Тур: 16. Стадион: Джованни Цини.
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|3
|0.2
|Дессерс Сириль
|2
|0.13
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.13
|Серникола Леонардо
|1
|0.07
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.07
|Пикель Шарль
|1
|0.07
|Валери Эмануэле
|1
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.4
|Милик Аркадиуш
|4
|0.27
|Кин Мойзе
|4
|0.27
|Рабио Адриен
|3
|0.2
|Фаджоли Николо
|2
|0.13
|Костич Филип
|1
|0.07
|Ди Мария Анхель
|1
|0.07
|Маккенни Уэстон
|1
|0.07
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.07
|Бремер Глейсон
|1
|0.07
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейте Суалихо
|4
|0
|Серникола Леонардо
|4
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Пикель Шарль
|3
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|Алекс Сандро
|3
|1
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Данило Луис
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Гатти Федерико
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Ювентус
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ювентус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
6
20
Кремонезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Ювентус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
8
21
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
22%
3
15%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
6
30%
76-90
Пропущено
15
3
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
33%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
18%
7
29%
29%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
4
36%
6
25%
76-90
Пропущено
26
7
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
2
29%
16-30
5
19%
2
29%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
12%
2
29%
61-75
8
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0
Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2
Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0 Арсенал - Ювентус 0:2 Ювентус - Лацио 3:0
Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1
Результаты матчей
Кремонезе
Ювентус
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
312
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 15
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 11
|30
|5.
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 22
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|12 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|16.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (1)
|Специя
|Нзола М'Бала
|7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
Прогнозы на матч Кремонезе - Ювентус
Исход игры
Кремонезе
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ювентус
100% (40)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (16)
Меньше
55.56% (20)
Обе команды забьют
Да
33.33% (12)
Нет
66.67% (24)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
42.5% (17)
1:2 Ювентус
25% (10)
0:1 Ювентус
7.5% (3)
0:3 Ювентус
7.5% (3)
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