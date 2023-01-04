Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

Томмазо Балданци нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

48' Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Эмполи

47' Саксесс Исаак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Уолас Соуза получает желтую карточку за неспортивное поведение

44' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Эбосс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

42' Томмазо Балданци создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Эмполи

39' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Перейра Роберто пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

38' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ловрич Санди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

32' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

32' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

30' Стоянович Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Эмполи

30' Арслан Толгай-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Удоги Дестини создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удар от ворот произведет Удинезе

29' Удар от ворот произведет Эмполи

28' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Сатриано Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Бекао Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Ох, нехорошо это выглядит. Гомеш Бету получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Гомеш Бету на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Эмполи

21' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Акпа-Акпро Жан-Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Эмполи

16' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

14' Ловрич Санди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Ловрич Санди пробил со штрафного прямо в стенку

12' Удар от ворот произведет Удинезе

11' Стоянович Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Эмполи

7' Стоянович Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Томмазо Балданци сделал ключевой пас для гола!

3' Г О О О О Л - Томмазо Балданци забивает с правой ноги!

3' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Арслан Толгай-Али пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

2' Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Удинезе начинает с центра поля