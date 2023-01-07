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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Сидней
0:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
0:1
10' Гол
Завада Оскар
34' Желтая карточка
Краев Божидар
53' Желтая карточка
Ретре Пауло
71' Вторая желтая карточка
Краев Божидар
86' Желтая карточка
Берджесс Макс
86' Красная карточка
Пеннингтон Николас
88' Желтая карточка
Сэил Оливер
0:1
90' Не забитый пенальти
Ле Фондре Адам
0:1
90' Не забитый пенальти
Ле Фондре Адам
90'+10
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
6
Родуэлл
Джек
18
Кабальо
Диего
16
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
9
Ле
Фондре
Адам
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
12
Маурагис
Лукас
7
Барбарусес
Костас
14
Руфер
Алекс
23
Льюис
Клейтон
Рис
11
Краев
Божидар
10
Болл
Дэвид
9
Завада
Оскар
Сидней
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Сидней
Веллингтон Феникс

27 матчей

96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
29.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

43 матча

60.5%
14%
25.5%
26 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.2%
30.2%
25.6%
19 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.5%
37.2%
16.3%
20 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

1:1
AЛ(
2:1
2:1
1:2
3:1
2:2
2:1
0:1
0:1
1:3
4:0
1:4
3:2
1:1
3:1
0:1
1:3
1:1
0:0
1:2
0:3
4:1
1:0
2:1
7:1
1:2
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ПК
2:3
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

2.36
1.43

Среднее время на гол

38
63

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.1
1.18

Среднее время на гол

82
76

Всего голов

75
56

Голов в среднем за матч

1.74
1.3

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 4 0.5
Лолли Джо 2 0.25
Вуд Патрик 2 0.25
Ле Фондре Адам 2 (1) 0.25
Доначи Джеймс 1 0.13
Ретре Пауло 1 0.13
Сегечич Адриан 1 0.13
Касерес Энтони 0 0
Кабальо Диего 0 0
Patrick Yazbek 0 0
Грант Райан 0 0
Брэттан Люк 0 0
Кучарски Джейден 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краев Божидар 4 0.4
Завада Оскар 4 0.4
Уэйн Бен 3 0.3
Саттон Сэм 1 0.1
Болл Дэвид 1 0.1
Сасе Иан 1 0.1
Льюис Клейтон Рис 1 0.1
Олд Бенжамин 1 0.1
Барбарусес Костас 1 0.1
Эллиот Каллан 0 0
Пейн Тим 0 0
Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доначи Джеймс 3 0
Вуд Патрик 3 0
Грант Райан 2 0
Брэттан Люк 2 0
Касерес Энтони 2 0
Ретре Пауло 2 0
Берджесс Макс 2 0
Лолли Джо 0 1
Patrick Yazbek 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краев Божидар 2 1
Пеннингтон Николас 2 1
Вуттон Скотт 3 0
Пейн Тим 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Завада Оскар 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Лавс Джошуа 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Сасе Иан 0 1
Сэил Оливер 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0

Результаты матчей

Сидней
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Веллингтон Феникс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

8
9
Сидней
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Веллингтон Феникс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

9
12
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
56%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
5
42%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
5
42%
76-90

Забито

13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
23%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
38%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1
Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1

Результаты матчей

Сидней
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сидней
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
5
2
6
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2:0 8 7 1 0 19 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 10 6 1 3 23 - 12 19
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
4.
Макартур
 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 4 3 18 - 17 13
6.
Брисбен Роар
 8 2 5 1 5 - 5 11
7.
Вестерн Юнайтед
 0:2 10 3 2 5 12 - 17 11
8.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Перт Глори
 10 3 1 6 8 - 15 10
10.
Ньюкасл Джетс
 7 3 0 4 6 - 10 9
11.
Аделаида Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 2:0 5 4 1 0 12 - 3 13
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Вестерн Юнайтед
 0:2 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
6.
Перт Глори
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 0:2 5 1 0 4 7 - 12 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 10
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сидней 0:1 Веллингтон Феникс онлайн

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