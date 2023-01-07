Тур: 11. Стадион: ААМИ Парк.
2:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
9'
1:0
12'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah Botic
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|10 (5)
|1.25
|Тилио Марко
|2
|0.25
|Леки Мэттью
|2
|0.25
|О'Нил Эйден
|1
|0.13
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|Ван дер Венне Рихард
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|3
|0.3
|Рисдон Джош
|2
|0.2
|Nicolas Milanovic
|2
|0.2
|Пэйн Коннор
|1
|0.1
|Килкенни Нил
|1
|0.1
|Диаманти Алессандро
|1
|0.1
|Тратт Джейкоб
|1
|0.1
|Уэлс Лаклан
|1
|0.1
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|1
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|6
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Диаманти Алессандро
|1
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Думбия Тонго
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
5
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вестерн Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
4
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Вестерн Юнайтед
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
75%
2
22%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
50%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
5 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
27
25
18
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|10
|6
|1
|3
|23 - 12
|19
|3.
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|7.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|10.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|0:2
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|10
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3