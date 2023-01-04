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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Галатасарай
2:1
Второй тайм: 75'
Анкарагюджю
0'
0:1
7' Гол
Антальялы Тайлан
1:1
16' Гол
Йылмаз Барыш
2:1
30' Гол
Гомис Бафетимби
50' Желтая карточка
Захид Гайас
71' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
72' Желтая карточка
Йылмаз Барыш

Ход матча

7'
0:1
Антальялы Тайлан
(Кылынч Эмре)
16'
Йылмаз Барыш
(Рашица Милот)
1:1
30'
Гомис Бафетимби
(Мертенс Дрис)
2:1
50'
 
Захид Гайас
58'
 
Беридзе Георгий
Хадзийованнис Анастасиос
71'
Мидтше Фредрик
 
71'
Актюркоглу Мухаммед
Гомис Бафетимби
 
72'
Йылмаз Барыш
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Анкарагюджю
7.10
6.00
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
2
Дюбуа
Лео
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Ван
Анхольт
Патрик
22
Кутлу
Беркан
6
Мидтше
Фредрик
26
Рашица
Милот
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
18
Гомис
Бафетимби
99
Bahadir
Han
Gungordu
24
Малку
Кевин
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
3
Хавьер
Марлон
14
Дьяк
Ламин
48
Антальялы
Тайлан
19
Захид
Гайас
54
Кылынч
Эмре
7
Хадзийованнис
Анастасиос
22
Соу
Али
Галатасарай
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Анкарагюджю

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
6:0
С
1:3
С
4:0
С
0:3
С
3:2
С
2:4
С
3:0
К
0:0
С
3:0
С
1:0
С
0:3
С
0:4

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.71
1.78

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.86

Среднее время на гол

81
105

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Бафетимби 7 0.44
Актюркоглу Мухаммед 5 0.31
Икарди Мауро 4 (1) 0.25
Мертенс Дрис 3 0.19
Йылмаз Барыш 3 0.19
Оливейра Сержиу 1 0.06
Мата Хуан 1 0.06
Бардакчи Абдулкерим 1 0.06
Ташдемир Эмре 1 0.06
Рашица Милот 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Боэ Саша 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 4 0.25
Беридзе Георгий 4 0.25
Джигерджи Толга 2 (2) 0.13
Антальялы Тайлан 2 0.13
Хесе Родригес 2 (1) 0.13
Кылынч Эмре 1 0.06
Захид Гайас 1 0.06
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.06
Yasin Gureler 1 0.06
Дьяк Ламин 1 0.06
Малку Кевин 0 0
Педринью V 0 0
Джейлан Огуз 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 4 2
Боэ Саша 4 1
Муслера Фернандо 4 0
Оливейра Сержиу 4 0
Торрейра Лукас 4 0
Мертенс Дрис 3 0
Актюркоглу Мухаммед 3 0
Йылмаз Барыш 3 0
Ван Анхольт Патрик 2 0
Мидтше Фредрик 2 0
Рашица Милот 2 0
Кутлу Беркан 2 0
Мата Хуан 1 0
Гомис Бафетимби 1 0
Икарди Мауро 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Байрам Эмин 1 0
Каратас Казимджан 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 4 0
Хавьер Марлон 2 1
Малку Кевин 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Yasin Gureler 3 0
Родригеш Педру 2 0
Bahadir Han Gungordu 2 0
Муякич Нихад 2 0
Хадзийованнис Анастасиос 2 0
Македа Федерико 1 0
Хесе Родригес 1 0
Аккан Гёкхан 1 0
Радакович Урош 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Захид Гайас 1 0
Sinan Osmanoglu 1 0
Педринью V 1 0
Atakan Cankaya 1 0
Дьяк Ламин 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

2
3
Галатасарай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

15
7
Галатасарай
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Анкарагюджю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

17
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
5
56%
3
27%
76-90

Забито

16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
7
44%
1
9%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

24
18
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
17%
3
17%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
7
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
5
21%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
7
47%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сивасспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Кечиоренгюджю Анкара 1:0 Галатасарай - Тулуза 2:1
Галатасарай - Лацио 1:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Галатасарай - Офспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Галатасарай - Кастамонуспор 7:0 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Газиантеп 2:1
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1
Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3

Результаты матчей

Галатасарай
Анкарагюджю

Точный счет

2:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
1
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
5
1.5
2
5
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:1 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
4.
Коньяспор
 2:1 16 7 7 2 20 - 12 28
5.
Адана Демирспор
 15 7 6 2 26 - 16 27
6.
Трабзонспор
 15 7 5 3 22 - 20 26
7.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
8.
Кайсериспор
 16 7 2 7 23 - 22 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Гиресунспор
 15 5 4 6 16 - 22 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 4 7 33 - 32 19
12.
Касымпаша
 16 5 3 8 17 - 27 18
13.
Газиантеп
 15 4 5 6 21 - 22 17
14.
Анкарагюджю
 1:2 16 4 4 8 20 - 25 16
15.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
16.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
17.
Сивасспор
 1:2 17 3 5 9 17 - 24 14
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 15 3 2 10 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Галатасарай
 2:1 7 5 1 1 12 - 8 16
5.
Коньяспор
 2:1 8 4 3 1 8 - 5 15
6.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
7.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
8.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
13.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
14.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
15.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
16.
Анкарагюджю
 1:2 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 1:2 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:1 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 2:1 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 1:2 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
15.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
16.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
17.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
18.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
19.
Сивасспор
 1:2 8 2 0 6 7 - 13 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 9 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Анкарагюджю
7.10
6.00
7.40
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Где смотреть матч Галатасарай 2:1 Анкарагюджю онлайн

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