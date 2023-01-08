Тур: 11. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
17
Нун
Крэйг
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Jed Drew
-
Главный тренер: Dwight Yorke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пископо РеноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Макартур
Ньюкасл Джетс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
45
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|3
|0.3
|Миллар Мэттью
|2
|0.2
|Lachlan Rose
|2
|0.2
|Туре Альхассан
|1
|0.1
|Арзани Дэниел
|1
|0.1
|Давила Улисес
|1
|0.1
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.1
|Anthony Carter
|1
|0.1
|Jed Drew
|1
|0.1
|Нун Крэйг
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|1
|0.13
|Дарцмелия Бека
|1
|0.13
|Элси Джордан
|1
|0.13
|Бухагьяр Трент
|1
|0.13
|МакГэрри Джеймс
|1
|0.13
|Микелтадзе Бека
|1
|0.13
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Грозос Костандинос
|0
|0
|Пископо Рено
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|1
|Нун Крэйг
|4
|0
|Миллар Мэттью
|3
|0
|Ускок Томислав
|3
|0
|Беккас Кирин
|2
|0
|Арзани Дэниел
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Charles William M'Mombwa
|1
|0
|Туре Альхассан
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элси Джордан
|1
|1
|Хоффман Джейсон
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|Юрман Мэттью
|1
|0
|Данкан Джек
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ньюкасл Джетс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
5
Макартур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
9
5
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
64%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
7
50%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1
Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ньюкасл Джетс - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Результаты матчей
Макартур
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Макартур
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
12
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
34
45
25
27
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|2.
|10
|6
|1
|3
|23 - 12
|19
|3.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|10.
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3