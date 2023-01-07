Тур: 11. Стадион: Netstrata Jubilee Stadium.
0:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЗавада Оскар
34' Желтая карточкаКраев Божидар
53' Желтая карточкаРетре Пауло
71' Вторая желтая карточкаКраев Божидар
86' Желтая карточкаБерджесс Макс
86' Красная карточкаПеннингтон Николас
88' Желтая карточкаСэил Оливер
0:1
90' Не забитый пенальтиЛе Фондре Адам
0:1
90' Не забитый пенальтиЛе Фондре Адам
90'+10
Ход матча
10'
34'
53'
71'
86'
88'
90'
0:1
90'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.65 Обе забьют – да
23
Грант
Райан
11
Мак
Роберт
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гурд АаронЗащитник
- Полузащитник
-
12 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
-
-
21 Лавс Джошуа
-
-
40 Полсен Алекс
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Сидней
Веллингтон Феникс
27 матчей
96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.4%
18.5%
11.1%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
29.6%
20 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
43 матча
60.5%
14%
25.5%
26 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
44.2%
30.2%
25.6%
19 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.5%
37.2%
16.3%
20 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
2.36
1.43
Среднее время на гол
38
63
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.1
1.18
Среднее время на гол
82
76
Всего голов
75
56
Голов в среднем за матч
1.74
1.3
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|4
|0.5
|Лолли Джо
|2
|0.25
|Вуд Патрик
|2
|0.25
|Ле Фондре Адам
|2 (1)
|0.25
|Доначи Джеймс
|1
|0.13
|Ретре Пауло
|1
|0.13
|Сегечич Адриан
|1
|0.13
|Касерес Энтони
|0
|0
|Кабальо Диего
|0
|0
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Грант Райан
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Кучарски Джейден
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краев Божидар
|4
|0.4
|Завада Оскар
|4
|0.4
|Уэйн Бен
|3
|0.3
|Саттон Сэм
|1
|0.1
|Болл Дэвид
|1
|0.1
|Сасе Иан
|1
|0.1
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.1
|Олд Бенжамин
|1
|0.1
|Барбарусес Костас
|1
|0.1
|Эллиот Каллан
|0
|0
|Пейн Тим
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доначи Джеймс
|3
|0
|Вуд Патрик
|3
|0
|Грант Райан
|2
|0
|Брэттан Люк
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Ретре Пауло
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Лолли Джо
|0
|1
|Patrick Yazbek
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краев Божидар
|2
|1
|Пеннингтон Николас
|2
|1
|Вуттон Скотт
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Лавс Джошуа
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Сасе Иан
|0
|1
|Сэил Оливер
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
Результаты матчей
Сидней
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Веллингтон Феникс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Веллингтон Феникс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
8
9
Сидней
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Веллингтон Феникс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
12
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
56%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
5
42%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
5
42%
76-90
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
23%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
38%
4
24%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Сидней - Макартур 0:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Сидней - Мельбурн Сити 2:1
Сидней - Селтик 2:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1
Результаты матчей
Сидней
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сидней
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
55
26
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|10
|6
|1
|3
|23 - 12
|19
|3.
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|7.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|0:2
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|10
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3