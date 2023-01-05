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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 17.
Кармиотисса
0:0
Конец матча
Арис Лимассол
0'
24' Желтая карточка
Экономидис Гиоргос
46' Желтая карточка
Кокорин Александр
70' Желтая карточка
Мукету-Муссунда Алекс
90' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
90' Желтая карточка
Сулейман Кулибали I
90'+9
Кармиотисса
Арис Лимассол

История личных встреч

Кармиотисса
Арис Лимассол

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:2
ВД
2:0
ВД
3:0
ВД
5:2
ВД
1:1
ПД
5:1
ПД
3:2
ПД
3:3
ПД
1:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.17

Среднее время на гол

32
77

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.6
1.2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

34
75

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.19
Эль-Алуши Мунир 2 0.13
Думбия Абубакар 2 0.13
Сулейман Кулибали I 2 0.13
Дюриш Михал 1 0.06
Малоне Дион 1 0.06
Меджиморец Винко 1 0.06
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.29
Кокорин Александр 5 (1) 0.29
Струски Кароль 3 0.18
Шави Уоррен 3 0.18
Шполярич Матья 2 0.12
Кажу 2 0.12
Браун Морган 2 0.12
Яблонский Евгений 1 0.06
Брорссон Франц 1 0.06
Маямбела Михлали 1 0.06
Гоми Янник 1 0.06
Джаве Флорисс 1 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.06

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 6 0
Малоне Дион 5 0
Губочан Томаш 4 0
Сулейман Кулибали I 4 0
Зелая Эмилио 3 0
Экономидис Гиоргос 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Калцас Никос 3 0
Дюриш Михал 2 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 6 0
Яго Стив 4 1
Кокорин Александр 5 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 1
Сёке Юлиус 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Брорссон Франц 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Струски Кароль 3 0
Маямбела Михлали 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
0
Кармиотисса
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

2
14
Кармиотисса
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

5
14

Голы по времени матча

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
25%
1
6%
1-15
1
25%
4
25%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
3
19%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Забито

11
29
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
1
9%
4
14%
1-15
1
9%
6
21%
16-30
4
36%
5
17%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
3
27%
2
7%
61-75
1
9%
7
24%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
6
26%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2
Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4

Результаты матчей

Кармиотисса
Арис Лимассол

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%

Точный счет

4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
3
2
14
1.5
9
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 4 1 24 - 6 40
2.
АЕК Ларнака
 17 13 1 3 29 - 10 40
3.
Пафос
 17 11 4 2 36 - 11 37
4.
Арис Лимассол
 17 9 6 2 29 - 12 33
5.
Омония
 17 9 1 7 28 - 18 28
6.
Аполлон
 16 8 4 4 15 - 12 28
7.
АЕЛ Лимаcсол
 16 6 4 6 13 - 11 22
8.
Неа Саламина
 17 7 1 9 17 - 23 22
9.
Анортосис
 16 5 3 8 13 - 21 18
10.
Кармиотисса
 16 4 4 8 12 - 24 16
11.
Эносис
 17 4 2 11 12 - 25 14
12.
Докса Катокопия
 17 3 3 11 10 - 24 12
13.
Акритас Хлоракас
 17 3 1 13 11 - 32 10
14.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 8 7 0 1 20 - 4 21
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
7.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
8.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
9.
Неа Саламина
 8 3 1 4 8 - 13 10
10.
Акритас Хлоракас
 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 10 8
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
6.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 8 2 2 4 7 - 11 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 8 2 0 6 6 - 14 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
Омония Бруно V 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Samir Ben Sallam уходит с поля. Подставски Томаш выходит вместо него
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