Тур: 17. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
0:1
13' ГолОливейра Нелсон
23' Желтая карточкаНуньес Кристофер
0:2
27' ГолДанташ Тьягу
45' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
0:3
59' ГолЖивкович Андрия
90'+4
Ход матча
13'
0:1
23'
27'
0:2
59'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
281 Количество передач 544
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Победа ПАОКа
15
Давид
Симон
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Ламия
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.17
0.43
Среднее время на гол
540
210
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
3.14
1.5
Среднее время на гол
28
60
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.77
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
97
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|3
|0.18
|Нуньес Кристофер
|2
|0.12
|Боакье Ричмонд
|1
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Якумакис Петрос
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|7 (1)
|0.41
|Нарей Халед
|4
|0.24
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.18
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.18
|Живкович Андрия
|2
|0.12
|Ингасон Сверрир
|2
|0.12
|Брэндон Льямас
|1
|0.06
|Соареш Филипе
|1
|0.06
|Данташ Тьягу
|1
|0.06
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.06
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
|Константелиас Янис
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|1
|Манусос Йоргос
|5
|0
|Де Винсенти Томас
|4
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Давид Симон
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Горанов Иван
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Цандарис Фанис
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Романич Лазар
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|1
|Шваб Штефан
|3
|0
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
ПАОК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
3
Ламия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ПАОК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
2
12
Ламия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
ПАОК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
1
33%
4
31%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
15
5
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Забито
9
25
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 13
10 Не забивали 2
3
33%
6
24%
1-15
1
11%
6
24%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
3
33%
2
8%
61-75
0
0%
4
16%
76-90
Пропущено
28
12
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
11%
1
8%
1-15
7
25%
0
0%
16-30
6
21%
3
25%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
4
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1
Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0 Ламия - Панетоликос 1:3 Арис Салоники - Ламия 5:0 Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3
ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2
Арис Салоники - ПАОК 1:4 АЕЛ Лимаcсол - ПАОК 0:3 ПАОК - СК Ашдод 4:1 ПАОК - Волос 3:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ПАОК - ПАС Янина 2:0 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1
Результаты матчей
Ламия
ПАОК
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 65%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ламия
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
152
116
89
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|7
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6