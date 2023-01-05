Тур: 17.
0:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЭкономидис Гиоргос
46' Желтая карточкаКокорин Александр
70' Желтая карточкаМукету-Муссунда Алекс
90' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
90' Желтая карточкаСулейман Кулибали I
90'+9
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.94 Тотал меньше 2,5
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калцас НикосНападающий
-
-
-
-
32 Antonio Mico
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Кармиотисса
Арис Лимассол
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.17
Среднее время на гол
32
77
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2.6
1.2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
34
75
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.19
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.13
|Думбия Абубакар
|2
|0.13
|Сулейман Кулибали I
|2
|0.13
|Дюриш Михал
|1
|0.06
|Малоне Дион
|1
|0.06
|Меджиморец Винко
|1
|0.06
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|5
|0.29
|Кокорин Александр
|5 (1)
|0.29
|Струски Кароль
|3
|0.18
|Шави Уоррен
|3
|0.18
|Шполярич Матья
|2
|0.12
|Кажу
|2
|0.12
|Браун Морган
|2
|0.12
|Яблонский Евгений
|1
|0.06
|Брорссон Франц
|1
|0.06
|Маямбела Михлали
|1
|0.06
|Гоми Янник
|1
|0.06
|Джаве Флорисс
|1
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.06
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|6
|0
|Малоне Дион
|5
|0
|Губочан Томаш
|4
|0
|Сулейман Кулибали I
|4
|0
|Зелая Эмилио
|3
|0
|Экономидис Гиоргос
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Калцас Никос
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|6
|0
|Яго Стив
|4
|1
|Кокорин Александр
|5
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|1
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Брорссон Франц
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Струски Кароль
|3
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
0
Кармиотисса
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
2
14
Кармиотисса
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
5
14
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Забито
4
16
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
25%
1
6%
1-15
1
25%
4
25%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
3
19%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Забито
11
29
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
1
9%
4
14%
1-15
1
9%
6
21%
16-30
4
36%
5
17%
31-45
1
9%
5
17%
46-60
3
27%
2
7%
61-75
1
9%
7
24%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
17%
2
17%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
6
26%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кармиотисса - Пафос 0:1 Неа Саламина - Кармиотисса 2:1 Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:2
Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4
Результаты матчей
Кармиотисса
Арис Лимассол
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
Точный счет
4:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
63
16
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
143
214
98
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7