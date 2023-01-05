Тур: 1.
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
20'
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
31
Мишра
Акаш
26
Эррера
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Мартинс ГланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Saviour Gama
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Нападающий
-
24 Rohit Danu
-
-
-
-
13 Biaka
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Гоа
Хайдарабад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|5
|0.38
|Гуаррочена Икер
|5
|0.38
|Бедия Эду
|2
|0.15
|Brison Fernandes
|2
|0.15
|Redeem Tlang
|1
|0.08
|Anwar Ali
|1
|0.08
|Васкес Альваро
|1
|0.08
|Фернандес Брэндон
|1
|0.08
|Aibanbha Dohling
|1
|0.08
|Арнаут Фарес
|1
|0.08
|Makan Winkle Chote
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Devendra Murgaokar
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огбече Бартоломью
|4
|0.31
|Сиверио Хавьер
|4
|0.31
|Нарзари Холичаран
|3
|0.23
|Ясир Мохаммад
|3
|0.23
|Эррера Борха
|3
|0.23
|Чианесе Джоэль
|2
|0.15
|João Victor I
|2 (1)
|0.15
|Онайндиа Одеи
|1
|0.08
|Сингх Чингленсана
|1
|0.08
|Hitesh Sharma
|0
|0
|Пуджари Никхил
|0
|0
|Abdul Anjukandan
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедия Эду
|3
|1
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
|Вальенте Марк
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Сингх Дхирадж
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Ayush Chhetri
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Чингленсана
|3
|0
|Мишра Акаш
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hitesh Sharma
|2
|0
|João Victor I
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Anuj Kumar
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Gurmeet Singh
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хайдарабад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Гоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Хайдарабад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
7
14
Гоа
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хайдарабад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
27%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
4
44%
61-75
5
45%
2
22%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
5
24%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
2
10%
6
26%
61-75
8
38%
5
22%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
1
7%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0
Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1
Хайдарабад
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3
АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2
Результаты матчей
Гоа
Хайдарабад
Точный счет
3:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гоа
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
41
34
32
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
34
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
66
39
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|1
|2
|25 - 7
|31
|2.
|12
|9
|3
|0
|36 - 13
|30
|3.
|12
|8
|1
|3
|22 - 15
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|5.
|0:1
|13
|6
|1
|6
|20 - 17
|19
|6.
|12
|6
|1
|5
|17 - 19
|19
|7.
|11
|4
|2
|5
|21 - 23
|14
|8.
|11
|4
|0
|7
|13 - 20
|12
|9.
|12
|3
|1
|8
|8 - 17
|10
|10.
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|11.
|12
|1
|0
|11
|10 - 33
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|11 - 4
|12
|7.
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|6 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|9.
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|10.
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|11.
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Чхангте Лаллианзуала
|7 (2)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|6 (3)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|4