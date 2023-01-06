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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Перт Глори
1:0
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
59' Гол
Keegan Jelacic
62' Желтая карточка
Клеур Габриэль
64' Желтая карточка
David Williams III
78' Желтая карточка
Ньювенхоф Калем
79' Желтая карточка
Фильо Марсело
89' Желтая карточка
Jacob Muir
90'+6
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
37
Jacob
Muir
14
Клисби
Джек
10
Хелифи
Салим
8
Амини
Мустафа
3
Jacob
Dowse
4
Luke
Bodnar
16
Keegan
Jelacic
12
Иванович
Люк
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
6
Фильо
Марсело
5
Мрчела
Томислав
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
7
Наджарин
Рами
28
Ньювенхоф
Калем
9
Йенги
Кусини
8
Божанич
Оливер
17
Амальфитано
Ромен
Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

31 матч

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

AЛ(
1:0
AЛ(
1:1
1:0
5:1
3:0
1:3
0:1
2:0
КФ
1:2
1:1
4:3
1:1
1:1
3:1
2:1
2:0
1:1
2:2
2:1
2:2
1:0
КФ
1:1
1:2
3:2
2:1
3:0
0:2
3:1
1:0
1:1
0:1

Голы

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.88
0.8

Среднее время на гол

48
112

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.31

Среднее время на гол

61
68

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.68
1.06

Тотал матчей

2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giordano Colli 2 0.2
Макинефф Аарон 2 (1) 0.2
David Williams III 1 0.1
Keegan Jelacic 1 0.1
Уильямс Райан 1 0.1
Клисби Джек 1 0.1
Хелифи Салим 0 0
Jacob Muir 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 2 0.22
Божанич Оливер 2 0.22
Крпич Сулейман 2 0.22
Нгбакото Йени 1 0.11
Амальфитано Ромен 1 0.11
Мрчела Томислав 1 0.11
Наджарин Рами 1 (1) 0.11
Клеур Габриэль 0 0
Йенги Кусини 0 0
Фильо Марсело 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Райан 3 0
Биверс Марк 2 0
Лахман Даррил 2 0
Амини Мустафа 2 0
David Williams III 2 0
Данкан Закари 2 0
Keegan Jelacic 2 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Luke Bodnar 1 0
Matthew Hatch 1 0
Joseph Forde 1 0
Jacob Muir 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 5 0
Боррьелло Брендон 4 0
Мрчела Томислав 4 0
Фильо Марсело 3 0
Ньювенхоф Калем 3 0
Амальфитано Ромен 2 0
Крпич Сулейман 2 0
Нинкович Милош 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Траоре Адама III 1 0
Наджарин Рами 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерн Сидней Уондерерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

2
8
Перт Глори
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
3
23%
2
50%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2

Результаты матчей

Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
2
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 1 3 19 - 12 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
4.
Макартур
 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Брисбен Роар
 8 2 5 1 5 - 5 11
6.
Вестерн Юнайтед
 9 3 2 4 12 - 15 11
7.
Сидней
 7 3 1 3 13 - 13 10
8.
Веллингтон Феникс
 9 2 4 3 17 - 17 10
9.
Перт Глори
 10 3 1 6 8 - 15 10
10.
Ньюкасл Джетс
 7 3 0 4 6 - 10 9
11.
Аделаида Юнайтед
 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 6 4 0 2 14 - 9 12
2.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
6.
Перт Глори
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
7.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
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  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 10
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
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    • 46'
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    • 44'
      Хелифи Салим уходит с поля. Joseph Forde выходит вместо него
    • 39'
      Kusini Yengi уходит с поля. Крпич Сулейман выходит вместо него
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