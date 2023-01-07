Тур: 19. Стадион: Diaz Arena.
1:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБэтцнер Ник
5' Желтая карточкаМбоу Мамаду
20' Желтая карточкаТремуле Сандро
36' Желтая карточкаСами Лахссаини
38' Желтая карточкаБэтцнер Ник
1:1
44' ГолМвуэ Стив
56' Желтая карточкаАмброз Тьерри
70' Желтая карточкаСамбу Марсони
73' Желтая карточкаУрогиде Осазе
1:2
75' ГолВагнер да Силва
80' Желтая карточкаЛепуан Кристоф
81' Вторая желтая карточкаУрогиде Осазе
83' Красная карточкаД'Хасе Робби
85' Желтая карточкаТанье Антон
88' Желтая карточкаБоонен Инди
90'+9
Ход матча
2'
1:0
5'
20'
36'
38'
44'
1:1
56'
70'
73'
75'
1:2
80'
81'
83'
85'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.77 Победа «Остенде»
88
Родин
Матай
33
Танье
Антон
10
Роша
Кенни
77
Атанга
Давид
34
Бэтцнер
Ник
99
Мбоу
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
14 Dapo Mebude
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
История личных встреч
Остенде
Серен Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнби Фрэйзер
|5 (1)
|0.26
|Атанга Давид
|4
|0.21
|Бэтцнер Ник
|3
|0.16
|Амброз Тьерри
|3 (1)
|0.16
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.11
|Боонен Инди
|1
|0.05
|Д'Хасе Робби
|1
|0.05
|Медли Зех
|1
|0.05
|Матам Тео Ндика
|1
|0.05
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7 (4)
|0.37
|Бернье Антуан
|3
|0.16
|Вагнер да Силва
|2
|0.11
|Поати Морган
|1
|0.05
|Сиссоко Самбу
|1
|0.05
|Мбоу Мамаду
|1
|0.05
|Элисор Симон
|1
|0.05
|Мвуэ Стив
|1
|0.05
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|7
|0
|Урогиде Осазе
|5
|1
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Амброз Тьерри
|5
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Хорнби Фрэйзер
|3
|0
|Амаде Альфонс
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Сакамото Тацухиро
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Д'Хасе Робби
|0
|1
|Филлипс Диллон
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|6
|1
|Силла Абдулайе
|6
|1
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|3
|1
|Сами Лахссаини
|4
|0
|Тремуле Сандро
|4
|0
|Кахбах Матье
|3
|0
|Самбу Марсони
|3
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Лепуан Кристоф
|2
|0
|Опаре Даниэль
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Мбоу Мамаду
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Остенде
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Серен Юнайтед
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
4
7
Остенде
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Серен Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
6
1
Остенде
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Серен Юнайтед
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
18
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
33%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
3
16%
1-15
5
29%
29%
7
37%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
24
14
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
7
29%
29%
4
29%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
5
21%
5
36%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
5
23%
4
20%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
8
36%
1
5%
76-90
Пропущено
41
33
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
2
5%
3
9%
1-15
7
17%
9
27%
16-30
8
20%
4
12%
31-45
8
20%
5
15%
46-60
7
17%
4
12%
61-75
9
22%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2
ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2 Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1
Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Остенде
Серен Юнайтед
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Остенде
Серен Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
37
55
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
118
613
514
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|15
|1
|2
|45 - 16
|46
|2.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|1:0
|19
|12
|3
|4
|34 - 20
|39
|4.
|18
|10
|4
|4
|35 - 21
|34
|5.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|32 - 19
|31
|6.
|19
|9
|3
|7
|38 - 33
|30
|7.
|18
|8
|3
|7
|28 - 24
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|20 - 20
|27
|9.
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|11.
|17
|7
|2
|8
|27 - 23
|23
|12.
|18
|7
|1
|10
|25 - 31
|22
|13.
|19
|6
|1
|12
|26 - 40
|19
|14.
|17
|5
|4
|8
|25 - 32
|19
|15.
|19
|5
|2
|12
|21 - 42
|17
|16.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|17.
|19
|4
|2
|13
|18 - 35
|14
|18.
|18
|3
|4
|11
|23 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|6.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|9
|3
|0
|6
|11 - 16
|9
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|16 - 10
|14
|5.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|15 - 21
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|9.
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|11.
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.77 Победа «Остенде»