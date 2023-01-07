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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Остенде
1:2
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
1:0
2' Гол
Бэтцнер Ник
5' Желтая карточка
Мбоу Мамаду
20' Желтая карточка
Тремуле Сандро
36' Желтая карточка
Сами Лахссаини
38' Желтая карточка
Бэтцнер Ник
1:1
44' Гол
Мвуэ Стив
56' Желтая карточка
Амброз Тьерри
70' Желтая карточка
Самбу Марсони
73' Желтая карточка
Урогиде Осазе
1:2
75' Гол
Вагнер да Силва
80' Желтая карточка
Лепуан Кристоф
81' Вторая желтая карточка
Урогиде Осазе
83' Красная карточка
Д'Хасе Робби
85' Желтая карточка
Танье Антон
88' Желтая карточка
Боонен Инди
90'+9
1
Филлипс
Диллон
2
Урогиде
Осазе
88
Родин
Матай
33
Танье
Антон
7
Матам
Тео
Ндика
10
Роша
Кенни
18
Сакамото
Тацухиро
23
Амаде
Альфонс
77
Атанга
Давид
34
Бэтцнер
Ник
68
Амброз
Тьерри
16
Мартин
Тимоти
40
Опаре
Даниэль
4
Тшибуабуа
Марвен
99
Мбоу
Мамаду
17
Тремуле
Сандро
5
Мвуэ
Стив
23
Лепуан
Кристоф
21
Самбу
Марсони
15
Сами
Лахссаини
12
Бернье
Антуан
7
Вагнер
да
Силва
Остенде
4-2-3-1
Серен Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Остенде
Серен Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнби Фрэйзер 5 (1) 0.26
Атанга Давид 4 0.21
Бэтцнер Ник 3 0.16
Амброз Тьерри 3 (1) 0.16
Макгихан Кэмерон 2 0.11
Боонен Инди 1 0.05
Д'Хасе Робби 1 0.05
Медли Зех 1 0.05
Матам Тео Ндика 1 0.05
Сакамото Тацухиро 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 (4) 0.37
Бернье Антуан 3 0.16
Вагнер да Силва 2 0.11
Поати Морган 1 0.05
Сиссоко Самбу 1 0.05
Мбоу Мамаду 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Мвуэ Стив 1 0.05
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 7 0
Урогиде Осазе 5 1
Альбанезе Алессандро 2 2
Амброз Тьерри 5 0
Медли Зех 4 0
Кателарис Фанос 2 1
Хорнби Фрэйзер 3 0
Амаде Альфонс 3 0
Танье Антон 3 0
Макгихан Кэмерон 2 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Атанга Давид 0 1
Д'Хасе Робби 0 1
Филлипс Диллон 1 0
Боонен Инди 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Бэтцнер Ник 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 6 1
Силла Абдулайе 6 1
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 3 1
Сами Лахссаини 4 0
Тремуле Сандро 4 0
Кахбах Матье 3 0
Самбу Марсони 3 0
Мвуэ Стив 1 1
Лепуан Кристоф 2 0
Опаре Даниэль 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Мбоу Мамаду 2 0
Абанда Леруа 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Гийом Валентин 1 0

Результаты матчей

Остенде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Серен Юнайтед
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

4
7
Остенде
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Серен Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

6
1
Остенде
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Серен Юнайтед
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
18

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
33%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
1
6%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
3
16%
1-15
5
29%
29%
7
37%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
4
24%
3
16%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

24
14
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
7
29%
29%
4
29%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
5
21%
5
36%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
5
23%
4
20%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
8
36%
1
5%
76-90

Пропущено

41
33
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
2
5%
3
9%
1-15
7
17%
9
27%
16-30
8
20%
4
12%
31-45
8
20%
5
15%
46-60
7
17%
4
12%
61-75
9
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2
ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1
Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Остенде
Серен Юнайтед

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Остенде
Серен Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
11
8
6
13
1.5
5
14
2
17
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 1:0 19 12 3 4 34 - 20 39
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 0:1 19 9 4 6 32 - 19 31
6.
Вестерло
 19 9 3 7 38 - 33 30
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Эйпен
 19 6 1 12 26 - 40 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 19 5 2 12 21 - 42 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Серен Юнайтед
 19 4 2 13 18 - 35 14
18.
Зульте-Варегем
 18 3 4 11 23 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 1:0 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 0:1 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 9 3 0 6 11 - 16 9
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 0:1 10 4 2 4 16 - 10 14
5.
Антверпен
 1:0 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
8.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    88'
    Боонен Инди получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Dapo Mebude уходит с поля. Капон Брехт выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    Anton Tanghe получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    УДАЛЕНИЕ! - Д'Хасе Робби увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    81'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Osaze Urhoghide получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    80'
    Лепуан Кристоф получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Steve Mvoue бьет в цель!
    • Желтая карточка
      38'
      Бэтцнер Ник получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Сами Лассени получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Тремуле Сандро получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      5'
      Мбоу Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Бэтцнер Ник бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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