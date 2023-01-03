Тур: 12.
Позже
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|9 (1)
|0.82
|Густаво Диас
|4
|0.36
|Абубакар Венсан
|4
|0.36
|Яхья Айман
|3
|0.27
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.18
|Гариб Абдуррахман
|2
|0.18
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.09
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Маран Мохаммад
|0
|0
Аль-Таи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сауд Амир
|4
|0.36
|Мбенза Гай
|4
|0.36
|Мусона Ноуледж
|3 (1)
|0.27
|Денер Клементе
|3
|0.27
|Семеду Алфа
|1
|0.09
|Харзан Мохаммед
|1
|0.09
|Фай Коллинс
|0
|0
|Аль-Камири Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Диас
|3
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|1
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0
|Аль-Хассан Али
|2
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Маду Абдулла
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Яхья Айман
|1
|0
Аль-Таи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|Фай Коллинс
|3
|0
|Кассем Хусейн
|3
|0
|Сауд Амир
|1
|1
|Аль-Хараби Абдулазиз
|1
|1
|Семеду Алфа
|2
|0
|Аль-Джубаири Хасан
|2
|0
|Аль-Камири Наваф
|2
|0
|Денер Клементе
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Харзан Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Аль-Таи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
2
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Аль-Таи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
12
9
Аль-Наср Эр-Рияд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Аль-Таи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
8%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
17%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
5
45%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
12%
3
19%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
4
16%
5
31%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
7
28%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
3
50%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль Адахль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 0:0 Аль-Батин - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Дхамк 2:1 Аль-Тавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда III 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Cadiz CF B 1:0 Сарагоса - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Лас-Пальмас - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 1:0
Аль-Таи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аль-Таи - Аль-Батин 4:0 Аль-Файха - Аль-Таи 2:1 Абха - Аль-Таи 2:1 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3
Аль-Раед Бурайда - Аль-Таи 0:2 Аль-Таи - Аль-Халидж 3:0 Дхамк - Аль-Таи 2:0 Аль-Таи - Аль-Фатех 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 4:0 Аль-Таи - Аль Адахль 1:0 Аль-Иттифак - Аль-Таи 1:2 Аль-Таи - Аль-Хазм 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Таи 1:0 Аль-Таи - Аль-Иттихад II 1:0 Аль-Фатех - Аль-Таи 1:2 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Таи - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таи 3:1 Абха - Аль-Таи 1:0 Аль-Таи - Аль-Тавун Бурайда 1:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
4
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
32
24
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
24
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
74
56
56
29
47
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|10
|8
|1
|1
|24 - 6
|25
|3.
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|5.
|11
|6
|4
|1
|20 - 10
|22
|6.
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 14
|18
|8.
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|9.
|10
|5
|0
|5
|16 - 11
|15
|10.
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|11.
|11
|4
|0
|7
|11 - 17
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|13.
|10
|2
|3
|5
|4 - 9
|9
|14.
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|15.
|11
|1
|1
|9
|4 - 19
|4
|16.
|11
|0
|1
|10
|5 - 32
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 0
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|9
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|7 (1)
|Аль-Иттихад II
|Хамдалла Абдерразак
|7
|Аль-Файха
|Нвакаеме Энтони
|6 (2)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карлос XI
|6 (1)
|Аль-Иттихад II
|Хамед Тарек
|1 3
|Аль-Иттихад II
|Аль-Абуд Абдулрахман
|1 3
|Аль-Вахда III
|Ботия Альберто
|4
|Аль-Файха
|Рикардо Риллер
|4
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|4
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
93.2% (55)
Ничья
5.1% (3)
Аль-Таи
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (18)
Меньше
60.87% (28)
Обе команды забьют
Да
41.3% (19)
Нет
58.7% (27)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
35.6% (21)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
23.7% (14)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
10.2% (6)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.8% (4)
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