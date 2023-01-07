Тур: 19. Стадион: Ян Брейдель.
0:1
Конец матча
0'
0:1
6' ПенальтиШадли Насер
20' Желтая карточкаMathias Fixelles
23' Желтая карточкаТагир Равиль
28' Желтая карточкаМьянге Сенна
41' Желтая карточкаАкбунар Халиль
90'+6
Ход матча
6'
0:1
20'
23'
28'
41'
68'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мьянге
Сенна
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясэ
24
Тагир
Равиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
36 Уэда АясэНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Серкль Брюгге
Вестерло
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
45.2%
12.9%
41.9%
14 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.15
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
2.08
1.17
Среднее время на гол
43
77
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
1.84
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
48
77
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|7
|0.37
|Денкей Кевин
|6
|0.32
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.16
|Гбоо Янн
|2
|0.11
|Попович Борис
|2
|0.11
|Деман Оливье
|1
|0.05
|Сомерс Тибо
|1
|0.05
|Emilio Kehrer
|1
|0.05
|Торрес Луи
|1
|0.05
|Christiaan Ravych
|1
|0.05
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|8
|0.42
|Nene Dorgeles
|5
|0.26
|Кюйпер Максим
|4 (1)
|0.21
|Диркс Тюр
|4 (2)
|0.21
|Ветокеле Игор
|4
|0.21
|Шадли Насер
|3 (2)
|0.16
|Мадсен Николас
|2
|0.11
|Акбунар Халиль
|2
|0.11
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.05
|Mathias Fixelles
|1
|0.05
|Даци Эрдон
|1
|0.05
|Kyan Vaesen
|1
|0.05
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|3
|1
|Деман Оливье
|3
|1
|Попович Борис
|3
|1
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Сомерс Тибо
|4
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Марселен Жан
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясэ
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Nene Dorgeles
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Диркс Тюр
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вестерло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
7
Серкль Брюгге
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Вестерло
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
8
19
Серкль Брюгге
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Вестерло
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
11
26
Голы по времени матча
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
7%
4
27%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
22%
3
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
8
38%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
8
38%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
27%
6
29%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Забито
26
36
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 3
3
12%
6
17%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
4
15%
9
25%
46-60
4
15%
3
8%
61-75
6
23%
8
22%
76-90
Пропущено
25
35
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
12%
4
11%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
7
28%
9
26%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
5
20%
3
9%
61-75
6
24%
13
37%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0
Вестерло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1
Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Вестерло
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:4
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
81
27
36
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
19
46
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
514
127
316
514
316
316
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|15
|1
|2
|45 - 16
|46
|2.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|1:0
|19
|12
|3
|4
|34 - 20
|39
|4.
|18
|10
|4
|4
|35 - 21
|34
|5.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|32 - 19
|31
|6.
|19
|9
|3
|7
|38 - 33
|30
|7.
|18
|8
|3
|7
|28 - 24
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|20 - 20
|27
|9.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|11.
|17
|7
|2
|8
|27 - 23
|23
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|1
|12
|26 - 40
|19
|14.
|17
|5
|4
|8
|25 - 32
|19
|15.
|19
|5
|2
|12
|21 - 42
|17
|16.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|17.
|19
|4
|2
|13
|18 - 35
|14
|18.
|18
|3
|4
|11
|23 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|6.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|9
|3
|0
|6
|11 - 16
|9
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|16 - 10
|14
|5.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7