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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Ламия
0:3
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
13' Гол
Оливейра Нелсон
23' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
0:2
27' Гол
Данташ Тьягу
45' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
0:3
59' Гол
Живкович Андрия
90'+4

Ход матча

8'
 
Нарей Халед
Мург Томас
13'
0:1
Оливейра Нелсон
(Нарей Халед)
23'
Нуньес Кристофер
 
27'
0:2
Данташ Тьягу
38'
Шаранов Боян
Гаравелис Атанасиос
 
45'
Де Винсенти Томас
 
46'
Горанов Иван
Давид Симон
 
59'
0:3
Живкович Андрия
(Лиратцис Элефтериос)
59'
Мартинес Рубен
Де Винсенти Томас
 
65'
Адежо Даниэл
Корнезос Гиоргос
 
65'
Цилулис Сотирис
Романич Лазар
 
70'
 
Брэндон Льямас
Оливейра Нелсон
70'
 
Бисесвар Диего
Константелиас Янис
80'
 
Соареш Филипе
Данташ Тьягу
80'
 
Састре Хуан
Лиратцис Элефтериос

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 281 Количество передач 544
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гаравелис
Атанасиос
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
33
Корнезос
Гиоргос
12
Вергос
Николаос
16
Бехарано
Данни
6
Цандарис
Фанис
77
Василантонопулос
Ставрос
10
Де
Винсенти
Томас
7
Нуньес
Кристофер
50
Романич
Лазар
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
26
Данташ
Тьягу
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
65
Константелиас
Янис
9
Оливейра
Нелсон
Ламия
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
2:1
К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.17
0.43

Среднее время на гол

540
210

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

3.14
1.5

Среднее время на гол

28
60

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.77
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
97

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 3 0.18
Нуньес Кристофер 2 0.12
Боакье Ричмонд 1 0.06
Бехарано Данни 1 0.06
Цандарис Фанис 0 0
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 7 (1) 0.41
Нарей Халед 4 0.24
Дуглас Гомес 3 (1) 0.18
Куртич Ясмин 3 (2) 0.18
Живкович Андрия 2 0.12
Ингасон Сверрир 2 0.12
Брэндон Льямас 1 0.06
Соареш Филипе 1 0.06
Данташ Тьягу 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Луиш Рафаэл 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Константелиас Янис 0 0
Виейринья 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 1
Манусос Йоргос 5 0
Де Винсенти Томас 4 0
Цилулис Сотирис 4 0
Давид Симон 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Горанов Иван 2 0
Асковски Стефан 2 0
Цандарис Фанис 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Романич Лазар 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Шваб Штефан 3 0
Оливейра Нелсон 3 0
Живкович Андрия 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Котарски Доминик 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Састре Хуан 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Живкович Живко 0 1
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
ПАОК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
3
Ламия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ПАОК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
12
Ламия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
ПАОК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
1
33%
4
31%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

15
5
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Забито

9
25
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 13
10 Не забивали 2
3
33%
6
24%
1-15
1
11%
6
24%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
0
0%
4
16%
76-90

Пропущено

28
12
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
7
25%
0
0%
16-30
6
21%
3
25%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
4
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1
Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3
ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2
Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1

Результаты матчей

Ламия
ПАОК

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 65%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ламия
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
11
0.5
Больше Меньше
15
2
1
16
1.5
8
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
ПАОК
 17 10 5 2 26 - 11 35
4.
Олимпиакос
 16 9 5 2 27 - 10 32
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 16 7 4 5 22 - 13 25
7.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
8.
Атромитос
 16 5 4 7 16 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 17 1 7 9 7 - 30 10
14.
Ионикос
 16 1 5 10 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
3.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
4.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 8 1 3 4 5 - 14 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
ПАОК
 9 4 4 1 13 - 6 16
4.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 6 15
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
12.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 7
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