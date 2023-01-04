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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Касымпаша
2:0
Второй тайм: 58'
Аланьяспор
0'
1:0
11' Гол
Бен Уаннес Мортада
25' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
2:0
32' Гол
Фалл Мамаду

Ход матча

11'
Бен Уаннес Мортада
(Энгин Ахмет)
1:0
16'
Граовац Даниэль
Сербест Таркан
 
25'
Бен Уаннес Мортада
 
32'
Фалл Мамаду
(Эйссерик Валентин)
2:0
46'
 
Бекироглу Эфкан
Лусамба Арно
46'
 
Думбия Идрисса
Аксой Фатих
46'
 
Перейра Педру
Кандеяш Даниэл

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Аланьяспор
2.46
8.54
21.00
Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
15
Сербест
Таркан
4
Донк
Райан
58
Yasin
Oezcan
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
13
Эйссерик
Валентин
12
Бен
Уаннес
Мортада
17
Энгин
Ахмет
7
Фалл
Мамаду
13
Рунарссон
Рунар
4
Furkan
Bayir
8
Фер
Лерой
20
Аксой
Фатих
21
Кандеяш
Даниэл
88
Yusuf
Ozdemir
6
Гюнеш
Умут
97
Лусамба
Арно
7
Караджа
Эфеджан
19
Кавалейру
Иван
93
Хассан
Ахмед
Касымпаша
4-3-3
Аланьяспор
3-4-2-1

История личных встреч

Касымпаша
Аланьяспор

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:2
С
2:0
С
3:0
С
1:2
С
1:2
К
3:2
К
3:1
С
4:1
С
3:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

2.06
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

43
75

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баокен Стефан 3 0.19
Бен Уаннес Мортада 2 0.13
Хайрадинович Харис 2 0.13
Хадергьонай Флорент 2 (2) 0.13
Койта Бенгали-Фоде 1 0.06
Целина Берсант 1 0.06
Чифтпынар Садик 1 0.06
Фалл Мамаду 1 0.06
Петретта Рауль 1 0.06
Эйссерик Валентин 0 0
Кара Айтач 0 0
Энгин Ахмет 0 0
Тирпан Микаэль 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хассан Ахмед 5 (1) 0.29
Эдуарду Уилсон 3 0.18
Балковец Юре 3 0.18
Бекироглу Эфкан 3 0.18
Думбия Идрисса 2 0.12
Караджа Эфеджан 1 (1) 0.06
Кандеяш Даниэл 1 (1) 0.06
Фер Лерой 1 0.06
Лусамба Арно 1 0.06
Ярдымджи Эренджан 1 0.06
Furkan Bayir 1 0.06
Yusuf Ozdemir 1 0.06
Кавалейру Иван 0 0
Рунарссон Рунар 0 0
Ферхат Зинедин 0 0
Oguz Aydin 0 0
Таргаллин Уссама 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бен Уаннес Мортада 6 0
Хайрадинович Харис 5 0
Эйссерик Валентин 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Чифтпынар Садик 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Петретта Рауль 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Hasan Yesilyurt 0 1
Ташкиран Махмут 1 0
Брума Джеффри 1 0
Баокен Стефан 1 0
Кара Айтач 1 0
Сербест Таркан 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Yasin Oezcan 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фер Лерой 7 0
Караджа Эфеджан 4 0
Кандеяш Даниэл 4 0
Аксой Фатих 4 0
Думбия Идрисса 4 0
Furkan Bayir 4 0
Гюнеш Умут 3 0
Балковец Юре 2 0
Yusuf Ozdemir 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Эдуарду Уилсон 1 0
Рунарссон Рунар 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Ферхат Зинедин 1 0
Перейра Педру II 1 0
Бекироглу Эфкан 1 0
Oguz Aydin 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
6
Касымпаша
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

4
13
Касымпаша
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Аланьяспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
5
50%
2
20%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
4
33%
3
13%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
17%
7
30%
76-90

Пропущено

27
28
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
7%
3
11%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
6
22%
4
14%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
9
33%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:1
Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Касымпаша - Ичел Идманюрду 2:1 Касымпаша - Адана Демирспор 1:4 Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Газиантеп 1:0 Умраниеспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Антальяспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Галатасарай - Касымпаша 2:1
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Кайсериспор 3:1 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Эюпспор 3:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1
Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Аланьяспор - Адана Демирспор 0:0 Аланьяспор - Сакарьяспор 3:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Газиантеп 2:0 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Антальяспор 3:2 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Гиресунспор 1:1 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбулспор 0:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 3:3 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4

Результаты матчей

Касымпаша
Аланьяспор

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
3
12
1.5
8
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
2.
Галатасарай
 15 10 3 2 27 - 12 33
3.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
4.
Адана Демирспор
 15 7 6 2 26 - 16 27
5.
Трабзонспор
 15 7 5 3 22 - 20 26
6.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
7.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
8.
Кайсериспор
 1:3 16 7 2 7 22 - 21 23
9.
Аланьяспор
 0:2 17 5 6 6 24 - 29 21
10.
Гиресунспор
 15 5 4 6 16 - 22 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 3:1 16 5 4 7 32 - 31 19
12.
Касымпаша
 2:0 16 5 3 8 15 - 26 18
13.
Газиантеп
 15 4 5 6 21 - 22 17
14.
Анкарагюджю
 15 4 4 7 19 - 23 16
15.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
16.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
17.
Сивасспор
 16 3 5 8 16 - 22 14
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 15 3 2 10 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
5.
Аланьяспор
 0:2 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Кайсериспор
 1:3 8 4 1 3 12 - 10 13
8.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Фатих Карагюмрюк
 3:1 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 2:0 9 3 1 5 9 - 17 10
13.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
14.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
15.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 1:3 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 2:0 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 3:1 8 2 2 4 14 - 17 8
13.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
15.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
16.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
17.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
18.
Аланьяспор
 0:2 9 1 3 5 10 - 20 6
19.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (5)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 8 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Фалл Мамаду бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Аланьяспор
2.46
8.54
21.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Касымпаша 2:0 Аланьяспор онлайн

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Касымпаша
Аланьяспор
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