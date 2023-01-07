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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Джамшедпур
2:2
Конец матча
Ченнаин
0'
1:0
17' Гол
Ritwik Das
23' Желтая карточка
Edwin Vanspaul
31' Желтая карточка
Халдер Пронай
34' Желтая карточка
Eli Sabia
2:0
56' Гол
Ritwik Das
2:1
60' Гол
Vincy Barretto
2:2
68' Гол
Слишкович Петар
90'+7
31
Vishal
Yadav
26
Laldinliana
Renthlei
4
Laldinpuia
Pc
13
Eli
Sabia
6
Ricky
Lallawmawma
50
Кривелларо
Рафаэл
14
Халдер
Пронай
10
Эммануэль-Томас
Джей
18
Ritwik
Das
99
Чима
Даниэль
9
Пандита
Ишан
1
Samik
Mitra
13
Ajith
Kumar
6
Vafa
Hakhamaneshi
3
Дианье
Фаллу
27
Aakash
Sangwan
26
Дюкер
Юлиус
8
Edwin
Vanspaul
66
Prasanth
Karuthadathkuni
15
Тапа
Анируд
47
Vincy
Barretto
9
Слишкович
Петар
Джамшедпур
Ченнаин

История личных встреч

Джамшедпур
Ченнаин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СИ
3:1
СИ
1:4
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 3 0.23
Ritwik Das 2 0.15
Пандита Ишан 2 0.15
Хартли Питер 1 0.08
Boris Singh Thangjam 1 0.08
Эммануэль-Томас Джей 1 (1) 0.08
Harrison Sawyer 0 0
Кривелларо Рафаэл 0 0
Ricky Lallawmawma 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Хайяти Абденассер 7 (1) 0.58
Слишкович Петар 7 0.58
Vincy Barretto 3 0.25
Дюкер Юлиус 1 0.08
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.08
Rahim Ali 1 0.08
Карикари Кваме 1 (1) 0.08
Vafa Hakhamaneshi 1 0.08
Aakash Sangwan 0 0

Карточки

Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 4 1
Pratik Chowdhary 3 0
Boris Singh Thangjam 3 0
Laldinliana Renthlei 2 0
Eli Sabia 1 0
Чима Даниэль 1 0
Халдер Пронай 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Wellington XVII 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Чоудхари Фарух 1 0
Jitendra Singh 1 0
Ritwik Das 1 0
Muhammed Uvais 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ajith Kumar 3 1
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Дианье Фаллу 2 0
Дюкер Юлиус 2 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0
Edwin Vanspaul 1 0
Sourav Das 1 0

Результаты матчей

Джамшедпур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

4
4
Джамшедпур
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ченнаин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

1
5
Джамшедпур
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ченнаин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
16

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
5
42%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Забито

8
21
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
38%
1
5%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
13%
5
24%
76-90

Пропущено

23
23
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
6
26%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
7
30%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Джамшедпур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0
Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3
Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Джамшедпур
Ченнаин

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:7
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:7
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Джамшедпур
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
1
2
10
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 13 10 1 2 27 - 8 31
2.
Мумбаи Сити
 12 9 3 0 36 - 13 30
3.
Керала Бластерс
 12 8 1 3 22 - 15 25
4.
АТК
 12 7 2 3 17 - 12 23
5.
Дели Динамос
 0:0 13 6 2 5 17 - 19 20
6.
Гоа
 13 6 1 6 21 - 19 19
7.
Ченнаин
 12 4 3 5 23 - 25 15
8.
Ист Бенгал
 0:0 12 4 1 7 13 - 20 13
9.
Бенгалуру
 13 4 1 8 10 - 18 13
10.
Джамшедпур
 13 1 3 9 11 - 24 6
11.
Нортист Юнайтед
 13 1 0 12 11 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
АТК
 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Керала Бластерс
 7 5 0 2 15 - 12 15
4.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 15 - 5 14
5.
Дели Динамос
 0:0 7 4 2 1 10 - 8 14
6.
Гоа
 6 4 0 2 12 - 6 12
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Ист Бенгал
 0:0 5 1 0 4 5 - 11 3
11.
Нортист Юнайтед
 7 1 0 6 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 6 5 1 0 21 - 8 16
2.
Хайдарабад
 6 5 0 1 13 - 3 15
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 6 3 1 2 15 - 11 10
5.
Ист Бенгал
 0:0 7 3 1 3 8 - 9 10
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Бенгалуру
 8 2 1 5 8 - 13 7
8.
Гоа
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
Дели Динамос
 0:0 6 2 0 4 7 - 11 6
10.
Джамшедпур
 6 0 1 5 3 - 12 1
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 7 (3)
Мумбаи Сити Чхангте Лаллианзуала 7 (2)
Ист Бенгал Cleiton Silva 7
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 5
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Весь список
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Vincy Barretto бьет в цель!
  • 58'
    Prasanth Karuthadathkuni уходит с поля. Yumkhaibam Jiteshwor Singh выходит вместо него
  • 58'
    Edwin Vanspaul уходит с поля. Jockson Dhas выходит вместо него
  • 56'
    Ricky Lallawmawma сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Ritwik Das бьет в цель!
  • 46'
    Пандита Ишан уходит с поля. Boris Singh Thangjam выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      34'
      Сабиа Эли получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Халдер Пронай получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Edwin Vanspaul получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Кривелларо Рафаэл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Ritwik Das бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Джамшедпур 2:2 Ченнаин онлайн

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