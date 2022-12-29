Тур: 16. Стадион: Сан-Сиро.
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Наполи
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.4
0.85
Среднее время на гол
64
105
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.45
0.87
Среднее время на гол
62
103
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|7 (1)
|0.47
|Джеко Эдин
|6
|0.4
|Барелла Николо
|5
|0.33
|Корреа Хоакин
|3
|0.2
|Димарко Федерико
|3
|0.2
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.13
|Брозович Марсело
|2
|0.13
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.07
|Мхитарян Генрих
|1
|0.07
|Лукаку Ромелу
|1
|0.07
|Де Врей Стефан
|1
|0.07
|Госенс Робин
|1
|0.07
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|9
|0.6
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.4
|Зелиньски Пётр
|3
|0.2
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.2
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.2
|Элмас Эльиф
|3
|0.2
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.13
|Симеоне Джованни
|2
|0.13
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.13
|Лоботка Станислав
|1
|0.07
|Жуан Жезус
|1
|0.07
|Оливера Матиас
|1
|0.07
|Распадори Джакомо
|1
|0.07
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Руй Мариу
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Ндомбеле Танги
|2
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Наполи
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
1
0
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Наполи
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
10
21
Интер Милан
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Наполи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
5
26%
4
25%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
21%
6
38%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
4
27%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Пропущено
18
6
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
50%
31-45
6
33%
1
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
33%
76-90
Забито
34
37
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
6
18%
4
11%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
7
21%
10
27%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
6
18%
10
27%
76-90
Пропущено
22
12
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
6
27%
3
25%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
32%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0
Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0
Наполи
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3
Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1
Результаты матчей
Интер Милан
Наполи
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
43
53
16
26
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
52
26
25
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
105
114
69
78
213
411
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 12
|41
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 15
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 11
|30
|5.
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|34 - 22
|30
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 14
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 25
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 22
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 22
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 17
|15
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 26
|13
|18.
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|11 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|12 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|16.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (1)
|Специя
|Нзола М'Бала
|7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи
Исход игры
Интер Милан
32.5% (13)
Ничья
37.5% (15)
Наполи
30% (12)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (24)
Меньше
33.33% (12)
Обе команды забьют
Да
94.44% (34)
Нет
5.56% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (10)
1:2 Наполи
22.5% (9)
2:1 Интер Милан
17.5% (7)
2:2 Ничья
12.5% (5)
1:0 Интер Милан
5% (2)
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