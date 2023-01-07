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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Левадиакос
1:3
Конец матча
ПАС Янина
0'
41' Желтая карточка
Вракас Георгиос
0:1
45' Гол
Claudiu Cristian Balan
53' Желтая карточка
Константинидис Димитрис
53' Желтая карточка
Пилиос Ставрос
57' Желтая карточка
Federico Gino
0:2
66' Гол
Эррамуспе Родриго
0:3
69' Гол
Памлидис Георгиос
78' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
1:3
88' Гол
Stavros Panagiotou
90'+4

Ход матча

41'
Вракас Георгиос
 
45'
0:1
Claudiu Cristian Balan
(Карахалиос Зисис)
46'
Jonas Toro
Georgios Nikas
 
53'
Константинидис Димитрис
 
53'
 
Пилиос Ставрос
57'
 
Federico Gino
64'
 
Лиасос Ангелос
Ринстра Дан
66'
0:2
Эррамуспе Родриго
69'
0:3
Памлидис Георгиос
71'
Цимопулос Темистоклис
Константинидис Димитрис
 
72'
Луа-Луа Казенга
Panagiotis Vichos
 
72'
Stavros Panagiotou
Вракас Георгиос
 
78'
 
Пантелакис Эпаминондас
79'
Мехия Альфредо
Panagiotis Simelidis
 
86'
 
Стамателопулос Апостолос
Claudiu Cristian Balan
88'
Stavros Panagiotou
1:3
89'
 
Нинис Сотирис
Federico Gino

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 530 Количество передач 362
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
97
Stefan
Stojanovic
32
Константинидис
Димитрис
6
Triantafyllos
Tsapras
29
Баханак
Патрик
3
Panagiotis
Vichos
4
Stephen
Kwabena
31
Panagiotis
Simelidis
19
Вракас
Георгиос
8
Georgios
Nikas
20
Моутинью
Тьерри
27
Konstantinos
Doumtsios
16
Цидотас
Панайотис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
28
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
91
Claudiu
Cristian
Balan
7
Морейра
Ахмад
Мендес
Левадиакос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Левадиакос
ПАС Янина

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
ТМС
1:3
С
0:1
С
1:2
С
0:2
С
2:0
С
0:0
К
4:0
К
1:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:2
С
0:4
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.2

Среднее время на гол

82
75

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

85
82

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.12
Бельмонт Антони 1 0.06
Шкварка Михал 1 0.06
Konstantinos Doumtsios 1 0.06
Georgios Nikas 1 0.06
Panagiotis Liagas 1 0.06
Stavros Panagiotou 1 0.06
Stephen Kwabena 1 0.06
Мехия Альфредо 0 0
Triantafyllos Tsapras 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 6 (2) 0.35
Claudiu Cristian Balan 5 0.29
Памлидис Георгиос 2 0.12
Kevin Rosero 2 0.12
Ринстра Дан 1 0.06
Пантелакис Эпаминондас 1 0.06
Лиасос Ангелос 1 0.06
Manssour Fofana 1 0.06
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Карахалиос Зисис 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Константинидис Димитрис 4 0
Бельмонт Антони 4 0
Вракас Георгиос 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Цимопулос Темистоклис 3 0
Konstantinos Doumtsios 3 0
Panagiotis Vichos 3 0
Triantafyllos Tsapras 3 0
Моутинью Тьерри 2 0
Маркович Матей 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Panagiotis Simelidis 2 0
Georgios Nikas 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Шкварка Михал 1 0
Баханак Патрик 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 4 0
Карахалиос Зисис 4 0
Морейра Ахмад Мендес 4 0
Сория Карлес 3 0
Пантелакис Эпаминондас 3 0
Пилиос Ставрос 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Цидотас Панайотис 1 0
Federico Gino 1 0
Бильбао Икер 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Левадиакос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
4
Левадиакос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
ПАС Янина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

0
11
Левадиакос
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
ПАС Янина
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

4
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
6
55%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
2
15%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
4
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
6
50%
1
7%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
0
0%
3
15%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Пропущено

23
33
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
4
17%
3
9%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
2
9%
9
27%
46-60
12
52%
6
18%
61-75
1
4%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0
ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2

Результаты матчей

Левадиакос
ПАС Янина

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Левадиакос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
1
16
1.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 13 3 0 27 - 6 42
2.
АЕК
 16 11 2 3 31 - 7 35
3.
ПАОК
 2:0 17 10 5 2 25 - 11 35
4.
Олимпиакос
 16 9 5 2 27 - 10 32
5.
Волос
 16 7 5 4 21 - 23 26
6.
Арис Салоники
 16 7 4 5 22 - 13 25
7.
Панетоликос
 16 5 4 7 18 - 18 19
8.
Атромитос
 16 5 4 7 16 - 18 19
9.
ПАС Янина
 17 4 5 8 20 - 33 17
10.
Астерас
 16 3 8 5 14 - 19 17
11.
ОФИ
 16 2 6 8 11 - 23 12
12.
Левадиакос
 17 2 5 10 10 - 22 11
13.
Ламия
 0:2 17 1 7 9 7 - 29 10
14.
Ионикос
 16 1 5 10 11 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 2 0 13 - 3 23
2.
ПАОК
 2:0 8 6 1 1 13 - 5 19
3.
АЕК
 7 6 0 1 15 - 2 18
4.
Арис Салоники
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Олимпиакос
 8 5 2 1 16 - 4 17
6.
Волос
 8 4 1 3 12 - 15 13
7.
Атромитос
 8 3 4 1 9 - 6 13
8.
Астерас
 8 3 4 1 7 - 3 13
9.
ПАС Янина
 8 3 3 2 12 - 16 12
10.
Левадиакос
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Панетоликос
 8 2 1 5 7 - 11 7
12.
Ламия
 0:2 8 1 3 4 5 - 13 6
13.
ОФИ
 9 1 3 5 5 - 11 6
14.
Ионикос
 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
АЕК
 9 5 2 2 16 - 5 17
3.
ПАОК
 2:0 9 4 4 1 12 - 6 16
4.
Олимпиакос
 8 4 3 1 11 - 6 15
5.
Волос
 8 3 4 1 9 - 8 13
6.
Панетоликос
 8 3 3 2 11 - 7 12
7.
Арис Салоники
 8 2 2 4 8 - 8 8
8.
Атромитос
 8 2 0 6 7 - 12 6
9.
ОФИ
 7 1 3 3 6 - 12 6
10.
ПАС Янина
 9 1 2 6 8 - 17 5
11.
Астерас
 8 0 4 4 7 - 16 4
12.
Ламия
 0:2 9 0 4 5 2 - 16 4
13.
Ионикос
 8 1 0 7 5 - 14 3
14.
Левадиакос
 8 0 2 6 3 - 11 2
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Топ бомбардиров
Панетоликос Карелис Никос 10
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 7 (2)
ПАОК Оливейра Нелсон 7
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Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 6
Астерас Гардавски Михаэль 6
Астерас Мунафо Хуан 6
Астерас Иглесиас Матиас 6
Волос Эшковал Жоау 6
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Карахалиос Зисис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Claudiu Cristian Balan бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Вракас Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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