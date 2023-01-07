Тур: 19. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
41' Желтая карточкаЗоргане Адем
1:0
42' ГолЛамбер Борис
1:1
55' ГолНкуба Кен
57' Желтая карточкаGary Magnee
Ход матча
41'
42'
1:0
55'
1:1
57'
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.76 ТБ(2,5) гола
-
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Эйпен
Шарлеруа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
29 матчей
27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
0.86
Среднее время на гол
51
105
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.65
1.87
Среднее время на гол
54
48
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.69
1.38
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
53
65
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Дри Конан
|5
|0.26
|Петерс Стеф
|4 (3)
|0.21
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0.21
|Gary Magnee
|3
|0.16
|Ламбер Борис
|3
|0.16
|Превляк Смаил
|2
|0.11
|Нуху Айзек
|2
|0.11
|Гассама Джейди
|1
|0.05
|Сумано Самбу
|1
|0.05
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|5 (1)
|0.28
|Мориока Риота
|3
|0.17
|Зарури Анасс
|2
|0.11
|Nadir Benbouali
|2
|0.11
|Илаймахаритра Марко
|2 (1)
|0.11
|Зоргане Адем
|1
|0.06
|Нкуба Кен
|1
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Голизаде Али
|1
|0.06
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.06
|Бессиль Лоик
|1
|0.06
|Баджи Юссуф
|1
|0.06
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|5
|1
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Деом Жером
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|2
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Битумазала Натан
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|7
|0
|Нкуба Кен
|5
|0
|Зоргане Адем
|2
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Nadir Benbouali
|3
|0
|Мориока Риота
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
5
Эйпен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Шарлеруа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
8
8
Эйпен
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Шарлеруа
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
5
50%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
31%
3
20%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
5
36%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
36%
3
21%
76-90
Пропущено
25
13
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
12%
2
15%
1-15
5
20%
2
15%
16-30
5
20%
2
15%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
9
36%
4
31%
76-90
Забито
25
24
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
8%
2
8%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
4
16%
6
25%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
9
36%
8
33%
76-90
Пропущено
38
28
22 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
7
18%
5
18%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
3
8%
4
14%
46-60
2
5%
5
18%
61-75
11
29%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0
Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Ninove 3:0 OH Leuven U23 - Шарлеруа 2:2
Тес Спорт - Шарлеруа 3:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Royal Antwerp U23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1
Результаты матчей
Эйпен
Шарлеруа
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
4:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
35
45
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
71
37
26
19
17
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
143
612
611
216
215
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|15
|1
|2
|45 - 16
|46
|2.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|3.
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|4.
|18
|10
|4
|4
|35 - 21
|34
|5.
|18
|9
|4
|5
|32 - 18
|31
|6.
|18
|8
|3
|7
|37 - 33
|27
|7.
|18
|8
|3
|7
|28 - 24
|27
|8.
|19
|7
|6
|6
|20 - 20
|27
|9.
|18
|7
|5
|6
|25 - 25
|26
|10.
|18
|7
|5
|6
|31 - 27
|26
|11.
|17
|7
|2
|8
|27 - 23
|23
|12.
|1:1
|18
|6
|2
|10
|24 - 31
|20
|13.
|1:1
|19
|6
|2
|11
|26 - 39
|20
|14.
|17
|5
|4
|8
|25 - 32
|19
|15.
|18
|5
|2
|11
|20 - 40
|17
|16.
|18
|4
|3
|11
|15 - 33
|15
|17.
|18
|3
|4
|11
|23 - 42
|13
|18.
|18
|3
|2
|13
|16 - 34
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|9
|5
|2
|2
|23 - 12
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|15 - 11
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|13.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|14.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|17.
|9
|2
|1
|6
|15 - 28
|7
|18.
|9
|0
|1
|8
|3 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|22 - 14
|19
|3.
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|16 - 9
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|8.
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|11.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|12.
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|13.
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|14.
|1:1
|10
|3
|1
|6
|15 - 24
|10
|15.
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|16.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.76 ТБ(2,5) гола
-