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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Остенде
1:1
Перерыв
Серен Юнайтед
0'
1:0
2' Гол
Бэтцнер Ник
5' Желтая карточка
Мбоу Мамаду
20' Желтая карточка
Тремуле Сандро
36' Желтая карточка
Сами Лахссаини
38' Желтая карточка
Бэтцнер Ник
1:1
44' Гол
Мвуэ Стив

Ход матча

2'
Бэтцнер Ник
1:0
5'
 
Мбоу Мамаду
20'
 
Тремуле Сандро
36'
 
Сами Лахссаини
38'
Бэтцнер Ник
 
44'
1:1
Мвуэ Стив
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Серен Юнайтед
1.78
3.65
4.40
Все Коэффициенты
1
Филлипс
Диллон
2
Урогиде
Осазе
88
Родин
Матай
33
Танье
Антон
7
Матам
Тео
Ндика
10
Роша
Кенни
18
Сакамото
Тацухиро
23
Амаде
Альфонс
77
Атанга
Давид
34
Бэтцнер
Ник
68
Амброз
Тьерри
16
Мартин
Тимоти
40
Опаре
Даниэль
4
Тшибуабуа
Марвен
99
Мбоу
Мамаду
17
Тремуле
Сандро
5
Мвуэ
Стив
23
Лепуан
Кристоф
21
Самбу
Марсони
15
Сами
Лахссаини
12
Бернье
Антуан
7
Вагнер
да
Силва
Остенде
4-2-3-1
Серен Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Остенде
Серен Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнби Фрэйзер 5 (1) 0.26
Атанга Давид 4 0.21
Бэтцнер Ник 3 0.16
Амброз Тьерри 3 (1) 0.16
Макгихан Кэмерон 2 0.11
Боонен Инди 1 0.05
Д'Хасе Робби 1 0.05
Медли Зех 1 0.05
Матам Тео Ндика 1 0.05
Сакамото Тацухиро 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 (4) 0.37
Бернье Антуан 3 0.16
Поати Морган 1 0.05
Вагнер да Силва 1 0.05
Сиссоко Самбу 1 0.05
Мбоу Мамаду 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Мвуэ Стив 1 0.05
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 7 0
Альбанезе Алессандро 2 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 4 0
Урогиде Осазе 4 0
Кателарис Фанос 2 1
Хорнби Фрэйзер 3 0
Амаде Альфонс 3 0
Макгихан Кэмерон 2 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Танье Антон 2 0
Атанга Давид 0 1
Филлипс Диллон 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Бэтцнер Ник 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 6 1
Силла Абдулайе 6 1
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 3 1
Сами Лахссаини 4 0
Тремуле Сандро 4 0
Кахбах Матье 3 0
Мвуэ Стив 1 1
Опаре Даниэль 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Мбоу Мамаду 2 0
Абанда Леруа 2 0
Самбу Марсони 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Лепуан Кристоф 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Гийом Валентин 1 0

Результаты матчей

Остенде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Серен Юнайтед
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

3
7
Остенде
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Серен Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

6
1
Остенде
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Серен Юнайтед
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
17

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
27%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
2
11%
1-15
5
33%
7
39%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

24
14
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
7
29%
29%
4
29%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
5
21%
5
36%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
4
19%
4
22%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
8
38%
1
6%
76-90

Пропущено

39
32
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
2
5%
2
6%
1-15
7
18%
9
28%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
8
21%
5
16%
46-60
6
15%
4
13%
61-75
9
23%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2
ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1
Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Остенде
Серен Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Остенде
Серен Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
6
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
8
6
12
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 18 11 3 4 33 - 20 36
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 1:0 19 9 3 7 38 - 33 30
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 0:1 19 7 5 7 25 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Эйпен
 19 6 1 12 26 - 40 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 1:1 19 5 3 11 21 - 41 18
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 18 3 4 11 23 - 42 13
18.
Серен Юнайтед
 1:1 19 3 3 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 1:0 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 0:1 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 1:1 9 4 1 4 12 - 16 13
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 9 3 0 6 11 - 16 9
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 1:1 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Вестерло
 1:0 10 4 1 5 15 - 21 13
8.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
10.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
11.
Серен Юнайтед
 1:1 10 3 2 5 14 - 20 11
12.
Серкль Брюгге
 0:1 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 1:1 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тремуле Сандро уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Steve Mvoue бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Бэтцнер Ник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Сами Лассени получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Тремуле Сандро получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Серен Юнайтед
1.78
3.65
4.40
Все Коэффициенты
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