Тур: 11. Стадион: HBF Park.
1:0
Конец матча
0'
1:0
59' ГолKeegan Jelacic
62' Желтая карточкаКлеур Габриэль
64' Желтая карточкаDavid Williams III
78' Желтая карточкаНьювенхоф Калем
79' Желтая карточкаФильо Марсело
89' Желтая карточкаJacob Muir
90'+6
Ход матча
59'
62'
78'
79'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
10
Хелифи
Салим
12
Иванович
Люк
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Jacob MuirЗащитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Полузащитник
-
36 Joseph Forde
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тонгик РуонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
31 матч
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.88
0.8
Среднее время на гол
48
112
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.31
Среднее время на гол
61
68
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.68
1.06
Тотал матчей
2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giordano Colli
|2
|0.2
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.2
|David Williams III
|1
|0.1
|Keegan Jelacic
|1
|0.1
|Уильямс Райан
|1
|0.1
|Клисби Джек
|1
|0.1
|Хелифи Салим
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррьелло Брендон
|2
|0.22
|Божанич Оливер
|2
|0.22
|Крпич Сулейман
|2
|0.22
|Нгбакото Йени
|1
|0.11
|Амальфитано Ромен
|1
|0.11
|Мрчела Томислав
|1
|0.11
|Наджарин Рами
|1 (1)
|0.11
|Клеур Габриэль
|0
|0
|Йенги Кусини
|0
|0
|Фильо Марсело
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Биверс Марк
|2
|0
|Лахман Даррил
|2
|0
|Амини Мустафа
|2
|0
|David Williams III
|2
|0
|Данкан Закари
|2
|0
|Keegan Jelacic
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Luke Bodnar
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Joseph Forde
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|5
|0
|Боррьелло Брендон
|4
|0
|Мрчела Томислав
|4
|0
|Фильо Марсело
|3
|0
|Ньювенхоф Калем
|3
|0
|Амальфитано Ромен
|2
|0
|Крпич Сулейман
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Траоре Адама III
|1
|0
|Наджарин Рами
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
2
8
Перт Глори
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
2
50%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Результаты матчей
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
22
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
63
28
27
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|10
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3