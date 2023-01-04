Тур: 17. Стадион: Конья Бююкшехир.
0'
4' Желтая карточкаПаш Бруно
1:0
22' ГолДемир Мухаммет
1:1
34' ПенальтиГрадель Макс-Ален
42' Желтая карточкаДемир Мухаммет
2:1
56' ПенальтиХаджиахметович Амир
2:2
79' ГолХарисис Харилаос
90' Желтая карточкаЯлчин Робин
90' Желтая карточкаИкпеазу Уче
90' Желтая карточкаЦекици Эндри
90'+8
Ход матча
4'
22'
34'
42'
56'
79'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
476 Количество передач 401
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.84 Обе команды забьют
-
22
Огюз
Ахмет
80
Паш
Бруно
58
Эрдал
Зия
37
Арслан
Хакан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Икпеазу УчеНападающий
-
25 Deniz Ertas
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муса АхмедНападающий
-
21 Emre Gokay
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Коньяспор
Сивасспор
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
72%
8%
5 побед 18 ничьих 2 победы
Второй тайм
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
1.58
0.23
Среднее время на гол
56
390
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.92
Среднее время на гол
78
98
Всего голов
34
14
Голов в среднем за матч
1.36
0.56
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
66
160
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демир Мухаммет
|5 (1)
|0.31
|Диуф Маме Бирам
|4 (1)
|0.25
|Хаджиахметович Амир
|3 (3)
|0.19
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.13
|Кальво Франсиско
|2
|0.13
|Цекици Эндри
|2
|0.13
|Паш Бруно
|1
|0.06
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Дикмен Сонер
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саба Диа
|5 (1)
|0.29
|Градель Макс-Ален
|4 (3)
|0.24
|Ятабаре Мустафа
|2
|0.12
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.12
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.12
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.06
|Арслан Хакан
|1
|0.06
|Харисис Харилаос
|1
|0.06
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Гутас Димитрис
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|6
|1
|Кальво Франсиско
|6
|0
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Шехич Ибрагим
|2
|1
|Огюз Ахмет
|3
|0
|Паш Бруно
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|0
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Михаляк Конрад
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|4
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|1
|Саба Диа
|4
|0
|Ялчин Робин
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Ятабаре Мустафа
|2
|0
|Арслан Хакан
|2
|0
|Градель Макс-Ален
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|0
|Османпаша Джанер
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сивасспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
4
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сивасспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
10
8
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
5
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
3
15%
6
32%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
4
20%
6
32%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
3
23%
4
17%
1-15
1
8%
7
30%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
23%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1
Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2
Сивасспор - Саарбрюккен 2:1 Сивасспор - Партизани 2:0 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Славия Прага - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1
Результаты матчей
Коньяспор
Сивасспор
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
125
511
512
115
116
115
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|13 (4)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|10
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|9 (6)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|9 (2)
|Фенербахче
|Бачуайи Миши
|8 (1)
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 6
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 4
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|7
|Истанбул Башакшехир
|Ндайишимийе Юссуф
|7