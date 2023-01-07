Тур: 1.
3:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолCleiton Silva
1:1
22' ГолМаурисио Диего
2:1
45' ГолNanda Kumar
3:1
53' ГолМаурисио Диего
75' Желтая карточкаКириаку Харис
90' Желтая карточкаAnkit Mukherjee
90'+7
Ход матча
10'
0:1
22'
45'
2:1
53'
75'
90'
21
Креспо
Сауль
11
Nanda
Kumar
25
Suvam
Sen
29
Naorem
Singh
14
Alex
XXV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Nanda KumarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
36 Sahil Panwar
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
- Основной состав
-
25 Suvam SenВратарь
-
29 Naorem SinghЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Alex XXVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Pawan Kumar2
-
-
33 Pritam Singh
-
-
Главный тренер: Stephen Constantine
История личных встреч
Дели Динамос
Ист Бенгал
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
6
2.33
Среднее время на гол
15
38
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
2
4.5
Среднее время на гол
45
20
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
3.6
3.2
Тотал матчей
3.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
25
28
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|7 (1)
|0.54
|Nanda Kumar
|5
|0.38
|Jerry Mawihmingthanga
|3
|0.23
|Мартин Педро
|3
|0.23
|Issac Vanmalsawma
|1
|0.08
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Родригес Виктор II
|0
|0
|Креспо Сауль
|0
|0
|Сингх Амриндер
|0
|0
|Isak Vanlalruatfela
|0
|0
|Denechandra Meitei
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|8 (2)
|0.67
|Naorem Singh
|1
|0.08
|Suhair Vadakkepeedika
|1
|0.08
|Alex XXV
|1
|0.08
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0.08
|О'Доэрти Джордан
|1
|0.08
|Кириаку Харис
|1
|0.08
|Mobashir Rahman
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nanda Kumar
|2
|1
|Гахлот Нарендер
|3
|0
|Мартин Педро
|2
|0
|Issac Vanmalsawma
|2
|0
|Сингх Амриндер
|2
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|1
|0
|Sahil Panwar
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Suhair Vadakkepeedika
|4
|0
|Lalchungnunga
|3
|0
|Голуи Сартхак
|1
|1
|Cleiton Silva
|2
|0
|Ivan Garrido III
|2
|0
|Jerry Lalrinzuala
|2
|0
|Кириаку Харис
|2
|0
|Ankit Mukherjee
|2
|0
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0
|Alex XXV
|1
|0
|Сингх Камалджит
|1
|0
|Mobashir Rahman
|1
|0
|Naorem Singh
|1
|0
|Suvam Sen
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ист Бенгал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
2
Дели Динамос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ист Бенгал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
7
2
Дели Динамос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ист Бенгал
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
9
4
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
Забито
20
14
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
7
35%
3
21%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
20%
1
4%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
7
30%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
7
35%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дели Динамос - Мумбаи Сити 2:4 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 Гоа - Дели Динамос 3:0
Дели Динамос - Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3
Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2
Результаты матчей
Дели Динамос
Ист Бенгал
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
52
23
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
24
25
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
76
48
49
210
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|10.
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|11.
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|8
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|7 (4)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|7 (4)
|Ченнаин
|Слишкович Петар
|7 (3)
|Мумбаи Сити
|Чхангте Лаллианзуала
|7 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Нортист Юнайтед
|Гастаньяга Йон
|5
|Гоа
|Бедия Эду
|1 3
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|4