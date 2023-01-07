Тур: 11. Стадион: Industree Group Stadium.
4:0
Конец матча
0'
1:0
31' Гол в свои воротаAlexandar Popovic
46' Красная карточкаSanchez Cortes Isaias
2:0
48' ГолBeni Nkololo
49' Желтая карточкаКлаф Зак
53' Желтая карточкаХуанде Хуан
3:0
55' Гол в свои воротаPanashe Madanha
4:0
58' ГолJacob Farrell
90'+7
Ход матча
31'
48'
2:0
49'
53'
55'
3:0
58'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.51 Обе забьют – да
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
46
Госи
Джо
13
Lachlan
Barr
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
10
Клаф
Зак
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Marco Tulio1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Полузащитник
-
21 Michael Ruhs
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
42.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
43 матча
39.5%
11.6%
48.9%
17 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
32.6%
30.2%
37.2%
14 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
32.6%
25.6%
41.8%
14 побед 11 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.55
1.29
Среднее время на гол
58
70
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.95
1.23
Среднее время на гол
46
73
Всего голов
75
54
Голов в среднем за матч
1.74
1.26
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|5
|0.5
|Силвера Самуэл
|3
|0.3
|Beni Nkololo
|3 (1)
|0.3
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.2
|Jacob Farrell
|2
|0.2
|Marco Tulio1
|2
|0.2
|Michael Ruhs
|2
|0.2
|Айонго Пол
|1
|0.1
|Даниель Холл
|1
|0.1
|Brian Kaltak
|0
|0
|Роу Сторм
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|2
|0.25
|Халлоран Бен
|2
|0.25
|Ибусуки Хироси
|1
|0.13
|Китто Райан
|1
|0.13
|Lachlan Barr
|1
|0.13
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.13
|Клаф Зак
|0
|0
|Уорленд Бен
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|3
|1
|Beni Nkololo
|3
|0
|Силвера Самуэл
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Nick Montgomery
|2
|0
|Jacob Farrell
|2
|0
|Вукович Дэнни
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
|Marco Tulio1
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Nectarios Triantis
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexandar Popovic
|4
|0
|Халлоран Бен
|2
|1
|Хуанде Хуан
|3
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|1
|Китто Райан
|2
|0
|Nestor Irankunda
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Клаф Зак
|1
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Lachlan Barr
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
6
Централ Кост Маринерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
4
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Аделаида Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
16
6
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
6%
2
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
10
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
5%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
2
9%
2
20%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
8
36%
1
10%
61-75
5
23%
1
10%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
4
31%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
21
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
53
82
35
46
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|10
|6
|1
|3
|23 - 12
|19
|3.
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|7.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|0:2
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|10
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3