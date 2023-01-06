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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:2
Конец матча
Бенгалуру
0'
0:1
50' Гол
Sivasakthi Narayanan
52' Желтая карточка
Rohit Kumar
1:1
66' Гол
Филиппото Ромен
1:2
90' Гол
Алан Коста
90'+7
32
Mirshad
Michu
13
Gaurav
Bora
24
Aaron
Evans
20
Hira
Mondal
45
Alex
Saji
15
Emil
Benny
10
Филиппото
Ромен
91
Гастаньяга
Йон
7
Rochharzela
Rochharzela
9
Хордан
Вильмар
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
1
Сандху
Гурприт
2
Parag
Satish
5
Алан
Коста
4
Aleksandar
Jovanovic
I
32
Naorem
Roshan
Singh
33
Prabir
Das
8
Сингх
Суреш
18
Rohit
Kumar
22
Кришна
Рой
10
Хави
Эрнандес
II
39
Sivasakthi
Narayanan
Нортист Юнайтед
Бенгалуру

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Бенгалуру

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
4:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:0
СИ
3:0
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хордан Вильмар 3 (2) 0.23
Филиппото Ромен 2 0.15
Aaron Evans 2 0.15
Rochharzela Rochharzela 2 0.15
Дербишир Мэтт 1 0.08
Parthib Gogoi 1 0.08
Гастаньяга Йон 0 0
Gurjinder Kumar 0 0
Imran Khan 0 0
Pragyan Sundar Gogoi 0 0
Emil Benny 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 4 0.31
Алан Коста 2 0.15
Кришна Рой 1 0.08
Sivasakthi Narayanan 1 0.08
Danish Farooq Bhat 1 0.08
Чхетри Сунил 1 (1) 0.08
Сингх Уданта 0 0
Parag Satish 0 0

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 4 0
Michael Jakobsen II 2 0
Mohammed Irshad 2 0
Mashoor Thangalakath 2 0
Joe Zoherliana 2 0
Rochharzela Rochharzela 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Arindam Bhattacharya 1 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Mirshad Michu 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес II 3 0
Джинган Сандеш 3 0
Сингх Суреш 3 0
Rohit Kumar 2 0
Parag Satish 2 0
Перес Пабло III 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Сингх Уданта 1 0
Danish Farooq Bhat 1 0
Naorem Roshan Singh 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Бенгалуру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
4
Нортист Юнайтед
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бенгалуру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

0
2
Нортист Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Бенгалуру
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
10%
5
38%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Пропущено

13
4
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
6
46%
3
27%
76-90

Пропущено

33
17
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
18%
1
6%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
4
12%
5
29%
29%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
4
12%
5
29%
29%
61-75
8
24%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2
Бенгалуру - АТК 0:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Бенгалуру

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:7
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
6:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:7
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
6
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
3
10
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 13 10 1 2 27 - 8 31
2.
Мумбаи Сити
 12 9 3 0 36 - 13 30
3.
Керала Бластерс
 12 8 1 3 22 - 15 25
4.
АТК
 12 7 2 3 17 - 12 23
5.
Гоа
 13 6 1 6 21 - 19 19
6.
Дели Динамос
 12 6 1 5 17 - 19 19
7.
Ченнаин
 11 4 2 5 21 - 23 14
8.
Бенгалуру
 13 4 1 8 10 - 18 13
9.
Ист Бенгал
 11 4 0 7 13 - 20 12
10.
Джамшедпур
 12 1 2 9 9 - 22 5
11.
Нортист Юнайтед
 13 1 0 12 11 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
АТК
 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Керала Бластерс
 7 5 0 2 15 - 12 15
4.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 15 - 5 14
5.
Дели Динамос
 6 4 1 1 10 - 8 13
6.
Гоа
 6 4 0 2 12 - 6 12
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 6 1 1 4 6 - 10 4
10.
Ист Бенгал
 5 1 0 4 5 - 11 3
11.
Нортист Юнайтед
 7 1 0 6 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 6 5 1 0 21 - 8 16
2.
Хайдарабад
 6 5 0 1 13 - 3 15
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 5 3 0 2 13 - 9 9
5.
Ист Бенгал
 6 3 0 3 8 - 9 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Бенгалуру
 8 2 1 5 8 - 13 7
8.
Гоа
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
Дели Динамос
 6 2 0 4 7 - 11 6
10.
Джамшедпур
 6 0 1 5 3 - 12 1
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Мумбаи Сити Чхангте Лаллианзуала 7 (2)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 4
Весь список
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Филиппото Ромен бьет в цель!
  • 60'
    Хордан Вильмар уходит с поля. Jithin M.S выходит вместо него
  • 56'
    Rochharzela уходит с поля. Parthib Gogoi выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Rohit Kumar получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Parag Shrivas сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Sivasakthi Narayanan бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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