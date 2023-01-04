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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Коньяспор
2:2
Конец матча
Сивасспор
0'
4' Желтая карточка
Паш Бруно
1:0
22' Гол
Демир Мухаммет
1:1
34' Пенальти
Градель Макс-Ален
42' Желтая карточка
Демир Мухаммет
2:1
56' Пенальти
Хаджиахметович Амир
2:2
79' Гол
Харисис Харилаос
90' Желтая карточка
Ялчин Робин
90' Желтая карточка
Икпеазу Уче
90' Желтая карточка
Цекици Эндри
90'+8

Ход матча

4'
Паш Бруно
 
22'
Демир Мухаммет
(Диуф Маме Бирам)
1:0
34'
1:1
Градель Макс-Ален
42'
Демир Мухаммет
 
46'
Дикмен Сонер
Паш Бруно
 
56'
Хаджиахметович Амир
2:1
63'
 
Харисис Харилаос
Арслан Хакан
63'
 
Муса Ахмед
Градель Макс-Ален
71'
Цекици Эндри
Демир Мухаммет
 
76'
 
Окумуш Аладдин
Кейта Абдул-Кадер
79'
2:2
Харисис Харилаос
(Окумуш Аладдин)
81'
Мурич Роберт
Амилтон Минервино
 
87'
 
Чифтчи Угюр
Ангельски Кароль
87'
Икпеазу Уче
Михаляк Конрад
 
90'
 
Ялчин Робин
90'
Икпеазу Уче
 
90'
Цекици Эндри
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 476 Количество передач 401
  • 54 Владение мячом, % 46
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эрентюрк
Эрхан
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
77
Михаляк
Конрад
18
Хаджиахметович
Амир
80
Паш
Бруно
93
Амилтон
Минервино
99
Диуф
Маме
Бирам
9
Демир
Мухаммет
35
Вурал
Али
Шашал
8
Ялчин
Робин
88
Османпаша
Джанер
6
Гутас
Димитрис
58
Эрдал
Зия
37
Арслан
Хакан
28
Кейта
Абдул-Кадер
23
Ульвестад
Фредрик
10
Нжи
Клинтон
Муа
19
Ангельски
Кароль
7
Градель
Макс-Ален
Коньяспор
4-4-2
Сивасспор
4-3-3

История личных встреч

Коньяспор
Сивасспор

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
72%
8%
5 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
5:0
С
2:1
К
3:2
К
0:0
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
К
1:0
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

1.58
0.23

Среднее время на гол

56
390

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.92

Среднее время на гол

78
98

Всего голов

34
14

Голов в среднем за матч

1.36
0.56

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

66
160

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демир Мухаммет 5 (1) 0.31
Диуф Маме Бирам 4 (1) 0.25
Хаджиахметович Амир 3 (3) 0.19
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.13
Кальво Франсиско 2 0.13
Цекици Эндри 2 0.13
Паш Бруно 1 0.06
Огюз Ахмет 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Дикмен Сонер 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саба Диа 5 (1) 0.29
Градель Макс-Ален 4 (3) 0.24
Ятабаре Мустафа 2 0.12
Ешильюрт Эрдоган 2 0.12
Нжи Клинтон Муа 2 0.12
Ульвестад Фредрик 1 0.06
Арслан Хакан 1 0.06
Харисис Харилаос 1 0.06
Чифтчи Угюр 0 0
Гутас Димитрис 0 0
Окумуш Аладдин 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 6 1
Кальво Франсиско 6 0
Икпеазу Уче 4 1
Шехич Ибрагим 2 1
Огюз Ахмет 3 0
Паш Бруно 3 0
Юлгюн Огулджан 3 0
Демир Мухаммет 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Цекици Эндри 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Михаляк Конрад 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 4 1
Ешильюрт Эрдоган 3 1
Саба Диа 4 0
Ялчин Робин 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Ятабаре Мустафа 2 0
Арслан Хакан 2 0
Градель Макс-Ален 2 0
Ульвестад Фредрик 2 0
Османпаша Джанер 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Гутас Димитрис 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сивасспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
4
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сивасспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

