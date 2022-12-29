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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Наполи
Прогнозы 40
Интер Милан 32.5% (13)
X 37.5% (15)
Наполи 30% (12)
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Интер Милан
Ничья
Наполи
3.15
3.50
3.22
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История личных встреч

Интер Милан
Наполи

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.4
0.85

Среднее время на гол

64
105

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.45
0.87

Среднее время на гол

62
103

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 7 (1) 0.47
Джеко Эдин 6 0.4
Барелла Николо 5 0.33
Корреа Хоакин 3 0.2
Димарко Федерико 3 0.2
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.13
Брозович Марсело 2 0.13
Дюмфрис Дензел 1 0.07
Мхитарян Генрих 1 0.07
Лукаку Ромелу 1 0.07
Де Врей Стефан 1 0.07
Госенс Робин 1 0.07
Дармиан Маттео 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 9 0.6
Кварацхелия Хвича 6 0.4
Зелиньски Пётр 3 0.2
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.2
Политано Маттео 3 (2) 0.2
Элмас Эльиф 3 0.2
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.13
Симеоне Джованни 2 0.13
Мин-Чжэ Ким 2 0.13
Лоботка Станислав 1 0.07
Жуан Жезус 1 0.07
Оливера Матиас 1 0.07
Распадори Джакомо 1 0.07
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Барелла Николо 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Руй Мариу 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Жуан Жезус 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Наполи
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

1
0
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Наполи
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

10
21
Интер Милан
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Наполи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
5
26%
4
25%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
21%
6
38%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
4
27%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Пропущено

18
6
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
6
33%
1
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
33%
76-90

Забито

34
37
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
6
18%
4
11%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
7
21%
10
27%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
6
18%
10
27%
76-90

Пропущено

22
12
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
6
27%
3
25%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
32%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0
Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0
Наполи
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3
Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1

Результаты матчей

Интер Милан
Наполи

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
2
4
3
2.5
5
3
1
6
3.5
2
6
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
5
2
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
10
5
1.5
11
4
6
9
2.5
7
8
2
13
3.5
4
11
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 2 0 37 - 12 41
2.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 29 - 15 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 26 - 11 30
5.
Интер Милан
 Заявка 15 10 0 5 34 - 22 30
6.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Рома
 Заявка 15 8 3 4 18 - 14 27
8.
Удинезе
 Заявка 15 6 6 3 24 - 17 24
9.
Торино
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
10.
Болонья
 Заявка 15 5 4 6 20 - 25 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 4 6 18 - 20 19
12.
Эмполи
 Заявка 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
14.
Монца
 Заявка 15 5 1 9 16 - 22 16
15.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 15 - 22 16
16.
Лечче
 Заявка 15 3 6 6 14 - 17 15
17.
Специя
 Заявка 15 3 4 8 14 - 26 13
18.
Кремонезе
 Заявка 15 0 7 8 11 - 26 7
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 3 11 6 - 27 6
20.
Верона
 Заявка 15 1 2 12 12 - 29 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
4.
Интер Милан
 Заявка 7 6 0 1 19 - 4 18
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
9.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10.
Сассуоло
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
12.
Фиорентина
 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
13.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
14.
Салернитана
 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
15.
Рома
 Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
16.
Специя
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
17.
Лечче
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18.
Кремонезе
 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
19.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
3.
Аталанта
 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
4.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
5.
Милан
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
8.
Ювентус
 Заявка 7 3 2 2 4 - 4 11
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Эмполи
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
14.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
15.
Болонья
 Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
16.
Монца
 Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
17.
Сампдория
 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Болонья Арнаутович Марко 8
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (3)
Аталанта Лукман Адемола 7 (1)
Специя Нзола М'Бала 7
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Интер Милан 32.5% (13)
    X 37.5% (15)
    Наполи 30% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Наполи
    3.15
    3.50
    3.22
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи

    Исход игры
    Интер Милан
    32.5% (13)
    Ничья
    37.5% (15)
    Наполи
    30% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    94.44% (34)
    Нет
    5.56% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (10)
    1:2 Наполи
    22.5% (9)
    2:1 Интер Милан
    17.5% (7)
    2:2 Ничья
    12.5% (5)
    1:0 Интер Милан
    5% (2)
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