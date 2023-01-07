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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Ламия
0:2
Первый тайм: 45+'
ПАОК
0'
0:1
13' Гол
Оливейра Нелсон
23' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
0:2
27' Гол
Данташ Тьягу
45' Желтая карточка

Ход матча

8'
 
Нарей Халед
Мург Томас
13'
0:1
Оливейра Нелсон
(Нарей Халед)
23'
Нуньес Кристофер
 
27'
0:2
Данташ Тьягу
38'
Шаранов Боян
Гаравелис Атанасиос
 
45'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ПАОК
78.58
8.20
6.90
Все Коэффициенты
1
Гаравелис
Атанасиос
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
33
Корнезос
Гиоргос
12
Вергос
Николаос
16
Бехарано
Данни
6
Цандарис
Фанис
77
Василантонопулос
Ставрос
10
Де
Винсенти
Томас
7
Нуньес
Кристофер
50
Романич
Лазар
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
26
Данташ
Тьягу
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
65
Константелиас
Янис
9
Оливейра
Нелсон
Ламия
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
2:1
К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.17
0.43

Среднее время на гол

540
210

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

3.14
1.5

Среднее время на гол

28
60

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.77
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
97

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 3 0.18
Нуньес Кристофер 2 0.12
Боакье Ричмонд 1 0.06
Бехарано Данни 1 0.06
Цандарис Фанис 0 0
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 7 (1) 0.41
Нарей Халед 4 0.24
Дуглас Гомес 3 (1) 0.18
Куртич Ясмин 3 (2) 0.18
Ингасон Сверрир 2 0.12
Живкович Андрия 1 0.06
Брэндон Льямас 1 0.06
Соареш Филипе 1 0.06
Данташ Тьягу 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Луиш Рафаэл 0 0
Константелиас Янис 0 0
Виейринья 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 1
Манусос Йоргос 5 0
Цилулис Сотирис 4 0
Де Винсенти Томас 3 0
Давид Симон 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Горанов Иван 2 0
Асковски Стефан 2 0
Цандарис Фанис 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Романич Лазар 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Шваб Штефан 3 0
Оливейра Нелсон 3 0
Живкович Андрия 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Котарски Доминик 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Састре Хуан 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Живкович Живко 0 1
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ПАОК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
3
Ламия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ПАОК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
12
Ламия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ПАОК
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 8
1
33%
4
31%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

15
5
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Забито

9
22
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
3
33%
5
23%
1-15
1
11%
5
23%
16-30
1
11%
4
18%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
3
33%
2
9%
61-75
0
0%
4
18%
76-90

Пропущено

25
12
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
6
24%
3
25%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
4
16%
3
25%
61-75
4
16%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1
Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3
ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2
Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1

Результаты матчей

Ламия
ПАОК

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ламия
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
14
2
1
15
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
ПАОК
 2:0 17 10 5 2 25 - 11 35
4.
Олимпиакос
 16 9 5 2 27 - 10 32
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 16 7 4 5 22 - 13 25
7.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
8.
Атромитос
 16 5 4 7 16 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 0:2 17 1 7 9 7 - 29 10
14.
Ионикос
 16 1 5 10 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
ПАОК
 2:0 8 6 1 1 13 - 5 19
3.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
4.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 0:2 8 1 3 4 5 - 13 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
ПАОК
 2:0 9 4 4 1 12 - 6 16
4.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 6 15
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
12.
Ламия
 0:2 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 7
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ПАОК
78.58
8.20
6.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 0:2 ПАОК онлайн

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