Тур: 19. Стадион: Босуил.
0'
1:0
10' ГолБаликвиша Мишель-Анже
44' Желтая карточкаНарди Поль
57' Желтая карточкаЭккеленкамп Юрген
2:0
64' ПенальтиЯнссен Винсент
68' Желтая карточкаБатай Йелле
90'+3
Ход матча
10'
44'
64'
2:0
68'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.46 Победа «Антверпена»
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
22
Авила
Гастон
11
Муйя
Арбнор
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
17 Нсимба БрюниНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Антверпен
Гент
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
1.17
Среднее время на гол
210
77
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.92
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
97
78
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|11 (5)
|0.58
|Фрай Микаэль
|7 (2)
|0.37
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0.21
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.11
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.05
|Геркенс Питер
|1
|0.05
|Стенгс Келвин
|1
|0.05
|Наингголан Раджа
|1
|0.05
|Де Лат Ричи
|1
|0.05
|Миёши Коджи
|1
|0.05
|Винс Сэмюэл
|1
|0.05
|Скотт Кристофер
|1
|0.05
|Валенсия Энтони
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Муйя Арбнор
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|9 (2)
|0.47
|Хон Хён-Сок
|4
|0.21
|Депуатр Лоран
|4
|0.21
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.11
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.11
|Салах Ибрагим
|2
|0.11
|Кумс Свен
|1
|0.05
|Самуаз Матисс
|1
|0.05
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.05
|Марре Сулейман
|1
|0.05
|Тиссудали Тарик
|1
|0.05
|Фортуна Нуриу
|1
|0.05
|Нгадеу Майкл
|1
|0.05
|Лемайич Дарко
|1
|0.05
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Стенгс Келвин
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Пачо Вильям
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|1
|Годо Бруно
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Кумс Свен
|1
|1
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
1
4
Антверпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Гент
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
11
11
Антверпен
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Гент
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
21
16
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
24%
0
0%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
6
29%
4
25%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
19%
1
6%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
22%
3
27%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
17%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
31%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Забито
33
31
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
7
21%
3
10%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
8
24%
7
23%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
5
15%
8
26%
61-75
8
24%
3
10%
76-90
Пропущено
22
21
15 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
27%
6
29%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
2
9%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2
Антверпен - Андерлехт 0:0 Шарлеруа - Антверпен 1:0 Антверпен - Генк 1:3 Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Стандард 0:0 Гент - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Херенвен 4:1 КРЦ Гент - Гент 0:5
Кортрейк - Гент 0:4 Дессель - Гент 0:5 Гент - Брюгге 2:0 Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0
Результаты матчей
Антверпен
Гент
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:4
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
73
63
46
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
54
46
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
127
109
514
514
217
217
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|9 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|8
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Остенде
|Роша Кенни
|7