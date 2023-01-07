Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолRitwik Das
23' Желтая карточкаEdwin Vanspaul
31' Желтая карточкаХалдер Пронай
34' Желтая карточкаEli Sabia
2:0
56' ГолRitwik Das
2:1
60' ГолVincy Barretto
2:2
68' ГолСлишкович Петар
90'+7
Ход матча
17'
1:0
23'
31'
34'
56'
2:0
60'
2:1
68'
31
Vishal
Yadav
13
Eli
Sabia
18
Ritwik
Das
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
-
31 Vishal YadavВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ritwik DasПолузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Rehenesh TP
-
-
-
-
-
Главный тренер: Адриан Бутройд
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
-
-
-
-
19 Sajal Bag
-
25 Jockson Dhas
-
-
11 Rahim Ali
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
История личных встреч
Джамшедпур
Ченнаин
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|3
|0.23
|Ritwik Das
|2
|0.15
|Пандита Ишан
|2
|0.15
|Хартли Питер
|1
|0.08
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.08
|Эммануэль-Томас Джей
|1 (1)
|0.08
|Harrison Sawyer
|0
|0
|Кривелларо Рафаэл
|0
|0
|Ricky Lallawmawma
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (1)
|0.58
|Слишкович Петар
|7
|0.58
|Vincy Barretto
|3
|0.25
|Дюкер Юлиус
|1
|0.08
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.08
|Rahim Ali
|1
|0.08
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.08
|Vafa Hakhamaneshi
|1
|0.08
|Aakash Sangwan
|0
|0
Карточки
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хартли Питер
|4
|1
|Pratik Chowdhary
|3
|0
|Boris Singh Thangjam
|3
|0
|Laldinliana Renthlei
|2
|0
|Eli Sabia
|1
|0
|Чима Даниэль
|1
|0
|Халдер Пронай
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Wellington XVII
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Чоудхари Фарух
|1
|0
|Jitendra Singh
|1
|0
|Ritwik Das
|1
|0
|Muhammed Uvais
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ajith Kumar
|3
|1
|Vafa Hakhamaneshi
|2
|1
|Debjit Majumder
|1
|1
|Дианье Фаллу
|2
|0
|Дюкер Юлиус
|2
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Edwin Vanspaul
|1
|0
|Sourav Das
|1
|0
Результаты матчей
Джамшедпур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Ченнаин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
4
4
Джамшедпур
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ченнаин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
1
5
Джамшедпур
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Ченнаин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
16
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
5
42%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Забито
8
21
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
38%
1
5%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
13%
5
24%
76-90
Пропущено
23
23
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
6
26%
2
9%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
7
30%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Джамшедпур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 АТК - Джамшедпур 1:0
Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3
Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Джамшедпур
Ченнаин
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:7
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
7
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:7
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Джамшедпур
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
101
210
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|27 - 8
|31
|2.
|12
|9
|3
|0
|36 - 13
|30
|3.
|12
|8
|1
|3
|22 - 15
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|5.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 19
|20
|6.
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|7.
|12
|4
|3
|5
|23 - 25
|15
|8.
|0:0
|12
|4
|1
|7
|13 - 20
|13
|9.
|13
|4
|1
|8
|10 - 18
|13
|10.
|13
|1
|3
|9
|11 - 24
|6
|11.
|13
|1
|0
|12
|11 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|6.
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|7.
|5
|2
|0
|3
|2 - 5
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|11.
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|10.
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|11.
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|7 (3)
|Мумбаи Сити
|Чхангте Лаллианзуала
|7 (2)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|7
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (4)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|5
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4