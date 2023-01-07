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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Эйпен
1:1
Второй тайм: 60'
Шарлеруа
0'
41' Желтая карточка
Зоргане Адем
1:0
42' Гол
Ламбер Борис
1:1
55' Гол
Нкуба Кен
57' Желтая карточка
Gary Magnee

Ход матча

41'
 
Зоргане Адем
42'
Ламбер Борис
(Петерс Стеф)
1:0
46'
 
Nadir Benbouali
Хейманс Дан
55'
1:1
Нкуба Кен
(Илаймахаритра Марко)
57'
Gary Magnee
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Шарлеруа
2.55
3.65
5.80
Все Коэффициенты
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
28
Rune
Paeshuyse
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
8
Петерс
Стеф
4
Джегго
Джеймс
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
10
Чарльз-Кук
Риган
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
32
Mehdi
Boukamir
28
Нкуба
Кен
12
Кайембе
Йорис
18
Хейманс
Дан
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
8
Голизаде
Али
7
Мбенза
Исаак
Эйпен
4-3-3
Шарлеруа
5-3-2

История личных встреч

Эйпен
Шарлеруа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

29 матчей

27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:4
ПДА
3:0
ТМК
0:2
ПДА
2:3
К
5:1
ПДА
3:1
ТМС
0:4
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1
ПДА
1:2
ТМК
0:0
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ЛП
2:2
ТМК
0:3
ЛП
3:2
КБ
2:0
2ЙК
3:0
2ЙК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Среднее время на гол

51
105

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.65
1.87

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 5 0.26
Петерс Стеф 4 (3) 0.21
Чарльз-Кук Риган 4 0.21
Gary Magnee 3 0.16
Ламбер Борис 3 0.16
Превляк Смаил 2 0.11
Нуху Айзек 2 0.11
Гассама Джейди 1 0.05
Сумано Самбу 1 0.05
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Битумазала Натан 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 5 (1) 0.28
Мориока Риота 3 0.17
Зарури Анасс 2 0.11
Nadir Benbouali 2 0.11
Илаймахаритра Марко 2 (1) 0.11
Зоргане Адем 1 0.06
Нкуба Кен 1 0.06
Мбенза Исаак 1 0.06
Кайембе Йорис 1 0.06
Голизаде Али 1 0.06
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.06
Jackson Tchatchoua 1 0.06
Бессиль Лоик 1 0.06
Баджи Юссуф 1 0.06

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 5 1
Мубарак Вакасо 5 1
Деом Жером 3 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Джегго Джеймс 4 0
Ламбер Борис 4 0
Gary Magnee 2 1
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Нуху Айзек 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Превляк Смаил 1 0
Алло Тедди 1 0
Битумазала Натан 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 7 0
Нкуба Кен 5 0
Зоргане Адем 2 1
Багер Йонас 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Nadir Benbouali 3 0
Мориока Риота 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0

Результаты матчей

Эйпен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
5
Эйпен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Шарлеруа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

8
8
Эйпен
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Шарлеруа
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
4
36%
5
50%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
31%
3
20%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
5
36%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
12%
2
15%
1-15
5
20%
2
15%
16-30
5
20%
2
15%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
9
36%
4
31%
76-90

Забито

25
24
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
8%
2
8%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
4
16%
6
25%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
9
36%
8
33%
76-90

Пропущено

38
28
22 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
7
18%
5
18%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
3
8%
4
14%
46-60
2
5%
5
18%
61-75
11
29%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0
Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Ninove 3:0 OH Leuven U23 - Шарлеруа 2:2
Тес Спорт - Шарлеруа 3:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Royal Antwerp U23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1

Результаты матчей

Эйпен
Шарлеруа

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
4:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
2
6
1
9
2.5
1
7
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
6
11
2
16
2.5
2
15
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 18 11 3 4 33 - 20 36
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 18 8 3 7 37 - 33 27
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
10.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 1:1 18 6 2 10 24 - 31 20
13.
Эйпен
 1:1 19 6 2 11 26 - 39 20
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 18 5 2 11 20 - 40 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 18 3 4 11 23 - 42 13
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 1:1 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 1:1 9 3 1 5 11 - 15 10
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
8.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
11.
Шарлеруа
 1:1 9 3 1 5 11 - 16 10
12.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
13.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
14.
Эйпен
 1:1 10 3 1 6 15 - 24 10
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Gary Magnee получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Илаймахаритра Марко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Нкуба Кен бьет в цель!
  • 46'
    Хейманс Дан уходит с поля. Nadir Benbouali выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Петерс Стеф сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ламбер Борис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Adem Zorgane получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Шарлеруа
2.55
3.65
5.80
Все Коэффициенты
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