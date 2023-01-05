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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Гоа
0:1
Первый тайм: 28'
Хайдарабад

Ход матча

20'
0:1
Огбече Бартоломью
(Нарзари Холичаран)
Лучшие коэффициенты
Гоа
Ничья
Хайдарабад
2.65
3.45
3.20
Все Коэффициенты
1
Сингх
Дхирадж
2
Sanson
Pereira
5
Арнаут
Фарес
4
Anwar
Ali
27
Aibanbha
Dohling
14
Ayush
Chhetri
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
1
Gurmeet
Singh
27
Пуджари
Никхил
29
Nim
Dorjee
Tamang
16
Онайндиа
Одеи
31
Мишра
Акаш
18
Hitesh
Sharma
26
Эррера
Борха
10
Ясир
Мохаммад
7
Чианесе
Джоэль
19
Нарзари
Холичаран
20
Огбече
Бартоломью
Гоа
Хайдарабад

История личных встреч

Гоа
Хайдарабад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СИ
1:0
СИ
3:2
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 5 0.38
Гуаррочена Икер 5 0.38
Бедия Эду 2 0.15
Brison Fernandes 2 0.15
Redeem Tlang 1 0.08
Anwar Ali 1 0.08
Васкес Альваро 1 0.08
Фернандес Брэндон 1 0.08
Aibanbha Dohling 1 0.08
Арнаут Фарес 1 0.08
Makan Winkle Chote 0 0
Seriton Fernandes 0 0
Saviour Gama 0 0
Devendra Murgaokar 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огбече Бартоломью 4 0.31
Сиверио Хавьер 4 0.31
Нарзари Холичаран 3 0.23
Ясир Мохаммад 3 0.23
Эррера Борха 3 0.23
Чианесе Джоэль 2 0.15
João Victor I 2 (1) 0.15
Онайндиа Одеи 1 0.08
Сингх Чингленсана 1 0.08
Hitesh Sharma 0 0
Пуджари Никхил 0 0
Abdul Anjukandan 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедия Эду 3 1
Redeem Tlang 2 0
Anwar Ali 2 0
Вальенте Марк 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Сингх Дхирадж 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Ayush Chhetri 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Чингленсана 3 0
Мишра Акаш 3 0
Онайндиа Одеи 2 0
Сиверио Хавьер 2 0
Hitesh Sharma 2 0
João Victor I 1 0
Sahil Tavora 1 0
Anuj Kumar 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Gurmeet Singh 1 0

Результаты матчей

Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хайдарабад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Гоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хайдарабад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

7
14
Гоа
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хайдарабад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
4
44%
61-75
5
45%
2
22%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
5
24%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
2
10%
6
26%
61-75
8
38%
5
22%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
1
7%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0
Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1
Хайдарабад
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3
АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2

Результаты матчей

Гоа
Хайдарабад

Точный счет

3:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гоа
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
1
1.5
3
4
3
2
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
6
6
3
9
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 1:0 13 10 1 2 25 - 7 31
2.
Мумбаи Сити
 12 9 3 0 36 - 13 30
3.
Керала Бластерс
 12 8 1 3 22 - 15 25
4.
АТК
 12 7 2 3 17 - 12 23
5.
Гоа
 0:1 13 6 1 6 20 - 17 19
6.
Дели Динамос
 12 6 1 5 17 - 19 19
7.
Ченнаин
 11 4 2 5 21 - 23 14
8.
Ист Бенгал
 11 4 0 7 13 - 20 12
9.
Бенгалуру
 12 3 1 8 8 - 17 10
10.
Джамшедпур
 12 1 2 9 9 - 22 5
11.
Нортист Юнайтед
 12 1 0 11 10 - 33 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 1:0 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
АТК
 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Керала Бластерс
 7 5 0 2 15 - 12 15
4.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 15 - 5 14
5.
Дели Динамос
 6 4 1 1 10 - 8 13
6.
Гоа
 0:1 6 4 0 2 11 - 4 12
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 5 1 0 4 5 - 11 3
11.
Нортист Юнайтед
 6 1 0 5 6 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 6 5 1 0 21 - 8 16
2.
Хайдарабад
 1:0 6 5 0 1 11 - 2 15
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 5 3 0 2 13 - 9 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Гоа
 0:1 7 2 1 4 9 - 13 7
8.
Дели Динамос
 6 2 0 4 7 - 11 6
9.
Бенгалуру
 7 1 1 5 6 - 12 4
10.
Джамшедпур
 6 0 1 5 3 - 12 1
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Чхангте Лаллианзуала 7 (2)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гоа
Ничья
Хайдарабад
2.65
3.45
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гоа 0:1 Хайдарабад онлайн

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