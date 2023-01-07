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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Мельбурн Сити
2:0
Первый тайм: 19'
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
9' Гол
Тилио Марко
2:0
12' Гол в свои ворота
Лакруа Лео

Ход матча

9'
Тилио Марко
1:0
12'
Лакруа Лео
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Вестерн Юнайтед
4.80
4.50
5.40
Все Коэффициенты
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
6
Лам
Томас
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
8
Ван
дер
Венне
Рихард
14
Бериша
Валон
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
7
Думбия
Тонго
88
Килкенни
Нил
26
Nicolas
Milanovic
8
Уэлс
Лаклан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

AЛ(
2:1
AЛ(
0:2
2:2
AЛ(
1:0
0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 10 (5) 1.25
Тилио Марко 2 0.25
Леки Мэттью 2 0.25
О'Нил Эйден 1 0.13
Нэббаут Эндрю 0 0
Ван дер Венне Рихард 0 0
Бос Джордан 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 3 0.3
Рисдон Джош 2 0.2
Nicolas Milanovic 2 0.2
Пэйн Коннор 1 0.1
Килкенни Нил 1 0.1
Диаманти Алессандро 1 0.1
Тратт Джейкоб 1 0.1
Уэлс Лаклан 1 0.1
Троизи Джеймс 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 1 1
Гомулка Тарас 1 1
Ван дер Венне Рихард 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бос Джордан 2 0
Бериша Валон 1 0
Леки Мэттью 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Тилио Марко 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 6 0
Лакруа Лео 3 1
Топор-Стэнли Николай 1 2
Nicolas Milanovic 3 0
Троизи Джеймс 2 0
Диаманти Алессандро 1 0
Килкенни Нил 1 0
Думбия Тонго 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Имаи Томоки 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
5
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
4
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вестерн Юнайтед
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
75%
2
22%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
50%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
5 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
7
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2:0 8 7 1 0 19 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 10 6 1 3 23 - 12 19
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
4.
Макартур
 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 4 3 18 - 17 13
6.
Брисбен Роар
 8 2 5 1 5 - 5 11
7.
Вестерн Юнайтед
 0:2 10 3 2 5 12 - 17 11
8.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
9.
Перт Глори
 10 3 1 6 8 - 15 10
10.
Ньюкасл Джетс
 7 3 0 4 6 - 10 9
11.
Аделаида Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 2:0 5 4 1 0 12 - 3 13
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Вестерн Юнайтед
 0:2 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
6.
Перт Глори
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 0:2 5 1 0 4 7 - 12 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 10
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Лакруа Лео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Марко Тилио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Вестерн Юнайтед
4.80
4.50
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед онлайн

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