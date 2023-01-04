Тур: 17. Стадион: НЕФ.
2:1
Второй тайм: 75'
0'
0:1
7' ГолАнтальялы Тайлан
1:1
16' ГолЙылмаз Барыш
2:1
30' ГолГомис Бафетимби
50' Желтая карточкаЗахид Гайас
71' Желтая карточкаМидтше Фредрик
72' Желтая карточкаЙылмаз Барыш
Ход матча
7'
0:1
16'
1:1
30'
2:1
50'
71'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кутлу
Беркан
26
Рашица
Милот
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
24
Малку
Кевин
18
Муякич
Нихад
14
Дьяк
Ламин
19
Захид
Гайас
54
Кылынч
Эмре
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Рашица МилотПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Коджук ОканВратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
64 Мата ХуанПолузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Baran Aksaka
-
83 _Hamza Akman
-
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Малку КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Захид ГайасПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
История личных встреч
Галатасарай
Анкарагюджю
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
2.71
1.78
Среднее время на гол
33
50
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.86
Среднее время на гол
81
105
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.81
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
65
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Бафетимби
|7
|0.44
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0.31
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.25
|Мертенс Дрис
|3
|0.19
|Йылмаз Барыш
|3
|0.19
|Оливейра Сержиу
|1
|0.06
|Мата Хуан
|1
|0.06
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.06
|Ташдемир Эмре
|1
|0.06
|Рашица Милот
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|4
|0.25
|Беридзе Георгий
|4
|0.25
|Джигерджи Толга
|2 (2)
|0.13
|Антальялы Тайлан
|2
|0.13
|Хесе Родригес
|2 (1)
|0.13
|Кылынч Эмре
|1
|0.06
|Захид Гайас
|1
|0.06
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.06
|Yasin Gureler
|1
|0.06
|Дьяк Ламин
|1
|0.06
|Малку Кевин
|0
|0
|Педринью V
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|2
|Боэ Саша
|4
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|4
|0
|Торрейра Лукас
|4
|0
|Мертенс Дрис
|3
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0
|Йылмаз Барыш
|3
|0
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Кутлу Беркан
|2
|0
|Мата Хуан
|1
|0
|Гомис Бафетимби
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Каратас Казимджан
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|4
|0
|Хавьер Марлон
|2
|1
|Малку Кевин
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Yasin Gureler
|3
|0
|Родригеш Педру
|2
|0
|Bahadir Han Gungordu
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|2
|0
|Македа Федерико
|1
|0
|Хесе Родригес
|1
|0
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Захид Гайас
|1
|0
|Sinan Osmanoglu
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Atakan Cankaya
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
2
3
Галатасарай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
15
7
Галатасарай
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Анкарагюджю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
17
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
5
56%
3
27%
76-90
Забито
16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
7
44%
1
9%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Забито
24
18
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
17%
3
17%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
7
29%
29%
4
22%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
5
21%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
7
47%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сивасспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Кечиоренгюджю Анкара 1:0 Галатасарай - Тулуза 2:1
Галатасарай - Лацио 1:2 Галатасарай - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Галатасарай - Райо Вальекано 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:7 Галатасарай - Офспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 2:2 Галатасарай - Кастамонуспор 7:0 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Касымпаша - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Газиантеп 2:1
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Анкарагюджю - Тузласпор 2:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1
Анкарагюджю - Сивасспор 0:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю - Амедспор 6:2 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 4:1 Гиресунспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3 Истанбулспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Газиантеп - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги - Анкарагюджю 0:3
Результаты матчей
Галатасарай
Анкарагюджю
Точный счет
2:1
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
51
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
45
25
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
96
510
213
114
114
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|16
|11
|3
|2
|29 - 13
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|42 - 17
|35
|3.
|15
|9
|3
|3
|24 - 16
|30
|4.
|2:1
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|5.
|15
|7
|6
|2
|26 - 16
|27
|6.
|15
|7
|5
|3
|22 - 20
|26
|7.
|15
|7
|5
|3
|28 - 19
|26
|8.
|16
|7
|2
|7
|23 - 22
|23
|9.
|17
|5
|6
|6
|25 - 31
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|11.
|16
|5
|4
|7
|33 - 32
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|17 - 27
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|21 - 22
|17
|14.
|1:2
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|15.
|15
|5
|1
|9
|20 - 27
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|15 - 29
|16
|17.
|1:2
|17
|3
|5
|9
|17 - 24
|14
|18.
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|19.
|15
|3
|2
|10
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|26 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|4.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 8
|16
|5.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|6.
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|8.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|10.
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|15.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|16.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|1:2
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|2.
|2:1
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|13.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|11 - 22
|6
|19.
|1:2
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|9 (2)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7