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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Кремонезе
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 40
Кремонезе 0% (0)
X 0% (0)
Ювентус 100% (40)
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Кремонезе
Ничья
Ювентус
5.40
3.90
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.2
Дессерс Сириль 2 0.13
Чофани Даниэль 2 (1) 0.13
Серникола Леонардо 1 0.07
Буонаюто Кристиан 1 0.07
Пикель Шарль 1 0.07
Валери Эмануэле 1 0.07
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.4
Милик Аркадиуш 4 0.27
Кин Мойзе 4 0.27
Рабио Адриен 3 0.2
Фаджоли Николо 2 0.13
Костич Филип 1 0.07
Ди Мария Анхель 1 0.07
Маккенни Уэстон 1 0.07
Бонуччи Леонардо 1 0.07
Бремер Глейсон 1 0.07
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейте Суалихо 4 0
Серникола Леонардо 4 0
Васкес Хоан 3 0
Пикель Шарль 3 0
Гильоне Паоло 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Алекс Сандро 3 1
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Данило Луис 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Гатти Федерико 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Костич Филип 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Ювентус
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ювентус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
20
Кремонезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Ювентус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

8
21

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
22%
3
15%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Пропущено

15
3
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
33%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
18%
7
29%
29%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
4
36%
6
25%
76-90

Пропущено

26
7
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
2
29%
16-30
5
19%
2
29%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
3
12%
2
29%
61-75
8
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0
Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2
Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0 Арсенал - Ювентус 0:2 Ювентус - Лацио 3:0
Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1

Результаты матчей

Кремонезе
Ювентус

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 29 - 15 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 26 - 11 30
5.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Рома
 Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Торино
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Болонья
 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
14.
Монца
 Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
16.
Лечче
 Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
17.
Специя
 Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18.
Кремонезе
 Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
20.
Верона
 Заявка 15 1 2 12 12 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
9.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10.
Сассуоло
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
12.
Фиорентина
 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Салернитана
 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
15.
Рома
 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
16.
Специя
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Лечче
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18.
Кремонезе
 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3.
Аталанта
 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
5.
Милан
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8.
Ювентус
 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
14.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15.
Болонья
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16.
Монца
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17.
Сампдория
 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Специя Нзола М'Бала 7
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кремонезе - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 40
    Кремонезе 0% (0)
    X 0% (0)
    Ювентус 100% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кремонезе
    Ничья
    Ювентус
    5.40
    3.90
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Кремонезе - Ювентус

    Исход игры
    Кремонезе
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    100% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (12)
    Нет
    66.67% (24)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    42.5% (17)
    1:2 Ювентус
    25% (10)
    0:1 Ювентус
    7.5% (3)
    0:3 Ювентус
    7.5% (3)
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