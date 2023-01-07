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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:1
Перерыв
Вестерло
0'
0:1
6' Пенальти
Шадли Насер
20' Желтая карточка
Mathias Fixelles
23' Желтая карточка
Тагир Равиль
28' Желтая карточка
Мьянге Сенна
41' Желтая карточка
Акбунар Халиль

Ход матча

6'
0:1
Шадли Насер
20'
 
Mathias Fixelles
23'
 
Тагир Равиль
28'
Мьянге Сенна
 
41'
 
Акбунар Халиль
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Вестерло
5.23
3.65
3.10
Все Коэффициенты
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
34
Сомерс
Тибо
19
Велковски
Димитар
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
9
Денкей
Кевин
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
35
Акбунар
Халиль
8
Мадсен
Николас
4
Mathias
Fixelles
5
Шадли
Насер
9
Фостер
Лайл
45
Nene
Dorgeles
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Вестерло

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

45.2%
12.9%
41.9%
14 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДБ
1:1
ПДБ
2:3
ПДБ
3:1
ПДБ
1:2
ТМК
3:1
К
3:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ММ(
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
PU
2:2
PU
3:0
К
3:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
PU
4:1
PU
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
3:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.15

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

2.08
1.17

Среднее время на гол

43
77

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 7 0.37
Денкей Кевин 6 0.32
Хотич Дино 3 (1) 0.16
Гбоо Янн 2 0.11
Попович Борис 2 0.11
Деман Оливье 1 0.05
Сомерс Тибо 1 0.05
Emilio Kehrer 1 0.05
Торрес Луи 1 0.05
Christiaan Ravych 1 0.05
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 8 0.42
Nene Dorgeles 5 0.26
Кюйпер Максим 4 (1) 0.21
Диркс Тюр 4 (2) 0.21
Ветокеле Игор 4 0.21
Шадли Насер 3 (2) 0.16
Мадсен Николас 2 0.11
Акбунар Халиль 2 0.11
Рейнолдс Брайан 1 0.05
Mathias Fixelles 1 0.05
Даци Эрдон 1 0.05
Kyan Vaesen 1 0.05
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 3 1
Деман Оливье 3 1
Попович Борис 3 1
Даланн Йеспер 4 0
Сомерс Тибо 4 0
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Марселен Жан 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Хотич Дино 1 0
Мьянге Сенна 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясэ 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Денкей Кевин 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Акбунар Халиль 3 0
Mathias Fixelles 3 0
Фостер Лайл 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Бернат Ян 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Nene Dorgeles 1 1
Болат Синан 2 0
Диркс Тюр 2 0
Тагир Равиль 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Минейро Лукас 1 0
Kyan Vaesen 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вестерло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
7
Серкль Брюгге
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Вестерло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

8
19
Серкль Брюгге
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Вестерло
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

11
26

Голы по времени матча

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
3
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
8
38%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
8
38%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
27%
6
29%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Забито

26
35
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
3
12%
5
14%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
4
15%
9
26%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
6
23%
8
23%
76-90

Пропущено

24
35
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
4
11%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
7
29%
29%
9
26%
31-45
3
13%
4
11%
46-60
5
21%
3
9%
61-75
6
25%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0
Вестерло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1
Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Вестерло

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
8
1
2
6
2.5
3
6
2
6
3.5
2
7
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
12
6
3
15
2.5
5
13
3
15
3.5
3
15
1
17
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 18 11 3 4 33 - 20 36
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 1:0 19 9 3 7 38 - 33 30
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 0:1 19 7 5 7 25 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Эйпен
 19 6 1 12 26 - 40 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 1:1 19 5 3 11 21 - 41 18
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 18 3 4 11 23 - 42 13
18.
Серен Юнайтед
 1:1 19 3 3 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 1:0 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 0:1 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 1:1 9 4 1 4 12 - 16 13
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 9 3 0 6 11 - 16 9
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 1:1 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Вестерло
 1:0 10 4 1 5 15 - 21 13
8.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
10.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
11.
Серен Юнайтед
 1:1 10 3 2 5 14 - 20 11
12.
Серкль Брюгге
 0:1 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 1:1 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Вестерло
5.23
3.65
3.10
Все Коэффициенты
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