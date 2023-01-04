Тур: 17. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
2:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
11'
32'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
58
Yasin
Oezcan
35
Кара
Айтач
17
Энгин
Ахмет
20
Аксой
Фатих
97
Лусамба
Арно
93
Хассан
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Yasin OezcanЗащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Энгин АхметНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Selim DilliЗащитник
-
11 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Berat Kalkan
-
Главный тренер: Ekrem Orenc
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Хассан АхмедНападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Oguz Aydin
-
Главный тренер: Francesco Farioli
История личных встреч
Касымпаша
Аланьяспор
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
2.06
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
43
75
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баокен Стефан
|3
|0.19
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.13
|Хайрадинович Харис
|2
|0.13
|Хадергьонай Флорент
|2 (2)
|0.13
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.06
|Целина Берсант
|1
|0.06
|Чифтпынар Садик
|1
|0.06
|Фалл Мамаду
|1
|0.06
|Петретта Рауль
|1
|0.06
|Эйссерик Валентин
|0
|0
|Кара Айтач
|0
|0
|Энгин Ахмет
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хассан Ахмед
|5 (1)
|0.29
|Эдуарду Уилсон
|3
|0.18
|Балковец Юре
|3
|0.18
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.18
|Думбия Идрисса
|2
|0.12
|Караджа Эфеджан
|1 (1)
|0.06
|Кандеяш Даниэл
|1 (1)
|0.06
|Фер Лерой
|1
|0.06
|Лусамба Арно
|1
|0.06
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0.06
|Furkan Bayir
|1
|0.06
|Yusuf Ozdemir
|1
|0.06
|Кавалейру Иван
|0
|0
|Рунарссон Рунар
|0
|0
|Ферхат Зинедин
|0
|0
|Oguz Aydin
|0
|0
|Таргаллин Уссама
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бен Уаннес Мортада
|6
|0
|Хайрадинович Харис
|5
|0
|Эйссерик Валентин
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Yasin Oezcan
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фер Лерой
|7
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Кандеяш Даниэл
|4
|0
|Аксой Фатих
|4
|0
|Думбия Идрисса
|4
|0
|Furkan Bayir
|4
|0
|Гюнеш Умут
|3
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Yusuf Ozdemir
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Эдуарду Уилсон
|1
|0
|Рунарссон Рунар
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Ферхат Зинедин
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|Oguz Aydin
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
6
Касымпаша
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
4
13
Касымпаша
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Аланьяспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
4
40%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
5
50%
2
20%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
17%
7
30%
76-90
Пропущено
27
28
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
7%
3
11%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
6
22%
4
14%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
9
33%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:1
Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Галатасарай - Касымпаша 2:1
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Кайсериспор 3:1 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Эюпспор 3:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1
Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0 Аланьяспор - Сакарьяспор 3:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 3:3 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4
Результаты матчей
Касымпаша
Аланьяспор
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
115
312
88
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|42 - 17
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|27 - 12
|33
|3.
|15
|9
|3
|3
|24 - 16
|30
|4.
|15
|7
|6
|2
|26 - 16
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|22 - 20
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|28 - 19
|26
|7.
|15
|6
|7
|2
|18 - 11
|25
|8.
|1:3
|16
|7
|2
|7
|22 - 21
|23
|9.
|0:2
|17
|5
|6
|6
|24 - 29
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|11.
|3:1
|16
|5
|4
|7
|32 - 31
|19
|12.
|2:0
|16
|5
|3
|8
|15 - 26
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|21 - 22
|17
|14.
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|15.
|15
|5
|1
|9
|20 - 27
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|15 - 29
|16
|17.
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|18.
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|19.
|15
|3
|2
|10
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|26 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|4.
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|5.
|0:2
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|7.
|1:3
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|10.
|3:1
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 17
|10
|13.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|15.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|2.
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|7.
|1:3
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|10.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|12.
|3:1
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|18.
|0:2
|9
|1
|3
|5
|10 - 20
|6
|19.
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|8 (2)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7