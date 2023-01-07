Тур: 19. Стадион: Diaz Arena.
1:1
Перерыв
0'
1:0
2' ГолБэтцнер Ник
5' Желтая карточкаМбоу Мамаду
20' Желтая карточкаТремуле Сандро
36' Желтая карточкаСами Лахссаини
38' Желтая карточкаБэтцнер Ник
1:1
44' ГолМвуэ Стив
Ход матча
2'
1:0
5'
20'
36'
38'
44'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.72 ТБ(2,5) гола
-
-
88
Родин
Матай
33
Танье
Антон
10
Роша
Кенни
77
Атанга
Давид
34
Бэтцнер
Ник
99
Мбоу
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
14 Dapo Mebude
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
История личных встреч
Остенде
Серен Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнби Фрэйзер
|5 (1)
|0.26
|Атанга Давид
|4
|0.21
|Бэтцнер Ник
|3
|0.16
|Амброз Тьерри
|3 (1)
|0.16
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.11
|Боонен Инди
|1
|0.05
|Д'Хасе Робби
|1
|0.05
|Медли Зех
|1
|0.05
|Матам Тео Ндика
|1
|0.05
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7 (4)
|0.37
|Бернье Антуан
|3
|0.16
|Поати Морган
|1
|0.05
|Вагнер да Силва
|1
|0.05
|Сиссоко Самбу
|1
|0.05
|Мбоу Мамаду
|1
|0.05
|Элисор Симон
|1
|0.05
|Мвуэ Стив
|1
|0.05
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|7
|0
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Урогиде Осазе
|4
|0
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Хорнби Фрэйзер
|3
|0
|Амаде Альфонс
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Сакамото Тацухиро
|2
|0
|Танье Антон
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Филлипс Диллон
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|6
|1
|Силла Абдулайе
|6
|1
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|3
|1
|Сами Лахссаини
|4
|0
|Тремуле Сандро
|4
|0
|Кахбах Матье
|3
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Опаре Даниэль
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Мбоу Мамаду
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Лепуан Кристоф
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Остенде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Серен Юнайтед
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
3
7
Остенде
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Серен Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
6
1
Остенде
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Серен Юнайтед
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
17
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
27%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
2
11%
1-15
5
33%
7
39%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
3
17%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
24
14
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
7
29%
29%
4
29%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
5
21%
5
36%
76-90
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
4
19%
4
22%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
8
38%
1
6%
76-90
Пропущено
39
32
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
2
5%
2
6%
1-15
7
18%
9
28%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
8
21%
5
16%
46-60
6
15%
4
13%
61-75
9
23%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2
ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1
Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Остенде
Серен Юнайтед
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Остенде
Серен Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
36
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
37
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
108
612
414
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|15
|1
|2
|45 - 16
|46
|2.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|4.
|18
|10
|4
|4
|35 - 21
|34
|5.
|18
|9
|4
|5
|32 - 18
|31
|6.
|1:0
|19
|9
|3
|7
|38 - 33
|30
|7.
|18
|8
|3
|7
|28 - 24
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|20 - 20
|27
|9.
|0:1
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|11.
|17
|7
|2
|8
|27 - 23
|23
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|1
|12
|26 - 40
|19
|14.
|17
|5
|4
|8
|25 - 32
|19
|15.
|1:1
|19
|5
|3
|11
|21 - 41
|18
|16.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|17.
|18
|3
|4
|11
|23 - 42
|13
|18.
|1:1
|19
|3
|3
|13
|17 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|1:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|9
|3
|0
|6
|11 - 16
|9
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|18.
|1:1
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|16 - 9
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|1:0
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|10.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|11.
|1:1
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|12.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7