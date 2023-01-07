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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
4:0
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
31' Гол в свои ворота
Alexandar Popovic
46' Красная карточка
Sanchez Cortes Isaias
2:0
48' Гол
Beni Nkololo
49' Желтая карточка
Клаф Зак
53' Желтая карточка
Хуанде Хуан
3:0
55' Гол в свои ворота
Panashe Madanha
4:0
58' Гол
Jacob Farrell
90'+7
20
Вукович
Дэнни
2
Thomas
Aquilina
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
13
Harrison
Steele
7
Силвера
Самуэл
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
46
Госи
Джо
36
Panashe
Madanha
13
Lachlan
Barr
41
Alexandar
Popovic
7
Китто
Райан
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
8
Sanchez
Cortes
Isaias
10
Клаф
Зак
26
Халлоран
Бен
9
Ибусуки
Хироси
Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
42.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

43 матча

39.5%
11.6%
48.9%
17 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

32.6%
30.2%
37.2%
14 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.6%
25.6%
41.8%
14 побед 11 ничьих 18 побед

История матчей

3:1
3:0
2:1
2:1
3:2
2:0
2:1
1:3
КФ
1:2
0:1
2:1
0:3
КФ
3:0
2:2
1:0
1:2
2:3
2:1
1:2
4:2
2:3
3:1
2:1
2:1
1:0
2:0
4:0
1:0
0:2
3:1
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.55
1.29

Среднее время на гол

58
70

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.95
1.23

Среднее время на гол

46
73

Всего голов

75
54

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 5 0.5
Силвера Самуэл 3 0.3
Beni Nkololo 3 (1) 0.3
Куол Гаранг 2 (1) 0.2
Jacob Farrell 2 0.2
Marco Tulio1 2 0.2
Michael Ruhs 2 0.2
Айонго Пол 1 0.1
Даниель Холл 1 0.1
Brian Kaltak 0 0
Роу Сторм 0 0
Балар Максимильен 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 2 0.25
Халлоран Бен 2 0.25
Ибусуки Хироси 1 0.13
Китто Райан 1 0.13
Lachlan Barr 1 0.13
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.13
Клаф Зак 0 0
Уорленд Бен 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 3 1
Beni Nkololo 3 0
Силвера Самуэл 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Nick Montgomery 2 0
Jacob Farrell 2 0
Вукович Дэнни 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Michael Ruhs 1 0
Marco Tulio1 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Nectarios Triantis 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandar Popovic 4 0
Халлоран Бен 2 1
Хуанде Хуан 3 0
Sanchez Cortes Isaias 1 1
Китто Райан 2 0
Nestor Irankunda 2 0
Ибусуки Хироси 0 1
Хави Лопеc 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Клаф Зак 1 0
Блэквуд Джордж 1 0
Уорленд Бен 1 0
Lachlan Barr 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
6
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
4
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Аделаида Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

16
6
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
6%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
10
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
5%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
2
9%
2
20%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
8
36%
1
10%
61-75
5
23%
1
10%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
4
31%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
1
3
4
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
1
1.5
1
4
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
3
8
2
1.5
3
5
4
6
2.5
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2:0 8 7 1 0 19 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 10 6 1 3 23 - 12 19
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
4.
Макартур
 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 4 3 18 - 17 13
6.
Брисбен Роар
 8 2 5 1 5 - 5 11
7.
Вестерн Юнайтед
 0:2 10 3 2 5 12 - 17 11
8.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Перт Глори
 10 3 1 6 8 - 15 10
10.
Ньюкасл Джетс
 7 3 0 4 6 - 10 9
11.
Аделаида Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 2:0 5 4 1 0 12 - 3 13
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Вестерн Юнайтед
 0:2 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
6.
Перт Глори
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 0:2 5 1 0 4 7 - 12 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
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Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 10
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
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      48'
      Г О О О О Л - Beni Nkololo бьет в цель!
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Isaias увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Alexandar Popovic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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