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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Левадиакос
0:1
Перерыв
ПАС Янина
0'
41' Желтая карточка
Вракас Георгиос
0:1
45' Гол
Claudiu Cristian Balan

Ход матча

41'
Вракас Георгиос
 
45'
0:1
Claudiu Cristian Balan

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
ПАС Янина
3.23
3.05
3.20
Все Коэффициенты
97
Stefan
Stojanovic
32
Константинидис
Димитрис
6
Triantafyllos
Tsapras
29
Баханак
Патрик
3
Panagiotis
Vichos
4
Stephen
Kwabena
31
Panagiotis
Simelidis
19
Вракас
Георгиос
8
Georgios
Nikas
20
Моутинью
Тьерри
27
Konstantinos
Doumtsios
16
Цидотас
Панайотис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
28
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
91
Claudiu
Cristian
Balan
7
Морейра
Ахмад
Мендес
Левадиакос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Левадиакос
ПАС Янина

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
ТМС
1:3
С
0:1
С
1:2
С
0:2
С
2:0
С
0:0
К
4:0
К
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:2
С
0:4
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.2

Среднее время на гол

82
75

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

85
82

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.12
Бельмонт Антони 1 0.06
Шкварка Михал 1 0.06
Konstantinos Doumtsios 1 0.06
Georgios Nikas 1 0.06
Panagiotis Liagas 1 0.06
Stephen Kwabena 1 0.06
Мехия Альфредо 0 0
Triantafyllos Tsapras 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.29
Claudiu Cristian Balan 4 0.24
Kevin Rosero 2 0.12
Ринстра Дан 1 0.06
Памлидис Георгиос 1 0.06
Пантелакис Эпаминондас 1 0.06
Лиасос Ангелос 1 0.06
Manssour Fofana 1 0.06
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Цимопулос Темистоклис 3 0
Константинидис Димитрис 3 0
Konstantinos Doumtsios 3 0
Panagiotis Vichos 3 0
Вракас Георгиос 3 0
Triantafyllos Tsapras 3 0
Моутинью Тьерри 2 0
Маркович Матей 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Panagiotis Simelidis 2 0
Georgios Nikas 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Шкварка Михал 1 0
Баханак Патрик 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 4 0
Карахалиос Зисис 4 0
Морейра Ахмад Мендес 4 0
Сория Карлес 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Пилиос Ставрос 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Цидотас Панайотис 1 0
Бильбао Икер 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Левадиакос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
4
Левадиакос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

0
11
Левадиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
ПАС Янина
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

3
15

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
4
50%
5
29%
29%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
2
15%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
6
50%
1
7%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
25%
6
35%
76-90

Пропущено

20
32
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
4
20%
3
9%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
2
10%
9
28%
46-60
10
50%
6
19%
61-75
1
5%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0
ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2

Результаты матчей

Левадиакос
ПАС Янина

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
2:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Левадиакос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
5
1
15
1.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
ПАОК
 16 9 5 2 23 - 11 32
4.
Олимпиакос
 16 9 5 2 27 - 10 32
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 16 7 4 5 22 - 13 25
7.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
8.
Атромитос
 16 5 4 7 16 - 18 19
9.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
10.
ПАС Янина
 0:0 17 3 6 8 17 - 32 15
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 0:0 17 2 6 9 9 - 19 12
13.
Ламия
 16 1 7 8 7 - 27 10
14.
Ионикос
 16 1 5 10 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
ПАОК
 8 6 1 1 13 - 5 19
3.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
4.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
9.
ПАС Янина
 0:0 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 0:0 9 2 4 3 6 - 8 10
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 7 1 3 3 5 - 11 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
ПАОК
 8 3 4 1 10 - 6 13
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
11.
Ламия
 9 0 4 5 2 - 16 4
12.
ПАС Янина
 0:0 9 0 3 6 5 - 16 3
13.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
14.
Левадиакос
 0:0 8 0 2 6 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
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Левадиакос
Ничья
ПАС Янина
3.23
3.05
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