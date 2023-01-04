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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Серра Марко
Удинезе
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
3' Гол
Бальданци Томмазо
18' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
45' Желтая карточка
Уолас Соуза
61' Желтая карточка
Капуто Франческо
1:1
71' Гол
Перейра Роберто
79' Вторая желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
90' Желтая карточка
Несторовски Илья
90'+5
1:1. Гол Роберто Перейра (видео)...

Ход матча

3'
0:1
Бальданци Томмазо
(Капуто Франческо)
18'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
45'
Уолас Соуза
 
61'
 
Капуто Франческо
62'
Самарджич Лазар
Арслан Толгай-Али
 
71'
Перейра Роберто
(Удоги Дестини)
1:1
71'
 
Бандинелли Филиппо
Марин Рэзван
71'
 
Байрами Недим
Сатриано Мартин
72'
Макенго Жан-Виктор
Ловрич Санди
 
79'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
82'
Несторовски Илья
Гомеш Бету
 
82'
Эбоселе Фести
Удоги Дестини
 
82'
Эхизибуэ Кингсли
Перейра Роберто
 
83'
 
Камбьяги Николо
Капуто Франческо
83'
 
Какаче Либерато
Бальданци Томмазо
90'
 
Эбюэхи Тайронн
Стоянович Петар
90'
Несторовски Илья
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 118
Удинезе 88.1% (104)
X 8.5% (10)
Эмполи 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
50
Бекао
Родриго
23
Эбосс
Энцо
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
9
Гомеш
Бету
7
Саксесс
Исаак
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
18
Марин
Рэзван
5
Грасси
Альберто
11
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
35
Бальданци
Томмазо
9
Сатриано
Мартин
19
Капуто
Франческо
Удинезе
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Удинезе
Эмполи

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
4:1
СA
3:1
ТМК
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.14
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.77
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.38
Самарджич Лазар 3 0.19
Делофеу Херард 2 0.13
Перейра Роберто 2 0.13
Удоги Дестини 2 0.13
Ловрич Санди 2 0.13
Бийол Яка 2 0.13
Несторовски Илья 1 0.06
Бекао Родриго 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Масина Адам 1 0.06
Перес Неуэн 1 0.06
Саксесс Исаак 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 3 0.19
Бандинелли Филиппо 2 0.13
Паризи Фабьяно 2 0.13
Ламмерс Сэм 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Дестро Маттиа 1 0.06
Хаас Николас 1 0.06
Байрами Недим 1 0.06
Камбьяги Николо 1 0.06
Капуто Франческо 0 0
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Перейра Роберто 4 0
Удоги Дестини 4 0
Уолас Соуза 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Бийол Яка 3 0
Делофеу Херард 2 0
Саксесс Исаак 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Андреа Соттил 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Несторовски Илья 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 2
Луперто Себастьяно 2 2
Хендерсон Лиам 4 0
Марин Рэзван 4 0
Занетти Паоло 2 1
Бандинелли Филиппо 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Капуто Франческо 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Камбьяги Николо 1 0

Результаты матчей

Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эмполи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
4
Удинезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

8
5
Удинезе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Эмполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

12
9

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
6
50%
2
29%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

23
12
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
5
22%
2
17%
61-75
10
43%
3
25%
76-90

Пропущено

18
19
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
28%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
6
33%
4
21%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3
Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2
Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2

Результаты матчей

Удинезе
Эмполи

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
1
7
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 16 6 7 3 25 - 18 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 5 6 19 - 21 20
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Фиорентина
 Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Удинезе: 60%, Эмполи: 40%.
  • 95'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Перес Неуэн выиграл воздушное противоборство у Какаче Либерато.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • Желтая карточка
    94'
    Несторовски Илья получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Удинезе 88.1% (104)
    X 8.5% (10)
    Эмполи 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Удинезе 1:1 Эмполи онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Удинезе
    88.1% (104)
    Ничья
    8.5% (10)
    Эмполи
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (63)
    Нет
    44.74% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    44.9% (53)
    1:0 Удинезе
    29.7% (35)
    2:0 Удинезе
    11% (13)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    1:2 Эмполи
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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