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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 18.
Омония
2:0
Второй тайм: 56'
Докса Катокопия
0'
1:0
11' Гол
Бруно V
2:0
30' Гол
Баркер Брэндон

Ход матча

11'
Бруно V
1:0
30'
Баркер Брэндон
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Докса Катокопия
4.70
8.60
7.80
Все Коэффициенты
Омония
Докса Катокопия

История личных встреч

Омония
Докса Катокопия

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

36 матчей

63.9%
25%
11.1%
23 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
36.1%
19.5%
16 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
20 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:0
К
1:1
К
4:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:3
К
1:1
К
2:3
ПД
1:2
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
4:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:6
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:4
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

2.28
2.06

Среднее время на гол

39
43

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

0.83
1.06

Среднее время на гол

108
85

Всего голов

56
56

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 7 (2) 0.39
Какулис Андроникос 6 0.33
Безус Роман 3 0.17
Хупер Гэри 2 0.11
Ансарифард Карим 2 0.11
Лойзу Лойзос 2 0.11
Матавж Тим 1 0.06
Лекьякс Ян 1 0.06
Папулис Фотис 1 0.06
Ланг Адам 1 0.06
Баркер Брэндон 1 0.06
Захариу Панайотис 1 0.06
Милетич Неманья 1 0.06
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 (1) 0.17
Собчик Алекс 2 0.11
Аденон Халед 1 0.06
Бенни Бернарду 1 0.06
Benjamin Asamoah 1 0.06
Анаане Тиджани 1 0.06
Andreas Karamanolis 1 0.06

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 6 1
Безус Роман 3 0
Кусулос Янис 3 0
Бруно V 3 0
Ланг Адам 1 1
Псалтис Парис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Милетич Неманья 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 7 0
Аденон Халед 4 1
Керла Семир 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Садик Берат 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Benjamin Asamoah 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Andreas Karamanolis 1 0

Результаты матчей

Омония
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Докса Катокопия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
5
Омония
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

6
2
Омония
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Докса Катокопия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

19
9
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
5%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
26%
3
33%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
42%
2
22%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
67%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Забито

27
12
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
1
4%
1
8%
1-15
3
11%
4
33%
16-30
7
26%
4
33%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
9
33%
2
17%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
2
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
5
23%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
5
28%
5
23%
61-75
3
17%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1

Результаты матчей

Омония
Докса Катокопия

Точный счет

4:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

4:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
11 раз 65%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Омония
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
7
6
2
1.5
1
8
4
4
2.5
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
6
11
8
9
1.5
4
13
5
12
2.5
3
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 4 1 24 - 6 40
2.
АЕК Ларнака
 17 13 1 3 29 - 10 40
3.
Пафос
 17 11 4 2 36 - 11 37
4.
Арис Лимассол
 17 9 6 2 29 - 12 33
5.
Омония
 2:0 18 10 1 7 30 - 18 31
6.
Аполлон
 16 8 4 4 15 - 12 28
7.
Неа Саламина
 18 8 1 9 19 - 23 25
8.
АЕЛ Лимаcсол
 16 6 4 6 13 - 11 22
9.
Анортосис
 16 5 3 8 13 - 21 18
10.
Кармиотисса
 16 4 4 8 12 - 24 16
11.
Эносис
 18 4 2 12 12 - 27 14
12.
Докса Катокопия
 0:2 18 3 3 12 10 - 26 12
13.
Акритас Хлоракас
 17 3 1 13 11 - 32 10
14.
Олимпиакос Никосия
 17 1 6 10 10 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 9 8 1 0 18 - 3 25
2.
Омония
 2:0 9 8 0 1 22 - 4 24
3.
Пафос
 8 6 1 1 19 - 5 19
4.
АПОЭЛ
 9 5 3 1 10 - 2 18
5.
Аполлон
 8 5 1 2 9 - 6 16
6.
Неа Саламина
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
Арис Лимассол
 8 3 3 2 15 - 10 12
8.
Кармиотисса
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 1 4 6 - 7 10
10.
Акритас Хлоракас
 9 3 0 6 7 - 17 9
11.
Анортосис
 7 2 2 3 7 - 10 8
12.
Эносис
 9 2 2 5 6 - 11 8
13.
Олимпиакос Никосия
 8 1 4 3 5 - 9 7
14.
Докса Катокопия
 0:2 9 1 1 7 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Арис Лимассол
 9 6 3 0 14 - 2 21
3.
Пафос
 9 5 3 1 17 - 6 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 0 3 11 - 7 15
5.
АЕЛ Лимаcсол
 8 3 3 2 7 - 4 12
6.
Аполлон
 8 3 3 2 6 - 6 12
7.
Неа Саламина
 9 4 0 5 9 - 10 12
8.
Анортосис
 9 3 1 5 6 - 11 10
9.
Докса Катокопия
 0:2 9 2 2 5 7 - 13 8
10.
Омония
 2:0 9 2 1 6 8 - 14 7
11.
Эносис
 9 2 0 7 6 - 16 6
12.
Кармиотисса
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Олимпиакос Никосия
 9 0 2 7 5 - 21 2
14.
Акритас Хлоракас
 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 12
Омония Бруно V 7
Омония Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Альтман Омри 6
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 8
Омония Кассама Морету 1 6
Пафос Кане Мамаду 1 6
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 7
Докса Катокопия Ковачевич Боян 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Баркер Брэндон бьет в цель!
  • 11'
    Баркер Брэндон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Бруно V бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Докса Катокопия
4.70
8.60
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Омония 2:0 Докса Катокопия онлайн

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Омония
Докса Катокопия
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