Тур: 18.
2:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
11'
1:0
30'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kypros Mouzouros
История личных встреч
Омония
Докса Катокопия
29 матчей
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
24.1%
6.9%
20 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
36 матчей
63.9%
25%
11.1%
23 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
36.1%
19.5%
16 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
20 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
2.28
2.06
Среднее время на гол
39
43
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
0.83
1.06
Среднее время на гол
108
85
Всего голов
56
56
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|7 (2)
|0.39
|Какулис Андроникос
|6
|0.33
|Безус Роман
|3
|0.17
|Хупер Гэри
|2
|0.11
|Ансарифард Карим
|2
|0.11
|Лойзу Лойзос
|2
|0.11
|Матавж Тим
|1
|0.06
|Лекьякс Ян
|1
|0.06
|Папулис Фотис
|1
|0.06
|Ланг Адам
|1
|0.06
|Баркер Брэндон
|1
|0.06
|Захариу Панайотис
|1
|0.06
|Милетич Неманья
|1
|0.06
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|3 (1)
|0.17
|Собчик Алекс
|2
|0.11
|Аденон Халед
|1
|0.06
|Бенни Бернарду
|1
|0.06
|Benjamin Asamoah
|1
|0.06
|Анаане Тиджани
|1
|0.06
|Andreas Karamanolis
|1
|0.06
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|6
|1
|Безус Роман
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Ланг Адам
|1
|1
|Псалтис Парис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|7
|0
|Аденон Халед
|4
|1
|Керла Семир
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Benjamin Asamoah
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
|Andreas Karamanolis
|1
|0
Результаты матчей
Омония
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Докса Катокопия
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
5
Омония
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
6
2
Омония
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Докса Катокопия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
19
9
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
5%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
26%
3
33%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
42%
2
22%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
67%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Забито
27
12
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
1
4%
1
8%
1-15
3
11%
4
33%
16-30
7
26%
4
33%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
9
33%
2
17%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
2
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
5
23%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
5
28%
5
23%
61-75
3
17%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Омония - Акритас Хлоракас 1:0
Омония - Кармиотисса 4:0 Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия - Эносис 0:3 Аполлон - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:1
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1
Результаты матчей
Омония
Докса Катокопия
Точный счет
4:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
4:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
11 раз 65%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Омония
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
27
62
18
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
27
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
611
89
413
512
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|24 - 6
|40
|2.
|17
|13
|1
|3
|29 - 10
|40
|3.
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|4.
|17
|9
|6
|2
|29 - 12
|33
|5.
|2:0
|18
|10
|1
|7
|30 - 18
|31
|6.
|16
|8
|4
|4
|15 - 12
|28
|7.
|18
|8
|1
|9
|19 - 23
|25
|8.
|16
|6
|4
|6
|13 - 11
|22
|9.
|16
|5
|3
|8
|13 - 21
|18
|10.
|16
|4
|4
|8
|12 - 24
|16
|11.
|18
|4
|2
|12
|12 - 27
|14
|12.
|0:2
|18
|3
|3
|12
|10 - 26
|12
|13.
|17
|3
|1
|13
|11 - 32
|10
|14.
|17
|1
|6
|10
|10 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|18 - 3
|25
|2.
|2:0
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|3.
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|10 - 2
|18
|5.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|13.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|14.
|0:2
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|14 - 4
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 2
|21
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|4.
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|8.
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|9.
|0:2
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|10.
|2:0
|9
|2
|1
|6
|8 - 14
|7
|11.
|9
|2
|0
|7
|6 - 16
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 21
|2
|14.
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|12
|Омония
|Бруно V
|7
|Омония
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Альтман Омри
|6
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|6
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|8
|Омония
|Кассама Морету
|1 6
|Пафос
|Кане Мамаду
|1 6
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|7
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|7