10
8
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
5
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
3
15%
6
32%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
4
20%
6
32%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
3
23%
4
17%
1-15
1
8%
7
30%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
23%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1
Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2 Трабзонспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Касымпаша 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Газиантеп 0:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Умраниеспор 1:0 Коньяспор - Аданаспор АС 4:1 Галатасарай - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Гиресунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Истанбулспор - Коньяспор 0:4 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор - Вадуц 2:4
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2 Анкарагюджю - Сивасспор 0:2
Сивасспор - Саарбрюккен 2:1 Сивасспор - Партизани 2:0 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Фенербахче - Сивасспор 1:0 Славия Прага - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0 ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1

Результаты матчей

Коньяспор
Сивасспор

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
5
5
11
1.5
5
12
1
15
2.5
1
16
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 16 11 3 2 29 - 13 36
2.
Фенербахче
 16 11 2 3 42 - 17 35
3.
Истанбул Башакшехир
 15 9 3 3 24 - 16 30
4.
Адана Демирспор
 15 7 6 2 26 - 16 27
5.
Бешикташ
 15 7 5 3 28 - 19 26
6.
Коньяспор
 16 6 8 2 20 - 13 26
7.
Трабзонспор
 15 7 5 3 22 - 20 26
8.
Кайсериспор
 16 7 2 7 23 - 22 23
9.
Аланьяспор
 17 5 6 6 25 - 31 21
10.
Гиресунспор
 15 5 4 6 16 - 22 19
11.
Фатих Карагюмрюк
 16 5 4 7 33 - 32 19
12.
Касымпаша
 16 5 3 8 17 - 27 18
13.
Газиантеп
 15 4 5 6 21 - 22 17
14.
Анкарагюджю
 16 4 4 8 20 - 25 16
15.
Антальяспор
 15 5 1 9 20 - 27 16
16.
Хатайспор
 16 4 4 8 15 - 29 16
17.
Сивасспор
 17 3 6 8 18 - 24 15
18.
Умраниеспор
 16 2 5 9 20 - 30 11
19.
Истанбулспор
 15 3 2 10 15 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 9 7 1 1 26 - 11 22
2.
Истанбул Башакшехир
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Бешикташ
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Галатасарай
 7 5 1 1 12 - 8 16
5.
Трабзонспор
 7 4 3 0 9 - 4 15
6.
Аланьяспор
 8 4 3 1 14 - 9 15
7.
Адана Демирспор
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Коньяспор
 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Кайсериспор
 8 4 1 3 13 - 11 13
10.
Фатих Карагюмрюк
 8 3 2 3 18 - 14 11
11.
Гиресунспор
 7 3 1 3 9 - 9 10
12.
Касымпаша
 9 3 1 5 11 - 18 10
13.
Антальяспор
 9 3 1 5 13 - 16 10
14.
Газиантеп
 6 2 3 1 10 - 7 9
15.
Хатайспор
 7 2 3 2 9 - 12 9
16.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Сивасспор
 9 1 5 3 10 - 11 8
18.
Умраниеспор
 9 1 2 6 10 - 16 5
19.
Истанбулспор
 7 1 1 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 9 6 2 1 17 - 5 20
2.
Коньяспор
 8 3 4 1 12 - 7 13
3.
Фенербахче
 7 4 1 2 16 - 6 13
4.
Адана Демирспор
 9 3 4 2 16 - 12 13
5.
Истанбул Башакшехир
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Трабзонспор
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Кайсериспор
 8 3 1 4 10 - 11 10
8.
Бешикташ
 7 2 3 2 12 - 12 9
9.
Гиресунспор
 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
Касымпаша
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Газиантеп
 9 2 2 5 11 - 15 8
12.
Фатих Карагюмрюк
 8 2 2 4 15 - 18 8
13.
Анкарагюджю
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Хатайспор
 9 2 1 6 6 - 17 7
15.
Истанбулспор
 8 2 1 5 8 - 12 7
16.
Сивасспор
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Аланьяспор
 9 1 3 5 11 - 22 6
18.
Антальяспор
 6 2 0 4 7 - 11 6
19.
Умраниеспор
 7 1 3 3 10 - 14 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 13 (4)
Антальяспор Райт Хаджи 10
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 9 (6)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 9 (2)
Фенербахче Бачуайи Миши 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 6
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 4
Аланьяспор Фер Лерой 7
Истанбул Башакшехир Ндайишимийе Юссуф 7
Весь список
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      46'
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