Тур: 17. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
0:1
13' ГолОливейра Нелсон
23' Желтая карточкаНуньес Кристофер
0:2
27' ГолДанташ Тьягу
Ход матча
13'
0:1
23'
27'
0:2
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Победа ПАОКа
15
Давид
Симон
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Ламия
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.17
0.43
Среднее время на гол
540
210
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
3.14
1.5
Среднее время на гол
28
60
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.77
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
97
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|3
|0.18
|Нуньес Кристофер
|2
|0.12
|Боакье Ричмонд
|1
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Якумакис Петрос
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|7 (1)
|0.41
|Нарей Халед
|4
|0.24
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.18
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.18
|Ингасон Сверрир
|2
|0.12
|Живкович Андрия
|1
|0.06
|Брэндон Льямас
|1
|0.06
|Соареш Филипе
|1
|0.06
|Данташ Тьягу
|1
|0.06
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.06
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Константелиас Янис
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|1
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Де Винсенти Томас
|3
|0
|Давид Симон
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Горанов Иван
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Цандарис Фанис
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Романич Лазар
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|1
|Шваб Штефан
|3
|0
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ПАОК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
3
Ламия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ПАОК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
2
12
Ламия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ПАОК
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 8
1
33%
4
31%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
15
5
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Забито
9
22
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
3
33%
5
23%
1-15
1
11%
5
23%
16-30
1
11%
4
18%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
3
33%
2
9%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
Пропущено
25
12
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
6
24%
3
25%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
4
16%
3
25%
61-75
4
16%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1
Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3
ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2
Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1
Результаты матчей
Ламия
ПАОК
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ламия
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
142
115
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|27 - 6
|42
|2.
|16
|11
|2
|3
|31 - 7
|35
|3.
|2:0
|17
|10
|5
|2
|25 - 11
|35
|4.
|16
|9
|5
|2
|27 - 10
|32
|5.
|16
|7
|5
|4
|21 - 23
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|22 - 13
|25
|7.
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|8.
|16
|5
|4
|7
|16 - 18
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|20 - 33
|17
|10.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|17
|2
|5
|10
|10 - 22
|11
|13.
|0:2
|17
|1
|7
|9
|7 - 29
|10
|14.
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|2:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|0:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|3.
|2:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 6
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|8.
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|11.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|12.
|0:2
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|13.
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|7
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6