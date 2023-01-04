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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Кайсериспор
1:3
Второй тайм: 60'
Фатих Карагюмрюк
0'
0:1
1' Гол
Мерджан Левент
0:2
12' Гол
Диань Мбайе
0:3
47' Гол
Шукуров Отабек
52' Желтая карточка
Борини Фабио
1:3
57' Пенальти
Менса Бернард

Ход матча

1'
0:1
Мерджан Левент
(Риччи Матео)
12'
0:2
Диань Мбайе
46'
Саздаджи Гекхан
Карими Али
 
46'
Башсан Эмрах
Хоссейни Маджид
 
46'
Кампаньяро Густаво
Пектемек Мустафа
 
47'
0:3
Шукуров Отабек
52'
 
Борини Фабио
57'
Менса Бернард
1:3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
3.40
8.30
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баязит
Билал
5
Хоссейни
Маджид
4
Коловециос
Димитрис
21
Кароль
Лионель
38
Булут
Онур
7
Кардозу
Мигел
6
Карими
Али
II
43
Менса
Бернард
10
Кеман
Оливье
9
Пектемек
Мустафа
19
Гавранович
Марио
1
Шен
Батухан
4
Бираски
Давиде
99
Rayyan
Baniya
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
29
Шукуров
Отабек
8
Риччи
Матео
27
Оздоев
Магомед
70
Куасси
Жан
9
Диань
Мбайе
16
Борини
Фабио
Кайсериспор
3-4-1-2
Фатих Карагюмрюк
4-3-3

История личных встреч

Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:0
С
2:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гавранович Марио 5 (1) 0.31
Кардозу Мигел 4 0.25
Булут Онур 2 0.13
Тиам Маме 2 0.13
Дживелек Рамазан 2 0.13
Менса Бернард 2 (2) 0.13
Кеман Оливье 1 0.06
Хоссейни Маджид 1 0.06
Бертолаччи Андреа 1 0.06
Карими Али II 1 0.06
Башсан Эмрах 0 0
Кароль Лионель 0 0
Саздаджи Гекхан 0 0
Кампаньяро Густаво 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 9 (1) 0.56
Диань Мбайе 8 (2) 0.5
Куасси Жан 3 0.19
Бираски Давиде 2 0.13
Rayyan Baniya 2 0.13
Колли Эбрима 1 0.06
Риччи Матео 1 0.06
Оздоев Магомед 1 0.06
Дурсун Салих 1 0.06
Колкер Стивен 1 0.06
Шукуров Отабек 1 0.06
Кападжак Бурак 1 0.06
Мерджан Левент 1 0.06
Эркин Джанер 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Мигел 5 0
Хоссейни Маджид 4 0
Карими Али II 2 1
Кароль Лионель 3 0
Менса Бернард 3 0
Гавранович Марио 2 0
Саздаджи Гекхан 2 0
Коловециос Димитрис 2 0
Парлак Илхан 1 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Булут Онур 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Кеман Оливье 1 0
Баязит Билал 1 0
Ака Яу 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шукуров Отабек 5 1
Оздоев Магомед 6 0
Борини Фабио 5 0
Колли Эбрима 3 1
Дурсун Салих 4 0
Диань Мбайе 3 0
Николас Лоуренс Анвон 3 0
Эркин Джанер 2 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Дурмаз Джимми 2 0
Угур Аднан 0 1
Муса Ахмед 1 0
Бираски Давиде 1 0
Куасси Жан 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
8
Кайсериспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фатих Карагюмрюк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

9
16
Кайсериспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Фатих Карагюмрюк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
4
36%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
3
19%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
4
21%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
1
8%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

21
30
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
14%
5
17%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
5
24%
6
20%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
6
21%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
5
28%
2
7%
46-60
2
11%
7
24%
61-75
4
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аланьяспор - Кайсериспор 3:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:0 Кайсериспор - Лиепая 2:1 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3
Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Сивас Беледьеспор 1:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 2:2 Касымпаша - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 2:1 Кайсериспор - Галатасарай 2:1 Умраниеспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Кайсериспор - Гиресунспор 0:0 Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Кайсериспор - Антальяспор 1:0 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Гиресунспор 3:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 1:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ушакспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 3:3
Фатих Карагюмрюк - Киршехирспор 3:1 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 4:2 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 0:2 Умраниеспор - Фатих Карагюмрюк 1:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 4:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 2:4 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 0:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 0:0 Фатих Карагюмрюк - Гёзтепе 3:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
5
3
1
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
2
13
2.5
6
9
1
14
3.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
2.
Галатасарай
 15 10 3 2 27 - 12 33
3.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
4.
Адана Демирспор
 15 7 6 2 26 - 16 27
5.
Трабзонспор
 15 7 5 3 22 - 20 26
6.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
7.
Коньяспор
 15 6 7 2 18 - 11 25
8.
Кайсериспор
 1:3 16 7 2 7 22 - 21 23
9.
Аланьяспор
 0:2 17 5 6 6 24 - 29 21
10.
Гиресунспор
 15 5 4 6 16 - 22 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 3:1 16 5 4 7 32 - 31 19
12.
Касымпаша
 2:0 16 5 3 8 15 - 26 18
13.
Газиантеп
 15 4 5 6 21 - 22 17
14.
Анкарагюджю
 15 4 4 7 19 - 23 16
15.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
16.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
17.
Сивасспор
 16 3 5 8 16 - 22 14
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 15 3 2 10 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
5.
Аланьяспор
 0:2 8 4 3 1 14 - 9 15
6.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Кайсериспор
 1:3 8 4 1 3 12 - 10 13
8.
Галатасарай
 6 4 1 1 10 - 7 13
9.
Коньяспор
 7 3 3 1 6 - 4 12
10.
Фатих Карагюмрюк
 3:1 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 2:0 9 3 1 5 9 - 17 10
13.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
14.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
15.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 1:3 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 2:0 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 3:1 8 2 2 4 14 - 17 8
13.
Анкарагюджю
 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
15.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
16.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
17.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
18.
Аланьяспор
 0:2 9 1 3 5 10 - 20 6
19.
Сивасспор
 7 2 0 5 6 - 11 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (5)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 8 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Диань Мбайе бьет в цель!
  • 1'
    Риччи Матео сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Мерджан Левент бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
3.40
8.30
3.40
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Где смотреть матч Кайсериспор 1:3 Фатих Карагюмрюк онлайн

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Кайсериспор
Фатих Карагюмрюк
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