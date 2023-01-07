  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 19. Стадион: .
Антверпен
2:0
Конец матча
Гент
0'
1:0
10' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
44' Желтая карточка
Нарди Поль
57' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
2:0
64' Пенальти
Янссен Винсент
68' Желтая карточка
Батай Йелле
90'+3
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
48
Arthur
Vermeeren
24
Эккеленкамп
Юрген
14
Стенгс
Келвин
11
Муйя
Арбнор
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
17
Юльсагер
Эндрю
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
16
Салах
Ибрагим
Антверпен
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Антверпен
Гент

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
1.17

Среднее время на гол

210
77

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.92
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

97
78

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 11 (5) 0.58
Фрай Микаэль 7 (2) 0.37
Баликвиша Мишель-Анже 4 0.21
Алдервейрельд Тоби 2 0.11
Эккеленкамп Юрген 1 0.05
Геркенс Питер 1 0.05
Стенгс Келвин 1 0.05
Наингголан Раджа 1 0.05
Де Лат Ричи 1 0.05
Миёши Коджи 1 0.05
Винс Сэмюэл 1 0.05
Скотт Кристофер 1 0.05
Валенсия Энтони 1 0.05
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Муйя Арбнор 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 (2) 0.47
Хон Хён-Сок 4 0.21
Депуатр Лоран 4 0.21
Юльсагер Эндрю 2 0.11
Торунарига Джордан 2 (1) 0.11
Салах Ибрагим 2 0.11
Кумс Свен 1 0.05
Самуаз Матисс 1 0.05
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.05
Марре Сулейман 1 0.05
Тиссудали Тарик 1 0.05
Фортуна Нуриу 1 0.05
Нгадеу Майкл 1 0.05
Лемайич Дарко 1 0.05
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Янссен Винсент 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Стенгс Келвин 2 0
Батай Йелле 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Пачо Вильям 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 1
Годо Бруно 4 0
Марре Сулейман 4 0
Кумс Свен 1 1
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нарди Поль 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Результаты матчей

Антверпен
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
4
Антверпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Гент
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

11
11
Антверпен
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Гент
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
24%
0
0%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
6
29%
4
25%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
19%
1
6%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
22%
3
27%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
17%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
31%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

33
31
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
7
21%
3
10%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
8
24%
7
23%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
5
15%
8
26%
61-75
8
24%
3
10%
76-90

Пропущено

22
21
15 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
27%
6
29%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
2
9%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2
Антверпен - Андерлехт 0:0 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Херенвен 4:1 КРЦ Гент - Гент 0:5
Кортрейк - Гент 0:4 Дессель - Гент 0:5 Гент - Брюгге 2:0 Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0

Результаты матчей

Антверпен
Гент

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
7
3
1.5
6
3
4
6
2.5
2
7
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
4
6
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
12
7
1.5
10
9
5
14
2.5
5
14
2
17
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 18 15 1 2 45 - 16 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 12 3 3 38 - 22 39
3.
Антверпен
 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Брюгге
 18 10 4 4 35 - 21 34
5.
Гент
 19 9 4 6 32 - 20 31
6.
Вестерло
 19 9 3 7 38 - 33 30
7.
Стандард
 18 8 3 7 28 - 24 27
8.
Сент-Трейден
 19 7 6 6 20 - 20 27
9.
Серкль Брюгге
 19 7 5 7 25 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 18 7 5 6 31 - 27 26
11.
Андерлехт
 17 7 2 8 27 - 23 23
12.
Шарлеруа
 18 7 1 10 25 - 31 22
13.
Эйпен
 19 6 1 12 26 - 40 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 19 5 2 12 21 - 42 17
16.
Кортрейк
 18 4 3 11 15 - 33 15
17.
Серен Юнайтед
 19 4 2 13 18 - 35 14
18.
Зульте-Варегем
 18 3 4 11 23 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 10 8 1 1 22 - 8 25
3.
Брюгге
 10 6 3 1 23 - 11 21
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 2 1 16 - 8 20
5.
Вестерло
 9 5 2 2 23 - 12 17
6.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Серкль Брюгге
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 9 4 2 3 18 - 12 14
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 9 4 0 5 12 - 17 12
13.
Сент-Трейден
 9 3 2 4 9 - 10 11
14.
Шарлеруа
 9 3 1 5 13 - 15 10
15.
Эйпен
 9 3 0 6 11 - 16 9
16.
Кортрейк
 10 2 2 6 6 - 18 8
17.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 0 2 20 - 8 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 10 4 4 2 11 - 10 16
4.
Гент
 10 4 2 4 16 - 11 14
5.
Антверпен
 9 4 2 3 13 - 12 14
6.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
7.
Вестерло
 10 4 1 5 15 - 21 13
8.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
9.
Серен Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 20 13
10.
АХ Лёвен
 10 3 4 3 18 - 16 13
11.
Шарлеруа
 9 4 0 5 12 - 16 12
12.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
Андерлехт
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 9 1 3 5 8 - 14 6
17.
Остенде
 10 1 2 7 9 - 25 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
Антверпен Янссен Винсент 11 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 9 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 8
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Остенде Роша Кенни 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Михел Анже Баликвиша бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Антверпен 2:0 Гент онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     