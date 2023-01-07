  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Дели Динамос
3:1
Конец матча
Ист Бенгал
0'
0:1
10' Гол
Cleiton Silva
1:1
22' Гол
Маурисио Диего
2:1
45' Гол
Nanda Kumar
3:1
53' Гол
Маурисио Диего
75' Желтая карточка
Кириаку Харис
90' Желтая карточка
Ankit Mukherjee
90'+7
1
Сингх
Амриндер
3
Гахлот
Нарендер
5
Дельгадо
Карлос
6
Малик
Осама
30
Denechandra
Meitei
21
Креспо
Сауль
10
Фернандес
Райньер
24
Thoiba
Moirangthem
17
Jerry
Mawihmingthanga
9
Маурисио
Диего
11
Nanda
Kumar
25
Suvam
Sen
29
Naorem
Singh
5
Lalchungnunga
4
Ivan
Garrido
III
17
Jerry
Lalrinzuala
14
Alex
XXV
24
О'Доэрти
Джордан
15
Mobashir
Rahman
19
Ankit
Mukherjee
10
Cleiton
Silva
18
Himanshu
Jangra
Дели Динамос
Ист Бенгал

История личных встреч

Дели Динамос
Ист Бенгал

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СИ
2:4
СИ
1:2
СИ
6:4
СИ
6:5
СИ
3:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

6
2.33

Среднее время на гол

15
38

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
4.5

Среднее время на гол

45
20

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

3.6
3.2

Тотал матчей

3.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

25
28

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 7 (1) 0.54
Nanda Kumar 5 0.38
Jerry Mawihmingthanga 3 0.23
Мартин Педро 3 0.23
Issac Vanmalsawma 1 0.08
Фернандес Райньер 0 0
Родригес Виктор II 0 0
Креспо Сауль 0 0
Сингх Амриндер 0 0
Isak Vanlalruatfela 0 0
Denechandra Meitei 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 8 (2) 0.67
Naorem Singh 1 0.08
Suhair Vadakkepeedika 1 0.08
Alex XXV 1 0.08
Thongkhoseim Haokip 1 0.08
О'Доэрти Джордан 1 0.08
Кириаку Харис 1 0.08
Mobashir Rahman 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nanda Kumar 2 1
Гахлот Нарендер 3 0
Мартин Педро 2 0
Issac Vanmalsawma 2 0
Сингх Амриндер 2 0
Креспо Сауль 1 0
Jerry Mawihmingthanga 1 0
Sahil Panwar 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Suhair Vadakkepeedika 4 0
Lalchungnunga 3 0
Голуи Сартхак 1 1
Cleiton Silva 2 0
Ivan Garrido III 2 0
Jerry Lalrinzuala 2 0
Кириаку Харис 2 0
Ankit Mukherjee 2 0
Souvik Chakraborty 1 0
Thongkhoseim Haokip 1 0
Alex XXV 1 0
Сингх Камалджит 1 0
Mobashir Rahman 1 0
Naorem Singh 1 0
Suvam Sen 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ист Бенгал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
2
Дели Динамос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ист Бенгал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

7
2
Дели Динамос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ист Бенгал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Забито

20
14
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
7
35%
3
21%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
20%
1
4%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
7
30%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
7
35%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3
Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2

Результаты матчей

Дели Динамос
Ист Бенгал

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
5
2
1.5
2
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
2
4
2.5
2
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
4
8
4
9
2.5
2
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 13 10 1 2 27 - 8 31
2.
Мумбаи Сити
 12 9 3 0 36 - 13 30
3.
Керала Бластерс
 12 8 1 3 22 - 15 25
4.
АТК
 12 7 2 3 17 - 12 23
5.
Дели Динамос
 13 7 1 5 20 - 20 22
6.
Гоа
 13 6 1 6 21 - 19 19
7.
Ченнаин
 12 4 3 5 23 - 25 15
8.
Бенгалуру
 13 4 1 8 10 - 18 13
9.
Ист Бенгал
 12 4 0 8 14 - 23 12
10.
Джамшедпур
 13 1 3 9 11 - 24 6
11.
Нортист Юнайтед
 13 1 0 12 11 - 35 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайдарабад
 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Дели Динамос
 7 5 1 1 13 - 9 16
3.
АТК
 6 5 0 1 9 - 4 15
4.
Керала Бластерс
 7 5 0 2 15 - 12 15
5.
Мумбаи Сити
 6 4 2 0 15 - 5 14
6.
Гоа
 6 4 0 2 12 - 6 12
7.
Бенгалуру
 5 2 0 3 2 - 5 6
8.
Ченнаин
 6 1 2 3 8 - 14 5
9.
Джамшедпур
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Ист Бенгал
 5 1 0 4 5 - 11 3
11.
Нортист Юнайтед
 7 1 0 6 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 6 5 1 0 21 - 8 16
2.
Хайдарабад
 6 5 0 1 13 - 3 15
3.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Ченнаин
 6 3 1 2 15 - 11 10
5.
Ист Бенгал
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
АТК
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Бенгалуру
 8 2 1 5 8 - 13 7
8.
Гоа
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
Дели Динамос
 6 2 0 4 7 - 11 6
10.
Джамшедпур
 6 0 1 5 3 - 12 1
11.
Нортист Юнайтед
 6 0 0 6 4 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Ист Бенгал Cleiton Silva 8
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 7 (4)
Дели Динамос Маурисио Диего 7 (4)
Ченнаин Слишкович Петар 7 (3)
Мумбаи Сити Чхангте Лаллианзуала 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Нортист Юнайтед Гастаньяга Йон 5
Гоа Бедия Эду 1 3
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
АТК Хэмилл Брендан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Маурисио Диего сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Nandha Kumar Sekar бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Дели Динамос 3:1 Ист Бенгал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     