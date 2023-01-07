Тур: 17. Стадион: Ливадиас.
0:1
Перерыв
Ход матча
41'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.51 Победа «Левадиакоса»
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Jonas Toro
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Киакос ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Левадиакос
ПАС Янина
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.2
Среднее время на гол
82
75
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.05
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
85
82
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.12
|Бельмонт Антони
|1
|0.06
|Шкварка Михал
|1
|0.06
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0.06
|Georgios Nikas
|1
|0.06
|Panagiotis Liagas
|1
|0.06
|Stephen Kwabena
|1
|0.06
|Мехия Альфредо
|0
|0
|Triantafyllos Tsapras
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (2)
|0.29
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0.24
|Kevin Rosero
|2
|0.12
|Ринстра Дан
|1
|0.06
|Памлидис Георгиос
|1
|0.06
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.06
|Лиасос Ангелос
|1
|0.06
|Manssour Fofana
|1
|0.06
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Цимопулос Темистоклис
|3
|0
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Konstantinos Doumtsios
|3
|0
|Panagiotis Vichos
|3
|0
|Вракас Георгиос
|3
|0
|Triantafyllos Tsapras
|3
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Маркович Матей
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Panagiotis Simelidis
|2
|0
|Georgios Nikas
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Цимас Панайотис
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Пилиос Ставрос
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Левадиакос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
4
Левадиакос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
0
11
Левадиакос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
ПАС Янина
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
3
15
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
4
50%
5
29%
29%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
2
15%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
6
50%
1
7%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
25%
6
35%
76-90
Пропущено
20
32
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
4
20%
3
9%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
2
10%
9
28%
46-60
10
50%
6
19%
61-75
1
5%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0
ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2
Результаты матчей
Левадиакос
ПАС Янина
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
2:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Левадиакос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
115
115
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|27 - 6
|42
|2.
|16
|11
|2
|3
|31 - 7
|35
|3.
|16
|9
|5
|2
|23 - 11
|32
|4.
|16
|9
|5
|2
|27 - 10
|32
|5.
|16
|7
|5
|4
|21 - 23
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|22 - 13
|25
|7.
|16
|5
|4
|7
|18 - 18
|19
|8.
|16
|5
|4
|7
|16 - 18
|19
|9.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|10.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|17 - 32
|15
|11.
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|12.
|0:0
|17
|2
|6
|9
|9 - 19
|12
|13.
|16
|1
|7
|8
|7 - 27
|10
|14.
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|3.
|7
|6
|0
|1
|15 - 2
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|8
|5
|2
|1
|16 - 4
|17
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|8.
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|9.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 16
|12
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 8
|10
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 5
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 7
|12
|7.
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|8.
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|10.
|8
|0
|4
|4
|7 - 16
|4
|11.
|9
|0
|4
|5
|2 - 16
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
|13.
|8
|1
|0
|7
|5 - 14
|3
|14.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панетоликос
|Карелис Никос
|10
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|7 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|6 (2)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 6
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|Астерас
|Мунафо Хуан
|6
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|6
|Волос
|Эшковал Жоау
|6