Тур: 18.
0:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаУорис Маджид
0:0
21' Не забитый пенальтиДьюрчо Адам
24' Желтая карточкаАмбарцумян Оганес
35' Желтая карточкаМикель Гонсалес
52' Желтая карточкаИоанну Михалис
54' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
55' Желтая карточкаАроян Вараздат
72' Желтая карточкаТехера Серхио
90'+5
Ход матча
20'
21'
0:0
35'
52'
54'
55'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.07 Победа АЕКа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
51 Альтман ОмриНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Анортосис
АЕК Ларнака
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
52%
15 побед 13 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 25 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед
55 матчей
29.1%
25.5%
45.4%
16 побед 14 ничьих 25 побед
Первый тайм
23.6%
30.9%
45.5%
13 побед 17 ничьих 25 побед
Второй тайм
27.3%
41.8%
30.9%
15 побед 23 ничьи 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.04
Среднее время на гол
72
86
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.73
1.28
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
81
64
Голов в среднем за матч
1.47
1.16
Тотал матчей
2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 76%
Меньше 24%
13
30
Больше 55%
Меньше 45%
25
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
61
77
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.24
|Байшиньу Марку
|1
|0.06
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Кику Франсишку
|1
|0.06
|Варда Амр
|1
|0.06
|Хрисостому Андреас
|1
|0.06
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.06
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альтман Омри
|6 (1)
|0.33
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.22
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.22
|Дьюрчо Адам
|4 (1)
|0.22
|Ромо Хосе
|2
|0.11
|Ойер Санхурхо
|2
|0.11
|Понс Пере
|1
|0.06
|Фараж Имад
|1
|0.06
|Олатунджи Виктор
|1
|0.06
|Миличевич Хрвое
|1
|0.06
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|6
|0
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Иоанну Михалис
|4
|0
|Уорис Маджид
|3
|0
|Амбарцумян Оганес
|3
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Коррейя Андерсон
|3
|0
|Антониу Минас
|3
|0
|Антониадес Мариос
|1
|1
|Панчеон Джейсон
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|5
|0
|Мамас Рафаил
|5
|0
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Понс Пере
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Анортосис
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
АЕК Ларнака
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
15
Анортосис
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
АЕК Ларнака
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
7
17
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
14
26
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
2
14%
4
15%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
21%
6
23%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
3
21%
4
15%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акритас Хлоракас - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - Арис Лимассол 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1
Эносис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0
Результаты матчей
Анортосис
АЕК Ларнака
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Анортосис
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
26
45
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
144
413
99
116
315
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7