команда хозяев.

"Ювентус" начал уже торопиться. Мало что получается у "зебр" на поле в эти минуты, но рано или поздно раскачать игру "старой синьоре" все же удастся.

Паредес, Кин и Рабио разминаются у "Ювентуса". В самое ближайшее время туринцы появятся на футбольном газоне. Усиливать будет состав Аллегри. Ситуация обязывает.

Добавленная рефери минута к первому тайму подошла к концу. 0:0, без голов пока в этой встрече. Более того, и моментов по ходу тайма было немного!

Серникола всем своим видом показывал, что его срубил на газон один из соперников... Что скажет судейская коллегия? А она молчит! Можно встречу продолжать!

Бремер пытался Дессерса оставить без мяча, но схватил его руками за колено, после чего игрок "Кремонезе" с криком рухнул на газон. Тут-то судья уж среагировал, определив фол.

Дессерса сейчас прижали соперники на правом краю, и под давлением футболист расстался со снарядом. За боковую линию футболист мяч упустил.

Костич! Очень мощный удар по воротам соперника нанес игрок "Юве", неожиданно развернувшись к воротам. Мяч просвистел рядом с правой стойкой, едва не юркнул точно в угол!

МОМЕНТ! А теперь уже Серникола в огне! Промчался он по центру к воротам соперника, но не стад сближаться с защитником. До ворот было 23 метра, но игрок послал сферу правее цели.

Концовка первого тайма идет у нас, и этот факт определенно беспокоит туринский коллектив, который пока никак не может открыть счет в матче.

Данило выполнял пас на ход партнеру, но Костич, ускорившись по левому краю, так и не сумел добраться до сферы, упустив ее за пределы газона.

Завершается основное время первого тайм. "Кремонезе" на половине поля соперника удерживает мяч, не торопясь создать угрозу у рамки соперника.

34' Окереке получил мяч на левом фланге, но тут же игрок попал в прессинг, что привело к потере снаряда. Сфера по итогу перешла к игрокам туринского коллектива.

33' Милик снова на скорости пытался до мяча добраться, однако передача в его адрес последовала слишком сильная. Аркадиуш укротил снаряд, но сделал это уже за лицевой линией.

31' Бремер снова в центр с левого края играл, и на выходе уверенно среагировал один из защитников "Кремонезе", который головой вынес мяч за пределы поля, в аут.

30' Милик мог забивать сейчас, оказавшись в центре штрафной, но передачу он получил от партнера, который был в офсайде. Игра на этом была прервана.

29' Практически полчаса отыграли соперники в этом матче. "Ювентус" продолжает перекатывать мяч в район центрального круга, не помышляя о серьезных атаках.

27' Оказывается на газоне Фаджоли сейчас. Окереке слишком активно работал руками, и сей фол мог трансформироваться для нападающего "Кремонезе" в карточку желтого цвета. Пронесло.

26' Так, а тут снова фол у нас в центре поля. Окереке роняет один из защитников туринского коллектива. Рефери через паузу определяет нарушение правил.

25' Мейте с правого края забрасывал мяч на партнера на дальней штанге, но Щесны вышел из рамки и в уверенном прыжке зафиксировал сферу в своих перчатках.

24' Миретти сам же выполнял прострельный пас с правого края на дальнюю штангу - уверенно голкипер "Кремонезе" сыграл на выходе. Кулаками он выбил снаряд за пределы поля.