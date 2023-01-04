Тур: 17. Стадион: Кадир Хас.
1:3
Второй тайм: 60'
0'
0:1
1' ГолМерджан Левент
0:2
12' ГолДиань Мбайе
0:3
47' ГолШукуров Отабек
52' Желтая карточкаБорини Фабио
1:3
57' ПенальтиМенса Бернард
Ход матча
1'
0:1
12'
0:2
47'
0:3
52'
57'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.97 Тотал больше 3,0
25
Баязит
Билал
38
Булут
Онур
10
Кеман
Оливье
70
Куасси
Жан
16
Борини
Фабио
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Парлак ИлханНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Куасси ЖанНападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
11 Фрей КеримНападающий
-
13 Казим-КазимНападающий
-
17 Онур СамедНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гавранович Марио
|5 (1)
|0.31
|Кардозу Мигел
|4
|0.25
|Булут Онур
|2
|0.13
|Тиам Маме
|2
|0.13
|Дживелек Рамазан
|2
|0.13
|Менса Бернард
|2 (2)
|0.13
|Кеман Оливье
|1
|0.06
|Хоссейни Маджид
|1
|0.06
|Бертолаччи Андреа
|1
|0.06
|Карими Али II
|1
|0.06
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Кампаньяро Густаво
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|9 (1)
|0.56
|Диань Мбайе
|8 (2)
|0.5
|Куасси Жан
|3
|0.19
|Бираски Давиде
|2
|0.13
|Rayyan Baniya
|2
|0.13
|Колли Эбрима
|1
|0.06
|Риччи Матео
|1
|0.06
|Оздоев Магомед
|1
|0.06
|Дурсун Салих
|1
|0.06
|Колкер Стивен
|1
|0.06
|Шукуров Отабек
|1
|0.06
|Кападжак Бурак
|1
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.06
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозу Мигел
|5
|0
|Хоссейни Маджид
|4
|0
|Карими Али II
|2
|1
|Кароль Лионель
|3
|0
|Менса Бернард
|3
|0
|Гавранович Марио
|2
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|0
|Коловециос Димитрис
|2
|0
|Парлак Илхан
|1
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шукуров Отабек
|5
|1
|Оздоев Магомед
|6
|0
|Борини Фабио
|5
|0
|Колли Эбрима
|3
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Диань Мбайе
|3
|0
|Николас Лоуренс Анвон
|3
|0
|Эркин Джанер
|2
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|2
|0
|Угур Аднан
|0
|1
|Муса Ахмед
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Куасси Жан
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
8
Кайсериспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фатих Карагюмрюк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
9
16
Кайсериспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Фатих Карагюмрюк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
4
36%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
3
19%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
4
21%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
1
8%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
21
30
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
14%
5
17%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
24%
6
20%
76-90
Пропущено
18
29
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
6
21%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
5
28%
2
7%
46-60
2
11%
7
24%
61-75
4
22%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аланьяспор - Кайсериспор 3:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор - Лиепая 2:1 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3
Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Сивас Беледьеспор 1:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3
Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гёзтепе 3:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
34
17
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
69
87
213
69
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|42 - 17
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|27 - 12
|33
|3.
|15
|9
|3
|3
|24 - 16
|30
|4.
|15
|7
|6
|2
|26 - 16
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|22 - 20
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|28 - 19
|26
|7.
|15
|6
|7
|2
|18 - 11
|25
|8.
|1:3
|16
|7
|2
|7
|22 - 21
|23
|9.
|0:2
|17
|5
|6
|6
|24 - 29
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|11.
|3:1
|16
|5
|4
|7
|32 - 31
|19
|12.
|2:0
|16
|5
|3
|8
|15 - 26
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|21 - 22
|17
|14.
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|15.
|15
|5
|1
|9
|20 - 27
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|15 - 29
|16
|17.
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|18.
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|19.
|15
|3
|2
|10
|15 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|26 - 11
|22
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|4.
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|5.
|0:2
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|7.
|1:3
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|10.
|3:1
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 17
|10
|13.
|9
|3
|1
|5
|13 - 16
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|15.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|18.
|9
|1
|2
|6
|10 - 16
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|2.
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|7.
|1:3
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|10.
|2:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|12.
|3:1
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|18.
|0:2
|9
|1
|3
|5
|10 - 20
|6
|19.
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|8 (2)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7