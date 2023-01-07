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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Эйпен
1:2
Конец матча
Шарлеруа
0'
41' Желтая карточка
Зоргане Адем
1:0
42' Гол
Ламбер Борис
1:1
55' Гол
Нкуба Кен
57' Желтая карточка
Gary Magnee
1:2
88' Гол
Марк Дамьен
90' Желтая карточка
Jackson Tchatchoua
90'+6
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
28
Rune
Paeshuyse
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
8
Петерс
Стеф
4
Джегго
Джеймс
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
10
Чарльз-Кук
Риган
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
32
Mehdi
Boukamir
28
Нкуба
Кен
12
Кайембе
Йорис
18
Хейманс
Дан
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
8
Голизаде
Али
7
Мбенза
Исаак
Эйпен
4-3-3
Шарлеруа
5-3-2

История личных встреч

Эйпен
Шарлеруа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

29 матчей

27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:4
ПДА
3:0
ТМК
0:2
ПДА
2:3
К
5:1
ПДА
3:1
ТМС
0:4
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1
ПДА
1:2
ТМК
0:0
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ЛП
2:2
ТМК
0:3
ЛП
3:2
КБ
2:0
2ЙК
3:0
2ЙК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Среднее время на гол

51
105

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.65
1.87

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 5 0.26
Петерс Стеф 4 (3) 0.21
Чарльз-Кук Риган 4 0.21
Gary Magnee 3 0.16
Ламбер Борис 3 0.16
Превляк Смаил 2 0.11
Нуху Айзек 2 0.11
Гассама Джейди 1 0.05
Сумано Самбу 1 0.05
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Битумазала Натан 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 5 (1) 0.28
Мориока Риота 3 0.17
Нкуба Кен 2 0.11
Илаймахаритра Марко 2 (1) 0.11
Зарури Анасс 2 0.11
Nadir Benbouali 2 0.11
Зоргане Адем 1 0.06
Мбенза Исаак 1 0.06
Кайембе Йорис 1 0.06
Голизаде Али 1 0.06
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.06
Jackson Tchatchoua 1 0.06
Марк Дамьен 1 0.06
Бессиль Лоик 1 0.06
Баджи Юссуф 1 0.06

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 5 1
Мубарак Вакасо 5 1
Деом Жером 3 1
Gary Magnee 3 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Джегго Джеймс 4 0
Ламбер Борис 4 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Jan Kral 3 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Нуху Айзек 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Превляк Смаил 1 0
Алло Тедди 1 0
Битумазала Натан 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 7 0
Нкуба Кен 5 0
Зоргане Адем 2 1
Багер Йонас 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Nadir Benbouali 3 0
Мориока Риота 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0
Jackson Tchatchoua 1 0

Результаты матчей

Эйпен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
5
Эйпен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Шарлеруа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

8
8
Эйпен
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
11% (2)
42% (8)
Шарлеруа
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
33%
6
50%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
27%
3
19%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
5
36%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
12%
2
15%
1-15
5
20%
2
15%
16-30
5
20%
2
15%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
9
36%
4
31%
76-90

Забито

26
26
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
8%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
9
35%
9
35%
76-90

Пропущено

40
29
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
7
18%
5
17%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
8
20%
5
17%
31-45
4
10%
4
14%
46-60
2
5%
5
17%
61-75
12
30%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Дейнзе - Эйпен 3:0 Эйпен - Стандард 2:0
Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шарлеруа - Андерлехт 0:1 Бешикташ - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Ninove 3:0 OH Leuven U23 - Шарлеруа 2:2
Тес Спорт - Шарлеруа 3:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Royal Antwerp U23 - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Тинен 2:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Дессель - Шарлеруа 0:2 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1

Результаты матчей

Эйпен
Шарлеруа

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
4:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
4:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
5 раз 26%
4:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
13
1.5
7
11
2
17
2.5
2
16
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 18 11 3 4 33 - 20 36
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 1:0 19 9 3 7 38 - 33 30
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 0:1 19 7 5 7 25 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Эйпен
 19 6 1 12 26 - 40 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 1:1 19 5 3 11 21 - 41 18
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Зульте-Варегем
 18 3 4 11 23 - 42 13
18.
Серен Юнайтед
 1:1 19 3 3 13 17 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 1:0 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 0:1 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 1:1 9 4 1 4 12 - 16 13
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 9 3 0 6 11 - 16 9
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 1:1 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Вестерло
 1:0 10 4 1 5 15 - 21 13
8.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
10.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
11.
Серен Юнайтед
 1:1 10 3 2 5 14 - 20 11
12.
Серкль Брюгге
 0:1 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 1:1 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
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Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Петерс Стеф сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Ламбер Борис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Adem Zorgane получил желтую карточку от судьи
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