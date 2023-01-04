Тур: 16. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Серра Марко
0'
0:1
3' ГолБальданци Томмазо
18' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
45' Желтая карточкаУолас Соуза
61' Желтая карточкаКапуто Франческо
1:1
71' ГолПерейра Роберто
79' Вторая желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
90' Желтая карточкаНесторовски Илья
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
45'
61'
71'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Перес
Неуэн
23
Эбосс
Энцо
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Эмполи
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.14
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.77
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|6
|0.38
|Самарджич Лазар
|3
|0.19
|Делофеу Херард
|2
|0.13
|Перейра Роберто
|2
|0.13
|Удоги Дестини
|2
|0.13
|Ловрич Санди
|2
|0.13
|Бийол Яка
|2
|0.13
|Несторовски Илья
|1
|0.06
|Бекао Родриго
|1
|0.06
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.06
|Масина Адам
|1
|0.06
|Перес Неуэн
|1
|0.06
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|3
|0.19
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.13
|Паризи Фабьяно
|2
|0.13
|Ламмерс Сэм
|1
|0.06
|Сатриано Мартин
|1
|0.06
|Дестро Маттиа
|1
|0.06
|Хаас Николас
|1
|0.06
|Байрами Недим
|1
|0.06
|Камбьяги Николо
|1
|0.06
|Капуто Франческо
|0
|0
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Перейра Роберто
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Уолас Соуза
|3
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Бийол Яка
|3
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Саксесс Исаак
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|2
|Луперто Себастьяно
|2
|2
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|Марин Рэзван
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Бандинелли Филиппо
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Фаццини Якопо
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эмполи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
4
Удинезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
8
5
Удинезе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Эмполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
6
50%
2
29%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
23
12
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
5
22%
2
17%
61-75
10
43%
3
25%
76-90
Пропущено
18
19
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
28%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
6
33%
4
21%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3
Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2
Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2
Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2
Результаты матчей
Удинезе
Эмполи
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
17
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
87
213
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|37 - 13
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|25 - 7
|34
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|35 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 21
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 23
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 12
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Эмполи
Исход игры
Удинезе
88.1% (104)
Ничья
8.5% (10)
Эмполи
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
44.9% (53)
1:0 Удинезе
29.7% (35)
2:0 Удинезе
11% (13)
1:1 Ничья
6.8% (8)
1:2 Эмполи
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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