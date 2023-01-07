Тур: 11. Стадион: ААМИ Парк.
4:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолТилио Марко
2:0
12' Гол в свои воротаЛакруа Лео
3:0
24' ГолМакларен Джейми
4:0
84' ГолНэббаут Эндрю
90'+4
Ход матча
9'
1:0
12'
2:0
24'
3:0
84'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah Botic
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|11 (5)
|1.38
|Тилио Марко
|3
|0.38
|Леки Мэттью
|2
|0.25
|Нэббаут Эндрю
|1
|0.13
|О'Нил Эйден
|1
|0.13
|Ван дер Венне Рихард
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|3
|0.3
|Рисдон Джош
|2
|0.2
|Nicolas Milanovic
|2
|0.2
|Пэйн Коннор
|1
|0.1
|Килкенни Нил
|1
|0.1
|Диаманти Алессандро
|1
|0.1
|Тратт Джейкоб
|1
|0.1
|Уэлс Лаклан
|1
|0.1
|Троизи Джеймс
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|1
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|6
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|2
|Nicolas Milanovic
|3
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Диаманти Алессандро
|1
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Думбия Тонго
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
6
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вестерн Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
4
Мельбурн Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Вестерн Юнайтед
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
60%
3
25%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
6%
2
14%
1-15
5
29%
29%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
2
12%
1-15
2
29%
4
24%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
43%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
Точный счет
4:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
28
35
19
26
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3