Тур: 1.
1:2
Конец матча
0'
0:1
50' ГолSivasakthi Narayanan
52' Желтая карточкаRohit Kumar
1:1
66' ГолФилиппото Ромен
1:2
90' ГолАлан Коста
90'+7
Ход матча
50'
52'
66'
1:1
90'
1:2
13
Gaurav
Bora
24
Aaron
Evans
20
Hira
Mondal
45
Alex
Saji
15
Emil
Benny
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Gaurav BoraЗащитник
-
24 Aaron EvansЗащитник
-
20 Hira MondalЗащитник
-
45 Alex SajiЗащитник
-
15 Emil BennyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Jithin M.S
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Alberto Annese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Prabir DasПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Rohit KumarПолузащитник
-
22 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Сингх УдантаНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
-
13 Amrit Gope
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
Нортист Юнайтед
Бенгалуру
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хордан Вильмар
|3 (2)
|0.23
|Филиппото Ромен
|2
|0.15
|Aaron Evans
|2
|0.15
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0.15
|Дербишир Мэтт
|1
|0.08
|Parthib Gogoi
|1
|0.08
|Гастаньяга Йон
|0
|0
|Gurjinder Kumar
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|0
|0
|Emil Benny
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|4
|0.31
|Алан Коста
|2
|0.15
|Кришна Рой
|1
|0.08
|Sivasakthi Narayanan
|1
|0.08
|Danish Farooq Bhat
|1
|0.08
|Чхетри Сунил
|1 (1)
|0.08
|Сингх Уданта
|0
|0
|Parag Satish
|0
|0
Карточки
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|4
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Mohammed Irshad
|2
|0
|Mashoor Thangalakath
|2
|0
|Joe Zoherliana
|2
|0
|Rochharzela Rochharzela
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Arindam Bhattacharya
|1
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Mirshad Michu
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Джинган Сандеш
|3
|0
|Сингх Суреш
|3
|0
|Rohit Kumar
|2
|0
|Parag Satish
|2
|0
|Перес Пабло III
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Danish Farooq Bhat
|1
|0
|Naorem Roshan Singh
|1
|0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Бенгалуру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
4
Нортист Юнайтед
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бенгалуру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
0
2
Нортист Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Бенгалуру
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
10%
5
38%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Пропущено
13
4
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
3
27%
76-90
Пропущено
33
17
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
18%
1
6%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
4
12%
5
29%
29%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
4
12%
5
29%
29%
61-75
8
24%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2
Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0
Результаты матчей
Нортист Юнайтед
Бенгалуру
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:7
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
6:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:7
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Нортист Юнайтед
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
112
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|10.
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|11.
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Мумбаи Сити
|Чхангте Лаллианзуала
|7 (2)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|6 (3)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|4