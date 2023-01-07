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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 18.
Анортосис
0:0
Второй тайм: 61'
АЕК Ларнака
0'
20' Желтая карточка
Уорис Маджид
0:0
21' Не забитый пенальти
Дьюрчо Адам
24' Желтая карточка
Амбарцумян Оганес
35' Желтая карточка
Микель Гонсалес
52' Желтая карточка
Иоанну Михалис
54' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
55' Желтая карточка
Ароян Вараздат

Ход матча

20'
Уорис Маджид
 
21'
0:0
Дьюрчо Адам
24'
Амбарцумян Оганес
 
35'
 
Микель Гонсалес
51'
Христофи Димитрос
Эбралидзе Автандил
 
52'
Иоанну Михалис
 
54'
 
Лопеш Рафаэл
55'
Ароян Вараздат
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
АЕК Ларнака
5.00
3.45
3.80
Все Коэффициенты
Анортосис
АЕК Ларнака

История личных встреч

Анортосис
АЕК Ларнака

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
52%
15 побед 13 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 25 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед

55 матчей

29.1%
25.5%
45.4%
16 побед 14 ничьих 25 побед

Первый тайм

23.6%
30.9%
45.5%
13 побед 17 ничьих 25 побед

Второй тайм

27.3%
41.8%
30.9%
15 побед 23 ничьи 17 побед

История матчей

ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
К
2:2
К
1:3
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
0:1
К
2:2
ПД
1:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
КК
3:1
КК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:1
К
1:2
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.04

Среднее время на гол

72
86

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.73
1.28

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

81
64

Голов в среднем за матч

1.47
1.16

Тотал матчей

2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 76%
Меньше 24%
13
30
Больше 55%
Меньше 45%
25
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

61
77

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 4 0.24
Байшиньу Марку 1 0.06
Амбарцумян Оганес 1 0.06
Ароян Вараздат 1 0.06
Кику Франсишку 1 0.06
Варда Амр 1 0.06
Хрисостому Андреас 1 0.06
Сабо Эрик 1 (1) 0.06
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альтман Омри 6 (1) 0.33
Лопеш Рафаэл 4 0.22
Тричковски Иван 4 (1) 0.22
Дьюрчо Адам 4 (1) 0.22
Ромо Хосе 2 0.11
Ойер Санхурхо 2 0.11
Понс Пере 1 0.06
Фараж Имад 1 0.06
Олатунджи Виктор 1 0.06
Миличевич Хрвое 1 0.06

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 6 0
Ароян Вараздат 4 0
Иоанну Михалис 4 0
Уорис Маджид 3 0
Амбарцумян Оганес 3 0
Сабо Эрик 3 0
Коррейя Андерсон 3 0
Антониу Минас 3 0
Антониадес Мариос 1 1
Панчеон Джейсон 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Кику Франсишку 1 0
Радонич Деян 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Корреа Павлос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 5 0
Мамас Рафаил 5 0
Микель Гонсалес 4 0
Томович Ненад 3 0
Энглезу Никос 3 0
Понс Пере 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Ромо Хосе 2 0
Густаву Луиш 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Ойер Санхурхо 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2
Анортосис
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
АЕК Ларнака
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
15
Анортосис
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
АЕК Ларнака
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

14
26
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
14%
4
15%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
21%
6
23%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
3
21%
4
15%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1
Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0

Результаты матчей

Анортосис
АЕК Ларнака

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 44%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Анортосис
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
5
1.5
4
5
1
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
3
4
12
1.5
9
8
1
15
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 0:0 18 13 2 3 29 - 10 41
2.
АПОЭЛ
 17 12 4 1 24 - 6 40
3.
Пафос
 17 11 4 2 36 - 11 37
4.
Арис Лимассол
 17 9 6 2 29 - 12 33
5.
Омония
 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 16 8 4 4 15 - 12 28
7.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
8.
АЕЛ Лимаcсол
 16 6 4 6 13 - 11 22
9.
Анортосис
 0:0 17 5 4 8 13 - 21 19
10.
Кармиотисса
 16 4 4 8 12 - 24 16
11.
Эносис
 18 4 2 12 12 - 27 14
12.
Докса Катокопия
 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 17 3 1 13 11 - 32 10
14.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 0:0 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
8.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
10.
Акритас Хлоракас
 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 0:0 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
14.
Докса Катокопия
 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 0:0 9 5 1 3 11 - 7 16
5.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
6.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 0:0 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Микель Гонсалес получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
АЕК Ларнака
5.00
3.45
3.80
Все Коэффициенты
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Анортосис
АЕК Ларнака
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