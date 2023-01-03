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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Таи
Прогнозы 59
Аль-Наср Эр-Рияд 93.2% (55)
X 5.1% (3)
Аль-Таи 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Таи
1.27
4.90
11.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 9 (1) 0.82
Густаво Диас 4 0.36
Абубакар Венсан 4 0.36
Яхья Айман 3 0.27
Аль-Наджи Сами 2 0.18
Гариб Абдуррахман 2 0.18
Аль-Ганам Султан 1 0.09
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Маран Мохаммад 0 0
Аль-Таи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сауд Амир 4 0.36
Мбенза Гай 4 0.36
Мусона Ноуледж 3 (1) 0.27
Денер Клементе 3 0.27
Семеду Алфа 1 0.09
Харзан Мохаммед 1 0.09
Фай Коллинс 0 0
Аль-Камири Наваф 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Диас 3 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 1
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Аль-Амри Абдулела 2 0
Аль-Хассан Али 2 0
Абубакар Венсан 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Маду Абдулла 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Конан Гислен 1 0
Яхья Айман 1 0
Аль-Таи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусона Ноуледж 3 0
Фай Коллинс 3 0
Кассем Хусейн 3 0
Сауд Амир 1 1
Аль-Хараби Абдулазиз 1 1
Семеду Алфа 2 0
Аль-Джубаири Хасан 2 0
Аль-Камири Наваф 2 0
Денер Клементе 1 0
Мухтар Али 1 0
Харзан Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Аль-Таи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
2
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Аль-Таи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

12
9
Аль-Наср Эр-Рияд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Аль-Таи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
8%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
5
45%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
12%
3
19%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
5
31%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
3
50%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль Адахль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 0:0 Аль-Батин - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Дхамк 2:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда III 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Cadiz CF B 1:0 Сарагоса - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Лас-Пальмас - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 1:0
Аль-Таи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аль-Таи - Аль-Батин 4:0 Аль-Файха - Аль-Таи 2:1 Абха - Аль-Таи 2:1 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3
Аль-Раед Бурайда - Аль-Таи 0:2 Аль-Таи - Аль-Халидж 3:0 Дхамк - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Фатех 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 4:0 Аль-Таи - Аль Адахль 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 1:2 Аль-Таи - Аль-Хазм 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 1:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад II 1:0 Аль-Фатех - Аль-Таи 1:2 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Таи - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Абха - Аль-Таи 1:0 Аль-Таи - Аль-Тавун Бурайда 1:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

4
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
2
2
4
2.5
2
3
2
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
2
4
3
2
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
5
6
5
6
2.5
2
9
4
7
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 11 8 2 1 25 - 6 26
2.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 8 1 1 24 - 6 25
3.
Аль-Иттихад II
 10 7 3 0 16 - 3 24
4.
Аль-Тавун Бурайда
 11 7 2 2 18 - 12 23
5.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 11 6 4 1 20 - 10 22
6.
Дхамк
 11 4 6 1 14 - 9 18
7.
Аль-Таи
 Заявка 11 6 0 5 17 - 14 18
8.
Абха
 11 5 1 5 14 - 18 16
9.
Аль-Фатех
 10 5 0 5 16 - 11 15
10.
Аль-Иттифак
 11 3 4 4 10 - 9 13
11.
Аль-Раед Бурайда
 11 4 0 7 11 - 17 12
12.
Аль-Файха
 11 3 2 6 10 - 18 11
13.
Аль-Вахда III
 10 2 3 5 4 - 9 9
14.
Аль Адахль
 11 1 2 8 5 - 20 5
15.
Аль-Халидж
 11 1 1 9 4 - 19 4
16.
Аль-Батин
 11 0 1 10 5 - 32 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Аль-Иттихад II
 5 4 1 0 9 - 1 13
4.
Аль-Таи
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Аль-Тавун Бурайда
 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Дхамк
 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Аль-Фатех
 6 3 0 3 8 - 6 9
9.
Аль-Вахда III
 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Аль-Иттифак
 6 2 1 3 6 - 5 7
11.
Абха
 6 2 1 3 6 - 12 7
12.
Аль-Раед Бурайда
 6 2 0 4 6 - 11 6
13.
Аль-Файха
 5 1 1 3 4 - 8 4
14.
Аль-Халидж
 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Аль Адахль
 5 1 0 4 2 - 9 3
16.
Аль-Батин
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Тавун Бурайда
 6 4 1 1 9 - 7 13
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 5 4 0 1 12 - 2 12
3.
Аль-Иттихад II
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 3 2 0 8 - 4 11
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Абха
 5 3 0 2 8 - 6 9
7.
Дхамк
 6 2 3 1 9 - 7 9
8.
Аль-Файха
 6 2 1 3 6 - 10 7
9.
Аль-Таи
 Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
10.
Аль-Фатех
 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Аль-Раед Бурайда
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Аль-Иттифак
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Аль Адахль
 6 0 2 4 3 - 11 2
14.
Аль-Вахда III
 6 0 1 5 0 - 8 1
15.
Аль-Халидж
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Аль-Батин
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 9
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 7 (1)
Аль-Иттихад II Хамдалла Абдерразак 7
Аль-Файха Нвакаеме Энтони 6 (2)
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Иттихад II Хамед Тарек 1 3
Аль-Иттихад II Аль-Абуд Абдулрахман 1 3
Аль-Вахда III Ботия Альберто 4
Аль-Файха Рикардо Риллер 4
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 января 2023, осталось 2 дня 9 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 59
    Аль-Наср Эр-Рияд 93.2% (55)
    X 5.1% (3)
    Аль-Таи 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Таи
    1.27
    4.90
    11.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93.2% (55)
    Ничья
    5.1% (3)
    Аль-Таи
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    41.3% (19)
    Нет
    58.7% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    35.6% (21)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    23.7% (14)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.2% (6)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.8% (4)
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